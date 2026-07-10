Epoca jocurilor PlayStation pe CD ia sfârșit. De ce dispariția formatului fizic va crește profitul Sony și al investitorilor?

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Când Sony a anunțat că, începând cu ianuarie 2028, PlayStation 5 nu va mai lansa titluri noi pe suport fizic, forumurile și presa au intrat în delir. Fanii sunt furioși și se poate spune că piața second-hand a jocurilor pentru console tocmai a primit o condamnare la moarte. Pe de altă parte, Sony și investitorii vor fi marii câștigători ai acestei decizii, arată Radu Puiu, analist financiar XTB România, companie de investiții pe bursele internaționale.

În anul fiscal 2026 (care s-a încheiat în martie), Sony a generat venituri totale de 72,4 miliarde de euro. Jocurile nu sunt „doar unul dintre segmentele Sony”, ci sunt forța motrice din spatele întregii corporații.

Renunțarea la suporturile fizice este, pur și simplu, un calcul economic. Fiecare joc vândut pe disc implică costuri de producție a suportului, logistică, depozitare și, cel mai important, marja plătită comercianților cu amănuntul. Cu distribuția digitală, Sony controlează întregul lanț valoric. Este singurul comerciant cu amănuntul, singurul distribuitor, singurul intermediar. Vorbim, așadar, despre un monopol de distribuție în cadrul unui ecosistem închis, unul care a devenit acum absolut.

Chiar și acum, analizând exclusiv consolele PlayStation, Sony se poate mândri cu faptul că aproape 80% din toate jocurile cumpărate pentru PlayStation 4 și PlayStation 5 au fost achiziționate în format digital.

GTA 6, un test al unei noi realități

Momentul ales este important, pentru că GTA 6 (Grand Theft Auto), un titlu care își propune să fie cea mai mare lansare din istoria industriei, urmează să fie lansat în noiembrie 2026, inițial doar în format digital. Prețul este de 80 de dolari pe exemplar, cu 33% mai mult decât prețul standard de 60 de dolari. Jucătorii vor plăti acest preț, pentru că este vorba de GTA, iar Sony va încasa marja integrală a platformei pentru fiecare exemplar vândut prin PlayStation Store.

Xbox în defensivă, PlayStation domină

Microsoft, care a petrecut ani de zile încercând să concureze cu Sony pe piața consolelor, își schimbă strategia. Există rapoarte privind reduceri de personal planificate în divizia Xbox. Aceasta este mișcarea unei companii care își redirecționează resursele către servicii și cloud, subliniază Radu Puiu.

Totuși, Sony înregistrează profit, dar și întoarce beneficii acționarilor săi. Programul de răscumpărare a acțiunilor anunțat în mai 2026 se ridică la 500 de miliarde de yeni, echivalentul a aproximativ 2,69 miliarde de euro (230 de milioane de acțiuni), din care aproximativ 25,5% a fost finalizat până în prezent, punctează Radu Puiu.

Astfel, 18 milioane de acțiuni au fost răscumpărate la un preț mediu de 3.344 de yeni, echivalentul a aproximativ 18 euro/acțiune, sub prețul mediu ponderat al volumului (VWAP) de 3.487 de yeni, echivalentul a aproximativ 18,8 euro/acțiune. Răscumpărarea reprezintă 13% din volumul tranzacțiilor, adică un ritm agresiv.

În același timp, compania generează un flux de numerar operațional de aprox. 12,49 miliarde de euro (2,32 trilioane de yeni), cu cheltuieli de capital de 3,34 miliarde de euro și dividende de 619 milioane de euro.

Tranziția către un model complet digital ar trebui, în timp, să îmbunătățească marjele în segmentul jocurilor, ceea ce înseamnă și mai mulți bani pentru răscumpărări de acțiuni, achiziții și investiții în conținut.

Analiștii prevăd venituri de aproximativ 68,45 miliarde de euro în exercițiul financiar 2028, aproximativ 68,77 miliarde de euro în 2029 și aproximativ 73,02 miliarde de euro în 2030.

Cine pierde, cine câștigă?

Nu toată lumea va ieși bine din această situație. Jucătorii care au cumpărat ediții în cutie și le-au revândut pe OLX sau eBay la 70–80% din preț pierd posibilitatea de a recupera o parte importantă din suma plătită. La rândul lor, colecționarii pierd un artefact fizic, iar magazinele independente de jocuri își pierd rațiunea de a exista. Cu alte cuvinte, piața secundară, acel mecanism informal care, timp de decenii, a democratizat accesul la un hobby costisitor, încetează să mai existe.

Din perspectiva investițiilor, aproape fiecare dolar cheltuit pe un joc PlayStation rămâne acum în cadrul ecosistemului Sony, punctează analistul XTB România.

Este posibil ca următoarea generație să nu mai experimenteze niciodată sentimentul de a împrumuta un joc unui prieten. Dar Sony și acționarii săi s-ar putea să nu simtă deloc lipsa acestui lucru.