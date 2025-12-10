⌚EURUSD crește timid înaintea deciziei Fed

La 21:30 ora României, președintele Jerome Powell va începe conferința de presă de după decizie.

Un aspect crucial este că Fed va publica și cele mai recente prognoze macroeconomice, care ar putea avea o influență mai mare asupra pieței decât decizia privind rata dobânzii în sine.

Se anticipează o reducere a ratei dobânzii de către Fed

Economiștii și participanții la piață sunt de acord că Fed va opta astăzi pentru o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază. Aceasta ar fi a treia reducere consecutivă, scăzând rata dobânzii de referință la 3,5-3,75%. Încrederea ridicată în ceea ce privește reducerea de astăzi predomină de ceva timp, în ciuda faptului că Powell a menționat o divergență de opinii între membrii FOMC în cadrul ședinței din octombrie, care a fost atribuită parțial lipsei de date disponibile. Deși închiderea guvernului SUA s-a încheiat la începutul lunii noiembrie, cifrele economice cheie, inclusiv NFP, CPI și PIB, vor fi publicate abia în a doua jumătate a lunii decembrie.

Cu toate acestea, alte date mixte disponibile oferă o justificare suficientă pentru ca Fed să implementeze o altă reducere a ratei dobânzii. Elementul crucial va fi dacă Fed își va modifica orientările privind măsurile politice ulterioare.

Un alt factor important este componența votului. În cadrul ultimei reuniuni, au existat două voturi împotrivă: Schmidt a votat pentru menținerea ratelor, iar Miran a susținut o reducere cu 50 de puncte de bază. Unii observatori ai pieței sugerează că ar putea apărea mai multe voturi în favoarea menținerii ratelor, ceea ce, teoretic, ar putea fi perceput pozitiv de dolar. În schimb, ar trebui luate în considerare așteptările viitoare și schimbările care vor avea loc în cadrul Fed anul viitor. Miran a indicat că intenționează să voteze pentru o reducere de 25 de puncte de bază, pentru a se alinia majorității, sugerând potențial că ar putea apărea mai multe voturi hawkish pentru o politică neschimbată.

Se așteaptă ca Fed să reducă ratele, însă randamentele obligațiunilor de stat pe 10 ani rămân la niveluri relativ ridicate. Diferența dintre obligațiunile pe 10 și 2 ani a rămas stabilă pe aproape tot parcursul anului 2025. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Așteptări viitoare

Consensul actual al Fed indică o singură reducere a ratei dobânzii anul viitor, în timp ce piața preconizează două. Graficul dot plot arată o dispersie masivă a așteptărilor pentru 2026 și 2027. Este probabil ca ultimele proiecții să fie ceva mai coerente și să deschidă ușa către mai multe reduceri anul viitor, nu doar una. Bloomberg Economics sugerează că ratele ar putea fi reduse cu până la 100 de puncte de bază anul viitor, un scenariu care ar putea fi realizat odată cu numirea unui nou președinte al Fed, mai dovish. Următoarea reducere este prevăzută pentru aprilie sau iunie anul viitor, dar dacă datele se dovedesc slabe, există șansa ca reducerea să aibă loc în martie sau chiar ianuarie, ceea ce ar reprezenta o lovitură semnificativă pe termen lung pentru dolar.

Așteptările membrilor FOMC pentru anii viitori nu sunt foarte consistente. Cu toate acestea, dacă proiecția mediană pentru ratele dobânzilor este redusă, aceasta ar putea afecta dolarul. Menținerea mediei neschimbate ar oferi un pretext pentru extinderea actualei corecții descendente a EURUSD. Sursa: Bloomberg Finance LP

Proiecții macroeconomice

Piața anticipează o revizuire în jos a proiecției inflației pentru 2025. Se preconizează că inflația PCE de bază va fi redusă de la 3,1% la 2,9%. Acest lucru are o relevanță limitată pentru decizia de astăzi, dar sugerează o presiune inflaționistă ușor mai mică decât se anticipase inițial.

Piața se așteaptă ca prognoza PCE de bază pentru 2026 și 2027 să rămână neschimbată, la 2,6% și, respectiv, 2,1%.

Se preconizează că prognoza privind rata șomajului va fi ușor revizuită în creștere pentru 2026, la 4,5%. Dacă piața muncii se va deteriora într-adevăr, Fed ar putea decide să reducă și mai mult rata dobânzii anul viitor. Prognozele privind șomajul ar putea fi esențiale pentru perspectivele ratei dobânzii.

Se preconizează că prognozele PIB vor fi revizuite în creștere, la 1,8% pentru 2025 și 2,0% pentru 2026.

Bloomberg Economics nu anticipează modificări ale așteptărilor medii privind ratele dobânzilor, indicând o reducere pentru 2026 și o reducere pentru 2027.

Lipsa unei creșteri a previziunilor privind inflația ar putea afecta dolarul pe termen lung. Previziunile privind rata șomajului vor fi, de asemenea, importante. O creștere a acestei previziuni pentru anul viitor ar putea semnala o deteriorare suplimentară a situației deja slabe a pieței muncii. Sursa: Fed

Ce va spune Powell?

Piața va analiza cu atenție declarația și proiecțiile macroeconomice, dar o atenție deosebită va fi acordată conferinței de presă a președintelui Powell. Rapoartele privind perspectivele economice mixte prezentate în Beige Book circulă pe piață, un aspect pe care Jerome Powell l-ar putea aborda. Același lucru este valabil și pentru raportul ADP, care a indicat o scădere a ocupării forței de muncă. Comentariile sale privind inflația vor fi, de asemenea, urmărite cu atenție. Dacă va evita să tragă semnale de alarmă cu privire la riscul ridicat, acest lucru ar putea fi interpretat de piață ca o atitudine dovish.

Cum va reacționa piața?

Dolarul american s-a depreciat semnificativ în ultima săptămână a lunii noiembrie și la începutul lunii decembrie, pe fondul certitudinii crescânde cu privire la decizia Fed și al indiciilor că noul președinte al Fed va fi Kevin Hassett, consilier economic al lui Donald Trump și susținător al ratelor scăzute ale dobânzii. Un factor cheie în narațiunea privind rata dobânzii pentru anul viitor va fi dacă Powell va renunța la mandatul său în Consiliul Guvernatorilor.

Dolarul a câștigat teren în ultimele sesiuni, iar chiar și așteptările agresive privind BCE nu au reușit să declanșeze o creștere mai mare a euro. În consecință, dacă se vor materializa mai multe voturi pentru menținerea ratelor și media ratelor dobânzilor rămâne neschimbată pentru anul viitor, dolarul s-ar putea aprecia ușor față de euro, împingând potențial EURUSD să testeze zona de 1,1600. Pe termen lung, însă, se așteaptă o orientare mai moderată în cadrul Fed, posibil legată de datele economice mai slabe. În acest scenariu, EURUSD ar putea să se îndrepte către nivelul de 1,20 anul viitor. Cu toate acestea, dacă Powell va adopta o poziție moderată în discursul de astăzi, acest lucru ar putea determina testarea maximului local recent din 4 decembrie, de 1,1680.

EURUSD a cedat o parte din câștigurile recente. Randamentele obligațiunilor americane sugerează în prezent un dolar ușor mai puternic, dar este important să reținem că Fed este încă așteptată să reducă ratele astăzi. Randamentele sunt ușor sub 4,2%, în timp ce așteptările privind rata dobânzii Fed pe termen lung indică un nivel de 3,0%, ceea ce ar trebui să reducă semnificativ randamentele în timp, ducând la o creștere a prețurilor obligațiunilor. Dacă Fed începe să pună în aplicare scenariul de reducere a ratelor către rata așteptată pe termen lung, randamentele ar trebui să scadă, de asemenea, de la nivelurile actuale. Sursa: xStation 5