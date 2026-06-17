Este SpaceX o bulă speculativă? Investitorii au luat deja în calcul viitorul strălucit

Afacerea spațială a lui Elon Musk continuă să domine titlurile din presa financiară, și pe bună dreptate. SpaceX, care s-a listat la bursă vineri, 12 iunie, valorează acum peste 2,6 trilioane de dolari, depășind capitalizarea de piață a imperiului Amazon cotat la bursă — o companie care a generat un profit net de 77,7 miliarde de dolari în 2025. În schimb, SpaceX a raportat o pierdere contabilă netă de peste 4 miliarde de dolari în 2025, în timp ce în 2024 a înregistrat un profit de mai puțin de 1 miliard de dolari. Așadar, este vorba de o bulă speculativă? Sau este pur și simplu profilul unic de evaluare al unei companii dominante care activează într-un sector strategic, orientat spre viitor? Cele două explicații nu se exclud neapărat reciproc.

Evaluarea este întotdeauna o abstracție

Manualele de analiză fundamentală oferă îndrumări utile, dar nu reprezintă un set absolut de reguli matematice care să dicteze modul în care investitorii ar trebui să evalueze companiile. Fiecare investitor cunoaște importanța de a avea un cadru de referință și de a se ține de acesta. Cu toate acestea, piața demonstrează în mod repetat că grupuri mari de investitori sunt dispuși să evalueze companiile în moduri care se abat semnificativ de la metodele convenționale.

Acești investitori sunt dispuși în prezent să cumpere acțiuni SpaceX la multipli de evaluare echivalenți cu 150 sau chiar 200 de ori cifra de afaceri. Există argumente care pot justifica un astfel de optimism? Să analizăm mai îndeaproape.

SpaceX deține în prezent tehnologia care permite reutilizarea rachetelor de mai multe ori. Acest lucru reduce dramatic costurile de lansare și diminuează barierele în calea extinderii dincolo de Pământ. În acest moment, nu mai este nevoie să explicăm de ce afacerea spațială a lui Elon Musk este unică. Barierele ridicate la intrare, lipsa concurenților credibili capabili să îi amenințe poziția și importanța strategică a spațiului ca „ocean” care înconjoară planeta noastră contribuie toate la argumentele în favoarea investiției.

Există, de asemenea, parcursul lung, riscant și care necesită investiții masive de capital pe care orice concurent trebuie să îl parcurgă pentru a concura pe această piață. Fiecare concurent aspirant se confruntă cu posibilitatea eșecurilor, a exploziilor și a investițiilor irosite în valoare de miliarde de dolari. Astfel de provocări nu se măsoară în ani, ci potențial în decenii. Jeff Bezos a primit recent o amintire dureroasă a acestei realități în urma exploziei rachetei New Glenn a companiei Blue Origin.

Prin urmare, nu este surprinzător faptul că investitorii atribuie valoare multor factori care nu se încadrează ușor în multiplii tradiționali de evaluare. Printre aceștia se numără avantajul competitiv al SpaceX, contractele sale cu NASA, încrederea pe care și-a câștigat-o din partea guvernului SUA, importanța strategică a Starlink și multe alte avantaje intangibile.

Când viziunea devine parte a evaluării

Odată ce ambițiile lui Musk privind centrele de date extraterestre, extinderea AI și infrastructura interplanetară sunt adăugate la ecuație, narațiunea devine din ce în ce mai speculativă.

Sectorul spațial merită, fără îndoială, o evaluare premium. Este o industrie importantă din punct de vedere strategic, cu un potențial enorm pe termen lung. Cu toate acestea, atribuirea unei valori astăzi proiectelor care implică Luna, Marte sau centrele de date orbitale pare a fi una dintre puținele modalități de a justifica o companie în valoare de aproape 3 trilioane de dolari.

Problema este că SpaceX nu generează încă venituri semnificative din aceste inițiative futuriste. La fel ca în cazul Tesla înaintea sa, investitorii par dispuși să trateze un viitor potențial ca și cum ar fi deja cert. Acel viitor ar putea sosi peste cinci ani, peste cincisprezece ani — sau poate că nu va sosi deloc.

Aceasta creează un paradox interesant. Dacă toate aceste posibilități s-au reflectat deja în prețul acțiunilor de astăzi, cât spațiu mai rămâne pentru surprize pozitive?

Cu o capitalizare de piață de 2,66 trilioane de dolari și venituri anuale de doar 18,67 miliarde de dolari în 2025, SpaceX pare să nu aibă aproape nicio marjă de eroare. Investitorii par să ia în calcul o execuție aproape perfectă în mai multe linii de afaceri extrem de ambițioase.

Speculația stimulează cererea

Entuziasmul din jurul SpaceX nu poate fi explicat doar prin convingerea privind investițiile pe termen lung.

O parte semnificativă a cererii este probabil determinată de speculații și de dorința de a participa la o tranzacție cu un impuls puternic. Atunci când este combinată cu un free float relativ redus, cererea se concentrează într-un canal foarte îngust, creând condițiile pentru mișcări de preț extrem de asimetrice.

Rezultatul este o acțiune care poate crește dramatic, indiferent de fundamentele subiacente, pur și simplu pentru că nu există suficiente acțiuni disponibile pentru a satisface cererea investitorilor.

Semnele unei bule

Da, evaluarea companiei SpaceX prezintă multe caracteristici ale unei bule speculative. Asta nu înseamnă neapărat că aceasta trebuie să se spargă mâine.

Atâta timp cât investitorii continuă să creadă în povestea companiei, evaluarea poate rămâne ridicată. Ar putea chiar să crească semnificativ dacă apar catalizatori pozitivi suplimentari. Acțiunile se pot detașa de realitatea economică timp de zile, luni sau chiar trimestre înainte de a se reconecta în cele din urmă cu fundamentele.

Cu toate acestea, există limite atât pentru optimism, cât și pentru evaluare.

Dacă depășirea Amazon nu este considerată un semn de avertizare, poate că apropierea de evaluarea Nvidia — ceea ce ar necesita doar o nouă dublare a prețului acțiunilor — ar putea forța investitorii să reconsidere dacă supraestimează geniul antreprenorial al lui Musk, dimensiunea pieței potențiale sau rata de creștere realizabilă.

Cu cât investitorii recunosc mai mult ipotezele extraordinare încorporate în evaluarea SpaceX, cu atât este mai mare probabilitatea unei ciocniri dureroase cu un „asteroid financiar”.

O corecție nu ar schimba afacerea

Este important de menționat că orice scădere viitoare — sau chiar o prăbușire majoră — a acțiunilor SpaceX ar avea puțin de-a face cu performanța operațională a companiei.

Compania ar continua să lanseze rachete, să urmărească noi misiuni, să extindă Starlink și să investească în continuare în AI și tehnologiile conexe. Niciuna dintre aceste activități nu necesită o evaluare de 3 trilioane de dolari.

Piețele au avut ieri o mică previzualizare a operațiunilor de realizare a profiturilor, când acțiunile au scăzut de la peste 220 de dolari la aproximativ 200 de dolari la închiderea bursei. Cu toate acestea, chiar și după această retragere, evaluarea rămâne departe de nivelurile pe care mulți investitori fundamentali le-ar considera rezonabile.

Optimismul investitorilor rămâne excepțional de puternic.

Un alt semnal care merită urmărit este volumul tot mai mare al emisiunilor de acțiuni și obligațiuni realizate de companiile din sectorul tehnologic care doresc să strângă capital cât timp condițiile de piață rămân favorabile. Dacă această tendință se menține suficient de mult timp, investitorii ar putea descoperi în cele din urmă că și-au epuizat capacitatea de a finanța următorul val de oportunități speculative.

Graficul prețului acțiunilor SpaceX (SPCX.US)

Sursa: xStation 5

Eryk Szmyd Analist piețe financiare, XTB