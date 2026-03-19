EURUSD: la o răscruce de drumuri pe fondul schimbării discursurilor băncilor centrale 🪙⚔️

EURUSD se află în prezent sub o nouă presiune descendentă, apropiindu-se de zona 1,1450–1,1500. Un dolar american mai puternic și incertitudinea geopolitică în creștere domină contextul macroeconomic. Principalul factor al evoluțiilor recente îl reprezintă șocul energetic legat de conflictul cu Iranul, care a modificat semnificativ așteptările atât în ceea ce privește Fed, cât și băncile centrale europene. În ceea ce privește Rezerva Federală, decizia de ieri a fost în conformitate cu așteptările – ratele dobânzilor au rămas la 3,50%–3,75%. Cu toate acestea, mesajul general a fost mai hawkish decât presupus inițial de piață. Fed și-a menținut prognoza privind reducerile de rate în 2026–2027, dar mai puțini membri ai FOMC susțin acum relaxarea, iar riscurile inflaționiste au crescut în mod clar. Jerome Powell a subliniat că prețurile mai mari ale petrolului ar putea împinge inflația din nou peste 3% pe termen scurt, menționând totodată că politica monetară rămâne dependentă de date și moderat restrictivă. Reacția pieței a reflectat acest mesaj mixt, dar hawkish: slăbirea inițială a dolarului a fost rapid inversată

EURUSD a crescut pentru scurt timp, dar apoi a scăzut sub 1,1500 și a rămas în acea zonă de atunci În ansamblu, Fed rămâne într-o poziție de „așteptare”, dar cu o orientare mai prudentă și ușor de tip „hawkish”, ceea ce susține dolarul pe termen scurt. Pe partea europeană, situația s-a schimbat mult mai dinamic. Conflictul cu Iranul a evidențiat încă o dată riscurile de stagflatie, care sunt mai semnificative pentru Zona Euro decât pentru SUA. Deși Europa este mai bine pregătită decât în 2022 (euro mai puternic, surse de energie mai diversificate, lanțuri de aprovizionare îmbunătățite), ea rămâne mult mai sensibilă la un șoc pe piața petrolului. Prețurile petrolului în intervalul 100–120 USD ar avea un impact clar negativ atât asupra creșterii economice, cât și asupra inflației în Europa. Acest lucru a dus deja la o schimbare semnificativă în comunicarea BCE și în așteptările pieței: o tranziție de la o narativă de „așteptare și observare” la un ton ușor hawkish (Lagarde, Nagel)

revizuiri în sens ascendent ale previziunilor privind inflația (de exemplu, Nomura: 2,1% → 2,7%)

o schimbare în prețurile pieței de la reduceri ale ratei dobânzii către potențiale majorări ale ratei În ciuda acestei schimbări, se așteaptă ca BCE să mențină astăzi ratele neschimbate, la aproximativ 2,0%. Lipsa datelor concrete și dorința de a evita semnalarea panicii se opun unei acțiuni imediate, dar traiectoria politicii pe termen mediu devine din ce în ce mai dependentă de prețurile energiei. Dacă prețurile petrolului rămân ridicate, o majorare a ratei în cursul acestui an devine un scenariu realist. Ziua de astăzi este deosebit de importantă pentru EURUSD, întrucât mai multe bănci centrale europene își anunță deciziile în succesiune rapidă. SNB va menține probabil ratele la 0,00%, echilibrând riscurile de deflație și un franc puternic. Se așteaptă, de asemenea, ca Banca Angliei să mențină ratele la 3,75%, votul divizat fiind esențial. Riksbank va rămâne probabil la 1,75%. În întreaga Europă se observă o tendință comună: așteptările privind reducerile de rate au fost amânate, iar băncile centrale adoptă o poziție mai prudentă sau chiar mai hawkish din cauza riscurilor geopolitice și de inflație. Totuși, acest lucru nu se reflectă încă pe deplin în deciziile de politică monetară efective. EURUSD se află între o Fed hawkish și așteptările în rapidă schimbare pentru BCE. Cu toate acestea, șocul energetic și sensibilitatea mai mare a Europei la prețurile petrolului înclină balanța pe termen scurt în favoarea dolarului, lăsând perechea cu o tendință ușor bearish înaintea deciziilor de astăzi ale băncilor centrale. Piața va monitoriza îndeaproape evenimentele viitoare.

