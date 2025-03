⏬EURUSD pierde 0,4% înainte de Fed

Rezerva Federală a SUA va decide la 20:00 ora României. Va comunica Powell o politică mai dovish? Așteptările pieței indică în mod clar că nu vor exista modificări ale ratelor dobânzilor în timpul reuniunii de astăzi. Cu toate acestea, previziunile macroeconomice, în special cele legate de creșterea economică, s-ar putea dovedi cruciale. De asemenea, piața va monitoriza îndeaproape așteptările oficialilor Fed cu privire la noi reduceri ale ratelor, denumite în mod obișnuit „dot plot”. În plus, investitorii speculează dacă Fed va anunța modificări ale programului său de reducere a bilanțului pentru a evita probleme de lichiditate similare cu cele observate în 2019. Decizia va fi publicată la 20:00 ora României, în timp ce conferința de presă a lui Powell va începe 30 de minute mai târziu. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil La ce se așteaptă piața? Ratele dobânzilor: Este probabil ca FOMC să mențină în unanimitate ratele dobânzilor în intervalul 4,25% - 4,50%. Declarația ulterioară reuniunii: Este posibil să apară o ușoară ajustare a evaluării pieței muncii de către Fed, indicând că rata șomajului a crescut, dar rămâne la un nivel scăzut. Previziuni privind inflația Se așteaptă ca mediana participanților să majoreze previziunile privind inflația PCE de bază pe întregul orizont de prognoză: Pentru 2025: revizuită până la 2,8% (de la 2,5% în previziunile din decembrie)

Pentru 2026: revizuită până la 2,4% (de la 2,2%)

Pentru 2027: revizuită până la 2,2% (de la 2,0%)

Având în vedere impactul potențial al tarifelor mai mari , aceste previziuni ar putea fi revizuite și mai sus. Previziuni privind creșterea PIB Previziunile de creștere a PIB-ului real sunt așteptate să fie revizuite în scădere: Pentru 2025: Se așteaptă să fie reduse la 1,7% (de la 2,1%)

Pentru 2026 și 2027: probabil revizuite la 1,7% (de la 2,0% și, respectiv, 1,9%)

Creșterea ar putea fi limitată de incertitudinile comerciale , iar o recesiune de scurtă durată rămâne o posibilitate, având în vedere deficitul comercial substanțial înregistrat luna trecută - o problemă care ar putea persista pe măsură ce companiile încearcă să ocolească tarifele. Previziunile privind șomajul Având în vedere previziunile de creștere mai scăzută a PIB-ului, rata șomajului este așteptată să crească: Pentru 2025: Probabil revizuită la 4,4% (de la 4,3%)

Pentru 2026 și 2027: se preconizează, de asemenea, la 4,4% (de la 4,3%)

În prezent, rata șomajului se situează la 4,1% . Graficul dot-plot Previziunile privind rata dobânzii sunt așteptate să fie mai prudente. Există aproape 50% șanse ca proiecția mediană să indice una sau două reduceri ale ratelor în acest an (față de două în prognoza din decembrie). Cu toate acestea, previziunile ar putea arăta o dispersie mai mare între participanți deoarece riscurile inflaționiste persistă pe de o parte, în timp ce creșterea economică mai slabă se profilează pe de altă parte. Poziția lui Powell Este probabil ca Powell să declare că economia SUA rămâne într-o formă solidă și că este prea devreme pentru a evalua impactul politicii comerciale a SUA asupra creșterii economice. De asemenea, este așteptat să reitereze că Fed nu se grăbește să reducă ratele, dar dacă condițiile de pe piața muncii se deteriorează semnificativ, banca centrală va fi gata să intervină. Așteptările privind reducerile ratelor au fost revizuite în scădere încă o dată, piața preconizând în prezent doar două reduceri în acest an, prima fiind așteptată abia în iulie. Sursa: Bloomberg Finance LP Poziția Fed? Bloomberg Intelligence sugerează că Fed și-ar putea ajusta strategia, având în vedere recenta vânzare semnificativă de pe Wall Street și lipsa de sprijin a pieței din partea noii administrații americane. Cu toate acestea, Fed și-a arătat în mod constant reticența de a reduce ratele pe fondul incertitudinii economice sporite. În cazul în care Fed își menține o poziție clară împotriva reducerii ratelor în acest moment și reduce numărul de mișcări de rate preconizate, condițiile de piață s-ar putea deteriora și mai mult. Dacă ne uităm la cele două recesiuni anterioare (excluzând scurta recesiune din 2020), reducerile ratelor dobânzii au coincis în mod istoric cu primele etape ale problemelor economice. Curba randamentelor s-a inversat și se află aproape de nivelurile care au semnalat în mod istoric începutul unei recesiuni. În ambele cazuri anterioare, Wall Street a înregistrat scăderi puternice. Cu toate acestea, este demn de remarcat faptul că, în fiecare recesiune, perioada de recuperare a acțiunilor americane a devenit progresiv mai scurtă. Va continua această tendință? Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Cum rămâne cu bilanțul Fed? Fed și-a redus deja bilanțul cu peste 2.000 de miliarde de dolari de la maximul său, aducându-l înapoi la nivelurile din iunie 2020. Deși rămâne ridicat, având în vedere primul val de achiziții de active din era pandemică, ritmul de reducere a fost semnificativ mai rapid decât în timpul ciclului anterior de înăsprire cantitativă (QT). Noua administrație americană va trebui probabil să ridice din nou plafonul datoriei și să emită mai multe titluri de creanță. Fed ar putea încerca să evite reducerea excesivă a rezervelor din sistemul bancar și ar putea întrerupe reducerile suplimentare ale bilanțului. Cu toate acestea, în timpul recentelor reuniuni, Fed nu a semnalat nicio intenție în acest sens. În timp ce bilanțul Fed rămâne ridicat, amploarea reducerii sale în ultimii trei ani a fost remarcabilă. Sursă: Bloomberg Finance LP La ce să ne așteptăm de la reuniunea Fed din martie Principala concluzie a reuniunii din martie va fi, probabil, că FOMC va lua în considerare reducerea ratelor doar atunci când piața muncii va prezenta semne clare de deteriorare. Acest lucru ar putea veni prea târziu pentru a preveni o încetinire economică, forțând Fed să recupereze cu reduceri mai agresive ale ratei mai târziu în cursul anului. Pe scurt, proiecțiile actualizate ar putea reflecta un ton ușor stagflaționist, iar graficul dot plot ar putea surprinde anunțînd o poziție mai “hawkish”. Se așteaptă ca proiecțiile să indice faptul că FOMC nu va reacționa la primele semne de slăbiciune a pieței muncii, ci va aștepta o deteriorare clară înainte de a relua reducerile de rate. Acest lucru crește riscul unei încetiniri economice, care ar putea avea consecințe semnificative pentru acțiunile americane, susținând în același timp, cel puțin pe termen scurt, dolarul american. Pe de altă parte, capitalul se scurge deja din SUA către alte regiuni ale lumii, în ciuda poziției actuale a principalelor bănci centrale. Cum vor reacționa piețele? Dolarul american se întărește față de euro înainte de decizia de astăzi. Recenta creștere EUR/USD nu s-a aliniat cu mișcările randamentelor obligațiunilor de trezoreriei SUA, deși este esențial să se ia în considerare creșterea randamentelor europene, care au oferit sprijin monedei euro. O poziție hawkish a Fed ar putea fi pozitivă pentru dolar, dar, în același timp, previziunile de creștere semnificativ mai scăzute ar putea sugera că Fed ar putea fi forțată la reduceri mai mari și mai rapide ale ratelor mai târziu în cursul anului pentru a evita o recesiune. Rămâne riscul ca Fed să acționeze prea târziu în inițierea reducerilor.

Sursa: xStation 5 S&P 500 (US500) încearcă să se redreseze după scăderile puternice din ultimele săptămâni, dar nu a reușit să depășească o zonă de rezistență critică situată în proximitatea pragului de 5.700 și media mobilă de 250 de zile. O atitudine “hawkish” a Fed ar putea deteriora și mai mult sentimentul investitorilor, dar dacă Fed semnalează orice pauză în reducerea bilanțurilor, aceasta ar putea oferi un semnal pozitiv puternic pentru acțiuni. Sursa: xStation 5

