⏫EURUSD câștigă 0,5% înainte de NFP

Retragerea sprijinului fiscal pentru sectorul educației și politica noii administrații Trump (expirarea fondurilor de ajutor de la președinția Biden, cum ar fi Elementary and Secondary School Emergency Relief Fund (ESSER III) și State and Local Fiscal Recovery Funds (SLFRF), a creat o așa-numită prăpastie fiscală pentru guvernele de stat și locale). Potrivit BE, acest lucru ar fi putut reduce numărul de locuri de muncă în sectorul public cu 28.000 și în sectorul privat cu 18.000.