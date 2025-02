EURUSD scade cu peste 1% 📌

Tarifele comerciale puternice ale lui Trump sus╚Ťin dolarul pe ├«ntreaga pia╚Ť─â ­čĺÁ­čľő´ŞĆ Perechile valutare legate de dolarul american deschid cu diferen╚Ťe puternice datorit─â impunerii de tarife comerciale asupra Mexicului, Canadei ╚Öi Chinei. Trump subliniaz─â c─â tarifele de 25% pentru Mexic ╚Öi Canada (cu excep╚Ťia petrolului canadian, care este supus unui tarif de 10%) ╚Öi tarifele de 10% pentru China au ca scop stoparea afluxului de droguri ╚Öi imigran╚Ťi ilegali ├«n SUA. Comer╚Ťul cu SUA este crucial pentru economiile nord-americane. Pentru Mexic ╚Öi Canada, exporturile c─âtre SUA reprezint─â aproximativ 15% din PIB-ul lor, ├«n timp ce pentru China este vorba de aproximativ 2%. Av├ónd ├«n vedere poten╚Ťialele restric╚Ťii comerciale, Bloomberg estimeaz─â c─â cre╚Öterea economic─â a SUA ar putea fi redus─â cu 1,5 puncte procentuale ├«n acest an dac─â tarifele r─âm├ón ├«n vigoare pe tot parcursul anului. Se preconizeaz─â c─â Canada ╚Öi Mexicul vor avea un impact semnificativ mai puternic din cauza acestor restric╚Ťii comerciale. Exist─â ├«ndoieli din ce ├«n ce mai mari cu privire la legitimitatea tarifelor din cauza domeniului lor larg de aplicare. Cel mai probabil, tarifele vor fi contestate la Curtea Suprem─â, ceea ce face ca men╚Ťinerea lor ├«n forma lor actual─â s─â fie incert─â. Pe de alt─â parte, Canada a impus deja tarife de retorsiune de 25%, iar Mexicul a anun╚Ťat m─âsuri similare. Nu exist─â ├«nc─â informa╚Ťii cu privire la poten╚Ťialul r─âspuns al Chinei.



├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Dolarul american se consolideaz─â ├«n general. Fa╚Ť─â de majoritatea monedelor, dolarul a c├ó╚Ötigat aproape 1%. De asemenea, a crescut cu 2% fa╚Ť─â de peso-ul mexican (MXN) ╚Öi cu doar 0,3% fa╚Ť─â de yuanul chinezesc offshore (CNH). Cu toate acestea, aceste mi╚Öc─âri au fost anterior mult mai puternice. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Reac╚Ťia pie╚Ťei Se observ─â o volatilitate semnificativ─â pe pia╚Ťa Forex ├«n prima parte a zilei. Investitorii se tem de o escaladare a r─âzboiului comercial ├«n urma anun╚Ťurilor din weekend. Printre cele mai volatile monede se num─âr─â dolarul american, dolarul canadian ╚Öi peso-ul mexican. Investitorii iau ├«n calcul ╚Öi tarife de retaliere din partea Canadei ╚Öi Mexicului. Planurile tarifare de retorsiune ale Canadei sunt deja cunoscute ╚Öi se a╚Öteapt─â s─â fie de o amploare similar─â cu cele impuse de SUA. Cu toate acestea, r─âspunsul Mexicului r─âm├óne neclar, de╚Öi este ├«n curs de examinare. EURUSD a ├«nregistrat un decalaj semnificativ, cobor├ónd aproape p├ón─â la 1,0200 ╚Öi test├ónd minimele locale recente din 13 ianuarie. Dac─â perechea se ├«nchide sub 1,0243, ar marca cel mai sc─âzut nivel de ├«nchidere din noiembrie 2022. Problema parit─â╚Ťii EURUSD intr─â din nou ├«n joc. De╚Öi tarifele nu au fost ├«nc─â impuse UE, exist─â convingerea c─â este doar o chestiune de timp. Un purt─âtor de cuv├ónt al Casei Albe a sugerat c─â Trump ar putea reveni asupra subiectului tarifelor comerciale asupra Europei la ├«nceputul lunii martie, de╚Öi, av├ónd ├«n vedere imprevizibilitatea noului pre╚Öedinte, o astfel de decizie ar putea veni chiar mai devreme. Dac─â tarifele vor fi introduse la sf├ór╚Öitul s─âpt─âm├ónii viitoare ╚Öi EURUSD nu ├«╚Öi recupereaz─â pierderile din aceast─â s─âpt─âm├ón─â, paritatea ar putea fi observat─â ├«nc─â de la deschiderea pie╚Ťei de lunea viitoare.

EURUSD testeaz─â ├«n prezent minimele locale din prima jum─âtate a lunii ianuarie. Dac─â optimismul revine pe pia╚Ť─â, primul nivel cheie de rezisten╚Ť─â este ├«n jurul valorii de 1,0280, urmat de o zon─â de aprovizionare sub 1,0350. De asemenea, este important s─â ne amintim c─â mai multe rapoarte macroeconomice semnificative vor fi publicate ├«n aceast─â s─âpt─âm├ón─â, inclusiv Non-Farm Payrolls (NFP) vineri. Sursa: xStation 5

