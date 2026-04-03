EURUSD ia pauză înainte de NFP 📈

Închiderea piețelor de acțiuni înainte de sărbători le permite investitorilor să-și tragă sufletul și să se distanțeze de schimbările neîncetate ale sentimentului pieței, afectat în prezent de ultimele răsturnări de situație din conflictul cu Iranul. Contractele futures pe indici din SUA înregistrează o ușoară corecție după sesiunea extrem de volatilă de ieri, care — în ciuda panicii declanșate de discursul lui Donald Trump — s-a încheiat cu câștiguri modeste. Paradoxal, în ciuda „vacanței” de pe piața bursieră, volatilitatea nu va lipsi. La 15:30 ora României, va fi publicat cel mai important raport de pe piața muncii din SUA, Non-Farm Payrolls (NFP). Acesta va fi „punctul pe i” pentru sentimentul pe care membrii Rezervei Federale îl vor avea la reuniunea de la sfârșitul lunii privind rata dobânzii. Cu Wall Street închisă, atenția investitorilor asupra datelor va fi sporită, ceea ce ar putea duce la oscilații semnificative în perechile valutare majore, aflate în prezent în stare de repaus, precum EURUSD. Sursa: XTB Research La ce ne putem aștepta de la raportul NFP de astăzi? Locuri de muncă: Conform consensului Bloomberg, se așteaptă ca numărul locurilor de muncă din SUA să crească cu 65.000 în martie, marcând o revenire după scăderea de 92.000 din luna precedentă. Numai în sectorul privat, se estimează că ocuparea forței de muncă va crește cu 70.000 , compensând aproape în totalitate scăderea de 86.000 din februarie.

Rata șomajului: Se așteaptă să rămână neschimbată la 4,4% după o creștere surprinzătoare de la 4,3%.

Câștigurile medii pe oră: Se așteaptă ca creșterea să încetinească marginal de la 0,3% la 0,2% (lunar) și de la 3,8% la 3,7% (anual). Cea mai bună surpriză este lipsa surprizei Deși datele recente s-au numărat printre cele mai slabe de la criza din 2007-2008, acestea nu au declanșat panică datorită caracterului lor „punctual”. Corecția a afectat în principal sectoarele care înregistraseră anterior creșteri masive (sănătate, educație, construcții), iar efectul net în multe categorii a rămas pozitiv. Grevele masive din sectorul sănătății au afectat, de asemenea, cifrele. În plus, șomajul rămâne la un nivel istoric scăzut de 4,4%, susținut de cererile stabile de șomaj și de valorile constante ale ISM Employment, în ciuda presiunilor crescânde asupra prețurilor. Stabilitatea pieței muncii evidențiază preocupările legate de prețuri Datele de astăzi sunt deosebit de importante, având în vedere războiul din Iran și materializarea temerilor privind un șoc inflaționist pe termen lung determinat de prețurile energiei. În urma discursului agresiv al lui Donald Trump, speranțele slabe pentru o dezescaladare rapidă s-au evaporat. Riscurile de deteriorare semnificativă a infrastructurii energetice din Golful Persic și situația incertă a Strâmtorii Ormuz au crescut din nou. Stabilitatea pieței muncii va accentua atenția Fed asupra inflației. Deși CPI din SUA va crește cu siguranță pe termen scurt, rămâne întrebarea dacă șocul va fi un eveniment punctual sau o presiune persistentă care „afectează” prețurile alimentelor și serviciilor. Datele recente ale ISM au arătat în primul rând o creștere drastică a presiunii asupra prețurilor. Sursa: XTB Research Mai mulți membri ai FOMC au semnalat deja o vigilență sporită: Alberto Musalem (Fed St. Louis): Vede potențial atât pentru reduceri, cât și pentru majorări, sugerând că politica actuală este bine echilibrată (aluzie la o pauză prelungită). Lorie Logan (Fed Dallas): Consideră că marile companii petroliere americane nu vor sacrifica marjele pentru a salva consumatorii, iar riscurile legate de Iran ar putea forța Fed să se îndrepte în direcția opusă (sugerând disponibilitatea pentru majorări). Michelle Bowman (guvernator): Rămâne dovish, având în continuare în vedere trei reduceri până la sfârșitul anului 2026. Cu toate acestea, argumentul său se bazează pe preocupările legate de piața muncii. Dacă NFP se aliniază cu raportul ADP recent puternic, preocupările legate de piața muncii ar putea trece pe plan secund în timpul ședinței FOMC din aprilie. EURUSD (Interval H4) De la izbucnirea războiului din Iran, EURUSD a rămas clar limitat la nivelul de 1,162. Calmul de vineri ajută perechea să recupereze o parte din terenul pierdut după discursul lui Trump, dar o revenire la maximele locale este puțin probabilă, având în vedere așteptările privind NFP. Doar date semnificativ mai slabe ar putea duce la o testare a nivelului de 1,1580, deși o încălcare a consolidării mai largi rămâne improbabilă. Sursa: xStation 5

