Este momentul investițiilor în China?

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În ultimii doi ani, atenția acordată inteligenței artificiale s-a concentrat aproape exclusiv asupra Statelor Unite și asupra producătorilor de semiconductori din Coreea de Sud și Taiwan. Cu toate acestea, piața începe să dea primele semne ale unei posibile schimbări de tendință. În timp ce unii investitori își realizează profiturile din companii precum SK Hynix sau Samsung după creșterile puternice acumulate, interesul începe să se îndrepte către marile companii chineze din domeniul tehnologiei.

Unele companii din țară, precum Alibaba, au înregistrat în această seară o creștere de 12%, Xiaomi de 9%, Lenovo de 7%, în timp ce Tencent s-a apreciat cu 4%.

Nu este vorba doar de evaluări. China reunește în prezent mai mulți factori care ar putea-o transforma într-una dintre cele mai interesante piețe de urmărit în a doua jumătate a anului: un context de politică economică mai favorabil, așteptări de redresare, dezvoltarea propriilor modele de inteligență artificială și cotații care rămân cu mult sub cele ale omologilor americani.

AI nu mai este doar o poveste a cipurilor

În prima fază a boom-ului inteligenței artificiale, marii câștigători au fost producătorii de semiconductori și de memorie. Cererea uriașă pentru centrele de date a stimulat vânzările unor companii precum Nvidia, SK Hynix sau TSMC, impulsionând totodată întregul ecosistem al infrastructurii tehnologice.

Cu toate acestea, piața începe să privească dincolo de acest aspect. Din ce în ce mai mulți investitori se întreabă cine vor fi principalii beneficiari atunci când acea infrastructură va începe să se concretizeze în aplicații reale pentru companii și consumatori.

În acest scenariu, China ar putea juca un rol mult mai relevant decât se așteptau mulți în urmă cu doar câteva luni. Giganții tehnologici precum Alibaba, Tencent sau Baidu accelerează dezvoltarea propriilor modele de inteligență artificială, în timp ce noi companii precum DeepSeek, Zhipu AI sau Moonshot AI (Kimi) câștigă în importanță atât în interiorul, cât și în afara țării.

Următoarea fază a pieței probabil nu va consta în abandonarea inteligenței artificiale, ci în extinderea numărului de câștigători.

Stimulentele de la Beijing schimbă percepția

La această evoluție tehnologică se adaugă un mediu macroeconomic mai favorabil.

După mai mulți ani marcați de criza imobiliară și de o cerere internă foarte slabă, autoritățile chineze au intensificat măsurile de susținere a economiei prin stimulente fiscale, politici monetare mai acomodative și noi inițiative menite să stimuleze consumul și investițiile.

Piața începe să ia în calcul un scenariu de reflație, adică o redresare treptată a creșterii economice însoțită de o inflație moderată. Din punct de vedere istoric, acest tip de context favorizează de obicei în special acțiunile, deoarece îmbunătățește profiturile companiilor și sporește încrederea consumatorilor și a investitorilor.

Dacă această redresare se va consolida, marile companii chineze din domeniul tehnologiei ar putea beneficia atât de un dinamism economic sporit, cât și de dezvoltarea tot mai intensă a aplicațiilor bazate pe inteligența artificială.

Evaluările rămân unul dintre principalele argumente

Un alt factor care explică interesul reînnoit față de China îl reprezintă evaluările.

În timp ce multe companii americane din sectorul tehnologic sunt cotate aproape de maximele istorice și cu multipli foarte ridicați, o mare parte a sectorului tehnologic chinez continuă să se tranzacționeze cu reduceri semnificative, după mai mulți ani marcați de reglementări, slăbiciune economică și ieșirea de capital străin.

Aceasta înseamnă că, dacă scenariul macroeconomic se îmbunătățește și creșterea economică accelerează din nou, potențialul de redresare ar putea fi mai mare decât cel al altor piețe care au anticipat deja o mare parte din veștile bune.

Obstacolele care încep să fie lăsate în urmă

Reducerea semnificativă la care este cotată în prezent piața bursieră chineză nu a apărut întâmplător. În ultimii ani, investitorii au trebuit să facă față unei combinații de factori care au afectat creșterea economică și încrederea pieței.

Printre aceștia se remarcă criza prelungită din sectorul imobiliar, care reprezenta aproximativ un sfert din PIB și a cărei ajustare a redus semnificativ averea gospodăriilor și consumul privat. La acestea s-au adăugat o lungă perioadă de presiuni deflaționiste, o piață a muncii mai puțin dinamică, îmbătrânirea populației și intensificarea tensiunilor comerciale cu Statele Unite și alte economii dezvoltate.

Cu toate acestea, multe dintre aceste riscuri sunt deja bine cunoscute de piață și, în mare măsură, se reflectă în evaluări. În plus, autoritățile chineze au început să răspundă cu stimulente monetare și fiscale, măsuri de stabilizare a sectorului imobiliar și un impuls puternic acordat industriilor strategice precum inteligența artificială, semiconductorii, robotica sau vehiculele electrice.

Întrebarea pentru investitori nu mai este dacă China se confruntă cu dificultăți – acest lucru pare evident –, ci dacă situația începe să se îmbunătățească pornind de la un nivel inițial foarte scăzut. Din punct de vedere istoric, piețele anticipează de obicei redresările economice cu câteva luni înainte ca acestea să se reflecte pe deplin în datele macroeconomice.

În opinia noastră, China reunește din nou câteva dintre ingredientele care, din punct de vedere istoric, au precedat o schimbare de tendință: evaluări scăzute, îmbunătățirea ciclului economic, sprijinul autorităților și un sector tehnologic care începe să-și recâștige importanța datorită inteligenței artificiale.

Nu credem că va înlocui Statele Unite ca principală piață tehnologică mondială, dar următoarea etapă a inteligenței artificiale ar putea extinde poziția de lider dincolo de producătorii de cipuri și ar putea deschide noi oportunități pe piețe care până acum au rămas în plan secund.

Dacă această teză se confirmă, China ar putea deveni una dintre marile surprize bursiere ale celei de-a doua jumătăți a anului.