Ethereum aproape de maximele din 2021 🚀

Intrările în ETF-uri susțin Ethereum 📈 Criptomonedele sunt în creștere Ethereum urcă astăzi la aproape 4.700 USD, egalând maximele istorice din noiembrie 2021. De la începutul lunii aprilie, prețul ETH a crescut de peste trei ori, impulsionat de intrările puternice în fondurile ETF și de apetitul crescând pentru activele riscante. În ultimele 30 de zile, ETH a câștigat peste 40%, iar luni, ETF-urile Ethereum din SUA au înregistrat un aflux net record de 1,01 miliarde USD, comparativ cu doar 178 milioane USD în Bitcoin. Cererea pentru Ethereum este susținută de slăbiciunea continuă a dolarului american și de o potențială schimbare a politicii Rezervei Federale, care ar putea începe în curând să reducă ratele dobânzilor (și va face acest lucru aproape sigur începând cu mai 2026). Factorii tehnologici câștigă, de asemenea, importanță — blockchain-ul ETH are aplicații practice largi în tendințele de tokenizare și descentralizare, impulsionate de noile reglementări favorabile industriei din SUA.

Bitcoin rămâne în jurul valorii de 120.000 USD, în timp ce dominanța sa asupra criptomonedelor mai mici — așa-numitele altcoins — este în scădere de ceva timp. Acest lucru ar putea semnala începutul așa-numitei altseason, o perioadă în care capitalul se mută de la Bitcoin către criptomonede mai mici, în căutarea unor randamente mai mari. Din punct de vedere istoric, acest model a marcat etapa târzie, euforică, a unei piețe bull, precedând o creștere a volatilității și a panicii. Ethereum (interval zilnic) Analizând graficul, putem observa o tendință puternică de creștere, indicatorul RSI apropiindu-se de 80 de puncte, semnalând condiții de supra-cumpărare. Prețul ETH se află într-o zonă cu o ofertă potențial mare (maximele din 2021) și, dacă reușește să depășească 4.800 USD, se va deschide calea către pragul de 5.000 USD și chiar mai sus. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation5 Intrările cumulate în ETH în ultimele 20 de zile se ridică la peste 5 miliarde de dolari, iar după intrarea record de luni, de peste 1 miliard de dolari, intrările ETF de ieri au atins, de asemenea, o valoare foarte ridicată, de aproape 480 de milioane de dolari. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."