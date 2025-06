EURUSD peste 1,14 înaintea CPI📌

Se preconizeaz─â c─â infla╚Ťia CPI va ├«nregistra o revenire ├«n luna mai, reflect├ónd efectele de baz─â ╚Öi impactul tarifelor comerciale impuse de Donald Trump ­čöÄ Suntem la doar c├óteva momente de publicarea raportului CPI pentru luna mai ÔÇö cea mai important─â publica╚Ťie macroeconomic─â a s─âpt─âm├ónii. Publicarea este deosebit de important─â av├ónd ├«n vedere contextul economic actual, inclusiv r─âzboiul comercial ├«n curs. Datele din aceast─â lun─â ar putea dezv─âlui primele semne ale tarifelor anun╚Ťate de Donald Trump la ├«nceputul lunii aprilie. 15:30 (ora Rom├óniei) ÔÇô Date CPI pentru luna mai: ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil CPI (lunar): prognoz─â 0,2%; anterior 0,2%

CPI (anual): prognoz─â 2,5%; anterior 2,3%

Core CPI (lunar): prognoz─â 0,3%; anterior 0,2%

Core CPI (anual): prognoz─â 2,9%; anterior 2,8% Consensul se a╚Öteapt─â la o cre╚Ötere lunar─â de 0,2% a CPI global ╚Öi la o cre╚Ötere lunar─â de 0,3% a infla╚Ťiei de baz─â (excluz├ónd alimentele ╚Öi energia). Impactul tarifelor Luna mai a marcat prima lun─â complet─â a fazei intensificate a r─âzboiului comercial, ceea ce face ca acest raport s─â fie esen╚Ťial pentru evaluarea modului ├«n care restric╚Ťiile comerciale influen╚Ťeaz─â pre╚Ťurile din SUA. Se a╚Öteapt─â ca acesta s─â arate prima cre╚Ötere a infla╚Ťiei de baz─â din acest an, eviden╚Ťiind impactul infla╚Ťionist real al tarifelor. De exemplu, pre╚Ťurile echipamentelor audio au ├«nceput s─â creasc─â ├«ntr-un ritm record ├«n ultimele dou─â luni. Cre╚Öterile se extind ╚Öi la mobilier, ├«mbr─âc─âminte, electronice ╚Öi automobile ÔÇö toate categorii care depind ├«n mare m─âsur─â de importuri. Pe de alt─â parte, infla╚Ťia serviciilor a continuat s─â scad─â ├«n ultimele luni, ├«n special din cauza infla╚Ťiei mai sc─âzute a transporturilor, determinat─â de sc─âderea pre╚Ťurilor combustibililor. ├Än acela╚Öi timp, infla╚Ťia alimentar─â a ├«nregistrat o nou─â cre╚Ötere. De╚Öi tarifele pentru multe produse cheie au sc─âzut ├«n luna mai, acest lucru nu s-a tradus ├«nc─â ├«n sc─âderea pre╚Ťurilor de consum. Se preconizeaz─â ├«n continuare cre╚Öteri de pre╚Ťuri ├«n principalele categorii de consum. Perspectivele infla╚Ťiei (grafice ╚Öi date) Infla╚Ťia serviciilor a sc─âzut destul de semnificativ ├«n ultimele luni (excluz├ónd costurile chiriei). Pe de alt─â parte, ├«ntreprinderile semnaleaz─â o cre╚Ötere a presiunii infla╚Ťioniste, reflectat─â ├«n indicii regionali ╚Öi indicii ISM. Sursa: Macrobond, XTB

Subindicele pre╚Ťurilor din raportul ISM privind serviciile indic─â o cre╚Ötere clar─â a presiunii infla╚Ťioniste, ceea ce ar putea duce la stoparea declinului infla╚Ťiei ├«n sectorul serviciilor. Sursa: Macrobond, XTB De╚Öi, pe o baz─â anual─â, pre╚Ťurile combustibililor sunt principalul factor care determin─â infla╚Ťia limitat─â, acestea au r─âmas stabile ├«n ultimele luni. Subindicele pre╚Ťurilor indicat ├«n raportul ISM privind serviciile sugereaz─â c─â infla╚Ťia ar putea reveni pe termen scurt. Sursa: Macrobond, XTB Infla╚Ťia va reveni probabil oricum din cauza efectelor de baz─â (cu excep╚Ťia cazului ├«n care vom observa o sc─âdere clar─â de la o lun─â la alta). Cu toate acestea, dac─â factorii comerciali interna╚Ťionali vor avea un impact mai mare asupra infla╚Ťiei ├«n lunile urm─âtoare, infla╚Ťia ar putea reveni mai puternic dec├ót traiectoria estimat─â de rata medie lunar─â a infla╚Ťiei de 0,1-0,2%. Sursa: Macrobond, XTB EURUSD Reac╚Ťia pie╚Ťei ├«naintea raportului este mixt─â. Dolarul american este u╚Öor mai slab fa╚Ť─â de euro, iar o tendin╚Ť─â similar─â se observ─â ╚Öi ├«n cazul contractelor futures pe ac╚Ťiuni, care sunt ├«n u╚Öoar─â sc─âdere dup─â cre╚Öterile de ieri. Pe l├óng─â CPI, investitorii a╚Öteapt─â ╚Öi nout─â╚Ťi din negocierile comerciale de dou─â zile dintre China ╚Öi SUA. La momentul public─ârii, EURUSD este ├«n cre╚Ötere cu 0,08%, la 1,14336.

