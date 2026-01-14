ETHEREUM: Se întoarce tendința ascendentă a criptomonedelor? 🎢

După ce Bitcoin a depășit 95.000 de dolari, a doua cea mai mare criptomonedă, Ethereum, s-a alăturat și ea tendinței ascendente, revenind la cel mai înalt nivel din ultima lună. Pe 15 ianuarie 2026, acționarii BitMine Immersion Technologies - cel mai mare vehicul public de „deținere de Ethereum” din lume, condus de cunoscutul strateg al Fundstrat, Tom Lee (care deține aproximativ 3,5% din oferta disponibilă de ETH) - vor vota asupra unei emisiuni masive de acțiuni destinate finanțării achizițiilor suplimentare de ETH pe piață. Dacă acționarii aprobă planul, pe care Lee îl susține cu tărie, Ethereum ar putea câștiga un cumpărător foarte mare, insensibil la preț - și dacă Bitcoin continuă să se redreseze, această combinație ar putea susține o încercare de restabilire a tendinței ascendente. BitMine Immersion Technologies își propune să acumuleze 5% din totalul ETH în circulație, ceea ce înseamnă că firma ar trebui să achiziționeze ETH suplimentar în valoare de peste 6 miliarde de dolari la prețurile actuale. Compania deține în prezent peste 4,16 milioane de ETH, achiziționate la un preț mediu de aproximativ 3.120 de dolari, și planifică o creștere de 1:10 a acțiunilor autorizate (de la 500 de milioane la 5 miliarde de acțiuni). Compania susține că 2026 ar trebui să aducă o recuperare treptată a prețului Ethereum, iar 2027-2028 ar putea aduce câștiguri mult mai puternice. Ethereum (Interval D1) Deși nu este garantată o tendință ascendentă susținută, graficul începe să arate semnale mai constructive pentru cumpărători. ETH a trecut peste media mobilă pe 50 de zile pe intervalul de timp zilnic (linia portocalie) și se apropie de un test al mediei mobile exponențiale pe 200 de zile (EMA200) (linia roșie), unde se află în prezent și o linie de tendință teoretică. O mișcare peste 3.500 USD ar putea deschide ușa către un test al nivelului de 3.800 USD pe termen relativ scurt — un nivel care pare a fi următoarea rezistență potențială, pe baza evoluției recente a prețurilor. Zona cheie de suport este în prezent zona 3.100 - 3.200 USD, unde observăm intervalul de consolidare pre-breakout, ultima lumânare verde mare și EMA pe 50 de zile. Recent, Standard Chartered a ridicat ținta de preț pe termen lung pentru Ethereum la 40.000 USD până la sfârșitul anului 2030, în timp ce a redus ținta pentru 2026 la 7.500 USD de la 13.000 USD anterior, ceea ce înseamnă totuși o creștere de peste 100% față de nivelurile actuale. Sursa: xStation 5

