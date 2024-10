➡️EURUSD la 1,10 înainte de decizia BCE

⚡BCE va decide cu privire la ratele dobânzilor la ora 15:30 ora României Potrivit șefului băncii centrale din Portugalia, decizia de astăzi va fi „ușoară”. Acest lucru înseamnă că ratele dobânzilor BCE vor fi reduse cu 25 de puncte de bază. Piața evaluează probabilitatea acestei decizii minim peste 100%. Cu toate acestea, cheia va fi comunicarea băncii și previziunile viitoare, care pot determina reacția pe EURUSD. Desigur, trebuie avut în vedere și impactul altor evenimente precum decizia Fed de săptămâna viitoare sau publicarea datelor macroeconomice nu numai din Zona Euro, ci și din SUA. Așteptările pieței Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Consensul în rândul analiștilor indică în mod clar o reducere cu 25 de puncte de bază a ratelor dobânzilor.

Aceasta va fi a doua reducere din ciclul actual. BCE a anunțat că fiecare decizie este luată separat, dar BCE poate face o pauză pentru mai mult de o ședință înainte de a decide să reducă din nou

Acest lucru sugerează că următoarea reducere după cea din septembrie va fi posibilă în decembrie. Atunci vom cunoaște următorul set de proiecții macroeconomice

Se așteaptă ca majoritatea proiecțiilor macroeconomice să rămână neschimbate, cu o posibilă reducere a perspectivelor de creștere economică pentru anul în curs, pe baza datelor PMI slabe sau a creșterii limitate în unele economii

Se preconizează că inflația va reveni la țintă în ultima parte a anului 2025 și va scădea sub țintă în 2026

Previziunile pieței sunt că rata depozitelor va fi redusă în orizontul de 12 luni la 2,5% de la nivelul actual de 3,75% (perspectiva unei reduceri la fiecare reuniune de la sfârșitul trimestrului)

Majoritatea membrilor BCE sunt mai “hawkish”, dar nu poate fi exclusă o comunicare mai temperată, având în vedere datele macroeconomice slabe și scăderea creșterii salariilor, care rămâne esențială din perspectiva BCE

Inflația din Zona Euro a scăzut în august la 2,2%. Inflația de bază rămâne ușor ridicată, la 2,8%. Creșterea salariilor negociate a scăzut destul de vizibil, ceea ce este un indicator important din perspectiva BCE. Pe de altă parte, BCE are încă o problemă cu inflația din sectorul serviciilor, care rămâne stabilă peste 4%. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB O mare parte dintre membrii BCE rămân conservatori, astfel încât șansele de accelerare a ritmului reducerilor sunt destul de reduse. Desigur, există loc pentru mai multe reduceri, dată fiind stagnarea economiei europene. Sursa: Bloomberg Bloomberg Finance LP

Randamentele obligațiunilor sugerează că rata țintă ar trebui să fie în jur de 2,25-2,5%. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Cum va reacționa piața? Decizia de astăzi este pe deplin anticipată de piață. Participanții la piață se așteaptă la o comunicare destul de echilibrată din partea Christinei Lagarde în timpul conferinței, care va începe la ora 15:45 ora României. Lagarde a menținut o atitudine neutră la ultimele reuniuni, indicând că deciziile vor fi luate de la o reuniune la alta. Menținerea tonului actual ar trebui să susțină euro, având în vedere probabilitatea unor reduceri mai rapide din partea Fed decât din partea BCE, însă situația economică din Zona Euro rămâne mai slabă, iar piețele pot considera această dinamică și mai importantă. Cu toate acestea, orice atenuare a comunicării din partea BCE ar putea slăbi în mod clar euro, deoarece ar putea sugera mai multe reduceri ale ratelor. Totuși, acesta nu este scenariul de bază în acest moment. Menținerea tonului actual și indicarea faptului că ratele nu trebuie reduse în curând din cauza riscurilor inflaționiste existente (declarații privind inflația serviciilor sau scăderea insuficientă a creșterii salariilor) ar putea consolida euro. În primul scenariu, va fi posibilă depășirea suportului din jurul nivelului de 1,10 și scăderea în continuare spre suportul de la 1,0950. Pe de altă parte, se pare că euro ar trebui să revină, iar perechea ar putea testa nivelul de 1,1050, susținută și de așteptata reducere a ratei Fed și de sentimentele mai bune ale piețelor globale după sesiunea de ieri de pe Wall Street. Având în vedere poziționarea ridicată pe euro, sprijinul investitorilor pentru o revenire rămâne semnificativ. Sursa: xStation5

