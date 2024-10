EURUSD câștigă înainte de datele PCE 🗽

💵 Piețele așteaptă datele PCE din SUA pentru luna august, programate la 15:30 ora României EURUSD recuperează din pierderi înainte de datele PCE

Inflația PCE de bază ar putea determina așteptările pentru reducerea ratei Fed din noiembrie Deși următoarea decizie a Fed este încă la mai mult de o lună distanță, iar numele noului președinte al SUA va fi cunoscut până atunci, datele de astăzi pot crește sau reduce așteptările pieței cu privire la dimensiunea următoarei mișcări a ratei dobânzii. Așteptările legate de datele de astăzi privind inflația PCE - cea mai importantă măsură a Fed privind inflația din economie - sunt destul de mixte. Cu siguranță, o lectură surpriză mai scăzută ar putea slăbi dolarul și randamentele. Mai periculoasă pentru indicii de pe Wall Street pare a fi o lectură PCE mai mare decât cea prognozată, care, pe de o parte, ar putea determina Fed să fie mai precaută cu privire la amploarea agresivă actuală a relaxării monetare și ar putea sugera că Powell ar fi putut „face o greșeală” prin relaxarea politicii prea mult, comunicând un ciclu de relaxare prea agresiv.

O valoare ușor mai scăzută sau în conformitate cu previziunile, care ar sugera că Fed „nu s-a înșelat” cu privire la pivotul “dovish” și că inflația va scădea, în conformitate cu așteptările Rezervei Federale, pare cea mai favorabilă.

Dincolo de inflație în sine, piața își va îndrepta atenția către cheltuielile și veniturile americanilor, unde așteptările de bază ale pieței sugerează venituri mai mari, dar un consum încă mai scăzut, în timp ce piața muncii dă semne de răcire. De asemenea, se preconizează că rata de economisire a gospodăriilor din SUA se va redresa lent, iar piața ar putea considera ritmul continuu de creștere a salariilor și de scădere a cheltuielilor drept un semnal al probabilității unei „aterizări ușoare”. Așteptările pieței Inflația PCE pentru luna august este așteptată să crească cu 2,3% YoY, mai lent decât rata de 2,5% YoY din iulie

Creșterea lunară este așteptată să fie de 0,1% MoM, în creștere față de nivelul anterior de 0,2% MoM. Nivelul de 0,2% MoM este compatibil cu atingerea țintei de inflație în perioada de prognoză

Cu toate acestea, se așteaptă ca inflația PCE de bază să înregistreze o revenire la 2,7% YoY, față de o valoare anterioară de 2,6% YoY

Se preconizează că inflația de bază lunară va crește cu 0,2% MoM, în conformitate cu datele anterioare și cu dinamica inflației dorită de Fed

Cheltuielile de consum sunt așteptate să înregistreze o creștere de 0,3% MoM, față de valoarea anterioară de 0,5% MoM în iulie. Bloomberg Economics, cu toate acestea, indică o lectură net inferioară de 0,1% MoM.

Veniturile, pe de altă parte, sunt așteptate să crească cu 0,4% MoM, față de valoarea anterioară de 0,3% MoM. BE, cu toate acestea, indică o posibilă accelerare de 0,5% MoM

Previziunile sugerează că se așteaptă ca, consumatorii să primească veștile bune, dar se abțin de la mai mult consum, având în vedere incertitudinea cu privire la viitor.

Dacă datele de astăzi arată că cheltuielile cresc mai puțin decât înainte, iar câștigurile cresc mai puternic (rată de economisire mai mare), aceasta va însemna că Fed a luat decizia corectă de a reduce mai mult ratele dobânzilor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

Inflația PCE de bază a scăzut destul de mult în ultimele luni comparativ cu inflația CPI de bază. Sursă: Macrobond, XTB

EURUSD (interval zilnic, M15) Pe termen mediu, principalul nivel de rezistență pentru EURUSD este nivelul de 1,13, unde sunt localizate vârfurile locale din iulie 2023. Putem căuta suport pe termen scurt la nivelul mediei exponențiale de 50 de sesiuni (linia galbenă).



Sursa: xStation5 EURUSD a ricoșat astăzi de la limita inferioară a canalului de preț pe termen scurt, după ce perechea a înglobat datele mai slabe din economia germană. Un PCE mai mic decât cel prognozat ar putea împinge eurodolarul din nou peste 1,12.



Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."