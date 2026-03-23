Este acesta începutul sfârșitului războiului?

În această după-amiază s-a produs o schimbare bruscă a direcției piețelor, președintele Donald Trump salutând progresele înregistrate în negocierile cu iranienii pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu. Acțiunile sunt în creștere, prețul petrolului a scăzut la 97 dolari pe baril pentru țițeiul Brent, iar obligațiunile sunt în curs de redresare, pe măsură ce piețele exclud perspectiva unei escaladări pe termen scurt a conflictului și, în schimb, iau în calcul perspectiva păcii.

Va coopera Iranul?

Există o problemă: iranienii au negat că ar fi avut loc vreo discuție cu SUA. Donald Trump a declarat că atacurile aeriene împotriva obiectivelor iraniene sunt suspendate pentru următoarele 5 zile, ceea ce ne duce până la sfârșitul săptămânii; ce se va întâmpla după aceea rămâne de văzut.

Așteptările privind majorările de dobândă se moderează în urma comentariilor lui Trump

Schimbarea bruscă de ton a președintelui duce la lichidarea pozițiilor care mizau pe continuarea acestui conflict. Acțiunile europene înregistrează până acum câștiguri solide, iar S&P 500 și Nasdaq indică ambele câștiguri de peste 1,6% în această după-amiază. FTSE 100 este o excepție și rămâne în urma celorlalți indici, pe fondul presiunilor asupra marilor companii petroliere. Dolarul scade pe scară largă, iar piața futures a ratelor dobânzilor reevaluează din nou probabilitățile privind ratele dobânzilor. În această dimineață, piața swap-urilor se aștepta la 4 majorări ale ratei dobânzii din partea Băncii Angliei în acest an, iar acum se așteaptă la puțin peste 2 majorări, totul în aproximativ 1,5 ore!

Dar ce se întâmplă cu Strâmtoarea Ormuz?

Această piață se mișcă rapid, dar merită să ne întoarcem la fapte. Este Strâmtoarea Ormuz deschisă? Nu. Petrolul și alte resurse energetice circulă liber în întreaga lume? Nu. Deși o dezamorsare a acestui conflict este binevenită pe scară largă, piața se mișcă pe baza unui singur tweet al președintelui SUA și a unor comentarii la Fox Business conform cărora un acord cu Iranul ar putea fi încheiat în următoarele 5 zile sau mai devreme.

Cu toate acestea, președintele are un temperament capricios; dacă vor mai exista atacuri din partea uneia dintre părți sau dacă președintele folosește acest lucru pentru a câștiga timp în vederea poziționării trupelor americane pentru a asigura fizic Strâmtoarea Ormuz, este greu de crezut că această revenire va dura.

Prețul petrolului rămâne factorul decisiv

Prețul petrolului este probabil cel mai bun indicator pentru a măsura sentimentul pieței în prezent. Țițeiul Brent a scăzut cu aproximativ 9% astăzi, iar prețul petrolului a scăzut sub pragul de 100 de dolari pe baril. Dacă aceasta este într-adevăr o ieșire din tendința ascendentă, am putea asista la o revenire a prețului Brent la 90 de dolari pe baril în zilele următoare. Chiar dacă se înregistrează progrese în vederea încheierii acestui conflict, este posibil ca prețul petrolului să nu revină la intervalul de 60-70 de dolari pe baril pentru Brent, întrucât infrastructura energetică din Golf va avea nevoie de timp pentru a reveni la normal.

O persoană care ar putea fi mai relaxată de faptul că există un potențial pas către încheierea acestei crize este Rachel Reeves. La un moment dat, creșterea costurilor de împrumut din Marea Britanie era pe cale să reducă marja fiscală cu 8 miliarde de lire sterline. Scăderea cu 12 puncte de bază a randamentului la 2 ani în ultimele 90 de minute este o pauză binevenită, dar randamentele sunt încă cu 90 de puncte de bază mai mari decât la începutul acestui conflict. Guvernul britanic speră că conflictul va continua să se dezamorseze și că se va găsi o soluție pe termen lung pentru a stabiliza costurile de împrumut ale Regatului Unit. Dacă evoluția randamentelor din Regatul Unit din ultimele zile ar fi continuat, aceasta ar fi putut duce la o criză fiscală.

Ce s-ar putea întâmpla în continuare

Dacă președintele continuă să insiste asupra afirmațiilor că războiul se apropie de sfârșit și că există demersuri diplomatice pentru a opri bombardamentele și, sperăm, pentru a permite energiei să circule din nou liber în întreaga lume, atunci activele riscante vor continua să se aprecieze alături de obligațiuni și aur, iar prețul petrolului ar trebui să-și continue retragerea. Dacă versiunea lui Trump asupra evenimentelor este negată de Iran sau dacă rachetele și dronele continuă să fie lansate în Golful Persic, atunci ne putem aștepta la o revenire a volatilității. Situația este încă fluidă și orice se poate întâmpla.