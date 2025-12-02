Este „Carry Trade-ul” japonez în pericol?

În ciuda deceniilor de stagnare, economia japoneză rămâne una dintre cele mai mari din lume, iar yenul japonez rămâne una dintre cele mai importante monede. Un element indispensabil al acestui peisaj financiar este așa-numitul „Carry Trade”. Ce este, de ce este atât de important și de ce este amenințat? „Carry Trade” este o metodă utilizată de investitorii instituționali pentru a profita de diferențele dintre ratele dobânzilor. În acest caz, între SUA și Japonia. Profitând de ratele dobânzilor extrem de scăzute din Japonia, investitorii împrumută yeni, cumpără dolari cu aceștia și apoi achiziționează obligațiuni americane, ale căror rate ale dobânzii sunt mai mari decât costul împrumuturilor în Japonia. Această strategie este grevată de un risc semnificativ legat de rata dobânzii și de cursul valutar. „Carry trade” funcționează atâta timp cât există o diferență semnificativă între ratele dobânzilor și randamentele obligațiunilor, această diferență între SUA și Japonia scade sistematic. Fenomenele negative în creștere și presiunea asupra Băncii Japoniei (BoJ) au forțat sfârșitul programului de control al randamentelor și începutul unor creșteri fără precedent ale ratelor dobânzilor. Yenul este prins în problemele structurale ale economiei japoneze. Yenul nu poate slăbi prea mult deoarece țara nu își va mai putea permite importurile, de care depinde în mod critic, cu toate acestea, chiar și o mică creștere a ratei dobânzii conform standardelor țărilor dezvoltate ar putea duce la prăbușirea sistemului financiar japonez din cauza datoriei gigantice a Japoniei, care este deținută în mare parte de băncile japoneze. Ce înseamnă acest lucru pentru piața valutară și care este scenariul cel mai probabil? Diferența dintre ratele dobânzilor din SUA și Japonia este încă de 3,5%, ceea ce facilitează obținerea de profituri din „carry trade”, dar exercită o presiune continuă asupra yenului, care și-a pierdut deja jumătate din valoare din 2020. Un nivel inacceptabil pentru Japonia este de peste 160 de yeni pe dolar, din cauza creșterilor inacceptabile ale prețurilor la combustibil și alimente. De ce yenul a rupt tendința ascendentă la 160 și se consolidează de un an? Banca Japoniei este un campion de greutate în domeniul intervențiilor valutare, chiar și intervenția verbală a băncii poate reduce rata cu câțiva yeni în câteva minute. Banca Japoniei are cele mai mari rezerve valutare din lume și nu va ezita să le utilizeze; orice atac speculativ asupra yenului este sortit eșecului. Cu toate acestea, BoJ nu poate menține rata yenului atât de ridicată cu rate ale dobânzii atât de scăzute; mai devreme sau mai târziu, banca va fi nevoită să le majoreze. În prezent, piața preconizează o majorare a ratei dobânzii cu 0,75-1% de către BoJ până în martie anul viitor, în timp ce, în același timp, piața se așteaptă ca FED să reducă ratele cu peste 1,5%. Aceasta înseamnă o reducere a diferenței de dobândă de la 3,5% la chiar 1%. Acest lucru este prea puțin pentru a compensa investitorii pentru costurile de tranzacție și risc, iar acest scenariu va duce la închiderea masivă a pozițiilor și la o apreciere semnificativă a yenului. USDJPY (Interval D1) Sursa: xStation 5

