📉EURUSD în scădere cu 0,15% înaintea FOMC

🏦Piețele în expectativă înaintea primei reduceri a ratei dobânzii din 2025 La 21:00 ora României, Rezerva Federală va anunța decizia sa privind ratele dobânzilor din SUA. De câteva săptămâni, piața se așteaptă la o reducere de 25 de puncte de bază — prima de la ultima reducere de la 4,75% la 4,5% din decembrie 2024. Speculațiile privind o potențială „reducere jumbo” de 50 de puncte de bază cresc de la minut la minut, deși chiar și o astfel de măsură ar putea fi interpretată ca un semnal potențial “hawkish” pentru ultimele luni ale mandatului lui Powell. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Randamentele obligațiunilor au trecut în mod clar în modul defensiv, indicând așteptări foarte puternice privind revenirea la reducerile de rate în SUA. Excluzând scăderea notabilă de după “Ziua Eliberării”, obligațiunile americane pe 10 ani se află la cel mai scăzut nivel din noiembrie 2024. Sursa: XTB Research, date Bloomberg Ce se poate aștepta de la FOMC de astăzi: Fed va reduce probabil ratele cu 25 de puncte de bază, până la un interval de 4,00-4,25%, pentru prima dată din decembrie 2024 . Reducerea ar veni ca răspuns la o serie de date mai slabe privind piața muncii, care necesită recalibrarea politicii monetare pentru a preveni creșterea șomajului pe fondul incertitudinii ridicate a mediului de afaceri.

Se așteaptă ca FOMC din septembrie să evidențieze și diviziuni tot mai profunde în cadrul Fed. Noul candidat al lui Donald Trump pentru Consiliul Guvernatorilor, Stephen Miran, va susține probabil o „reducere masivă” de 50 de puncte de bază , reflectând agenda economică a președintelui. Între timp, Jeffrey Schmid din Kansas și-a exprimat sprijinul pentru menținerea ratelor neschimbate , invocând creșterea ridicată a prețurilor alimentelor, care ar putea influența puternic așteptările privind inflația în rândul consumatorilor cu venituri mici și medii. O primă abatere de la consensul din ultimii ani a avut loc la ultima reuniune, când Michelle Bowman și Christopher Waller au votat în favoarea unei reduceri.

Declarația oficială privind politica monetară ar trebui să recunoască riscurile crescânde legate de ocuparea forței de muncă. Fraza actuală „condițiile pieței muncii rămân solide” va fi probabil înlocuită cu o mențiune privind încetinirea creșterii ocupării forței de muncă. Pe de altă parte, referirile la „inflație ușor crescută” și „șomaj scăzut” ar trebui să rămână neschimbate, Fed rămânând atentă la riscurile de ambele părți ale mandatului său.

Pe lângă decizia privind rata dobânzii, Fed va publica și previziuni actualizate pentru variabilele macroeconomice cheie. Consensul prevede o revizuire în sens ascendent a inflației PCE de bază de la 3% la 3,1%, menținând în același timp previziunile privind PIB-ul (1,4%) și șomajul (4,5%) neschimbate pentru 2025.

În ciuda așteptărilor moderate ale pieței, reducerea din septembrie ar putea avea un ton “hawkish”, subliniind obiectivul îndepărtat al stabilității prețurilor și al șomajului încă la un nivel istoric scăzut. Dacă Powell nu va accentua slăbiciunea pieței muncii mai mult decât a făcut-o la Jackson Hole (adică riscul ca încetinirea creșterii locurilor de muncă să se transforme rapid într-o criză în cazul unui șoc extern) și dacă inflația va fi prezentată ca fiind în continuare în creștere, rather than a transitory problem, atunci chiar și o reducere de 50 de puncte de bază ar putea fi considerată o măsură preventivă pentru lunile următoare. Inflația CPI a crescut în august, în conformitate cu așteptările, determinată în mare parte de creșterea prețurilor serviciilor, fără legătură cu tarifele. Sursa: XTB Research, date Macrobond Datele privind vânzările cu amănuntul de ieri au depășit cu mult așteptările (0,6% față de prognoza de 0,1% în ritm lunar), indicând o reziliență surprinzătoare a consumatorilor, în ciuda scăderii evidente a cererii de forță de muncă și a tendinței generale de „mai puține angajări, mai multe concedieri”. Creșterea vânzărilor a cuprins o gamă largă de sectoare, în ciuda creșterilor de prețuri post-tarifare, ceea ce ar trebui să trezească prudență în rândul membrilor Fed cu orientare hawkish. Sursa: XTB Research, date Macrobond Potrivit Bloomberg Economics, se preconizează că graficul punctual din septembrie va înregistra o scădere, deși media reducerilor pentru 2025 va rămâne neschimbată (încă o reducere de −50 puncte de bază, rata ajungând la 3,75%). Din cei 19 membri ai FOMC, se estimează că 12 vor susține reduceri suplimentare (1 reducere: 9 voturi, 2 reduceri: 2 voturi, 4 reduceri: 1 vot — Miran). Graficul prezintă ultimul grafic punctual al FOMC cu prețurile actuale ale contractelor futures (gri). Sursa: Bloomberg USDIDX (interval H1) Dolarul rămâne slab, cu o accelerare a scăderilor în ultimele zile. Piețele se așteaptă la o schimbare de direcție a Fed și la o revenire la relaxarea monetară în cadrul următoarelor reuniuni, începând de astăzi. Dolarul se redresează în prezent cu 0,16%, dar aceasta este o reacție la scăderea de ieri de 0,75% și la sprijinul de peste 91,1000 puncte. Este de așteptat o volatilitate crescută după decizia de astăzi și în timpul conferinței de presă, tonul conferinței de presă fiind esențial pentru continuarea sau inversarea tendinței actuale.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."