⏬EURUSD scade de la 1,08 înainte de BCE

Astăzi BCE urmează să facă o nouă reducere a ratei dobânzii la 15:15 ora României 🏛️ Banca Centrală Europeană urmează să anunțe astăzi cea de-a șasea reducere din acest ciclu de normalizare monetară, aducând rata depozitelor la 2,5% de la nivelul actual de 2,75%. În timp ce reducerea de astăzi este aproape pe deplin luată în calcul, investitorii rămân nesiguri cu privire la evoluția ratelor dobânzilor, în special într-un moment de incertitudine cu privire la tarife, creștere economică în continuare redusă și planuri pentru o expansiune semnificativă a cheltuielilor de apărare în Germania și în întreaga Uniune Europeană. Expansiunea fiscală germană și ce înseamnă aceasta Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Germania a anunțat un plan ambițios de creștere a cheltuielilor guvernamentale, inclusiv o relaxare a normelor fiscale pentru apărare și un fond de infrastructură de 500 de miliarde de euro. Piața obligațiunilor a înregistrat o mișcare istorică, randamentul obligațiunilor germane pe 10 ani sărind cu aproximativ 30 de puncte de bază într-o singură sesiune, cea mai mare creștere de la reunificarea Germaniei. Randamentele rămân sub 3% și, la ratele actuale ale dobânzilor, este dificil să le vedem crescând în continuare. Pe de altă parte, așteptările privind o emisiune mare de obligațiuni în întreaga Zonă Euro ar putea afecta, de asemenea, creșterea generală a prețurilor, care ar putea fi văzută de BCE ca un factor care limitează potențialul de reduceri suplimentare. În același timp, se indică faptul că rata potențială neutră a dobânzii în Zona Euro a crescut recent de la 1,8% la aproape 2% și indică acum și posibile creșteri începând cu 2026! De câte ori mai poate BCE să reducă ratele? După reducerea de joi la 2,5%, BCE se va apropia de limita superioară a estimării ratei neutre a dobânzii (1,5 - 2,5%), un nivel care nu stimulează și nici nu inhibă economia. Dezbaterea din cadrul BCE este foarte aprinsă: Membrii hawkish (de exemplu, Isabel Schnabel) sugerează că rata neutră ar putea fi mai mare (de exemplu, 2,5% sau mai mult), indicând investiții climatice în creștere și o trecere de la excesul de economii la excesul de obligațiuni.

Factorii de decizie dovish (de exemplu, Piero Cipollone) susțin că relaxarea cantitativă (QE) înăsprește condițiile financiare, justificând reduceri mai mari, posibil sub 2%.

Centriștii din Consiliul guvernatorilor par mulțumiți cu o rată țintă de aproximativ 2%. Presupunând o rată neutră de 2%, după o reducere la 2,5%, BCE ar avea loc pentru încă două reduceri cu 25 pb, ceea ce ar aduce ratele la 2%. Cu toate acestea, în fața incertitudinilor geopolitice și economice - inclusiv politica tarifară a SUA și expansiunea fiscală a Germaniei - scenariul s-ar putea schimba: Scenariul de bază: Dacă creșterea economică rămâne slabă și inflația scade sub 2%, BCE ar putea reduce ratele în continuare, chiar la 1%, ceea ce ar însemna șase reduceri suplimentare cu 25 pb de la 2,5%.

Scenariu alternativ: Dacă expansiunea germană stimulează creșterea și inflația, BCE ar putea suspenda reducerile la 2 - 2,5% și ar putea lua în considerare majorări pe termen mai lung (de exemplu, din 2026). În prezent, piața estimează o relaxare mai puțin agresivă, iar șansele unei reduceri în aprilie au scăzut destul de mult, în prezent estimându-se o șansă de 60% pentru o reducere în aprilie. Multe bănci comerciale indică faptul că reducerile actuale și cele din aprilie vor fi ultimele din ciclu. Așteptările privind rata dobânzii în Zona Euro. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Randamentele, în special cele pe 10 ani, nu mai sugerează reduceri puternice ale ratei dobânzii. De asemenea, este demn de remarcat faptul că, în trecut, randamentele erau caracterizate de o primă de risc în raport cu nivelul ratelor dobânzilor. Acest lucru înseamnă, potențial, că există loc pentru noi creșteri ale randamentelor, chiar și cu așteptările privind două reduceri în acest an. Sursa: Macrobond, XTB Ce urmează pentru euro? Dacă planul economic al Europei are succes, creșterea economică ar trebui să se accelereze, ceea ce va reduce presiunea pentru noi reduceri ale ratelor dobânzilor și va duce, de asemenea, la o performanță mai bună a euro pe piețele internaționale. În plus, emiterea unei cantități mari de obligațiuni cu randament ridicat va încuraja investitorii să își lase capitalul în Europa, ceea ce poate avea, de asemenea, un impact pozitiv asupra euro. Desigur, tarifele și războiul din Ucraina rămân un risc pentru activele europene. Deși mișcările recente par excesive, nu este exclus ca pe valul de optimism, EURUSD să aibă un pretext pentru o creștere suplimentară, așa cum indică spread-ul de randament. În prezent, spread-ul de randament este la cel mai ridicat nivel din septembrie 2024, când EURUSD era cotat la 1,1200. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Desigur, dacă Statele Unite ar deschide un război comercial deschis cu Europa, acest lucru ar putea avea un impact negativ asupra monedei euro și ar readuce perechea EURUSD în intervalul 1,02 - 1,05. Cu toate acestea, o depășire solidă a retragerii Fibonacci de 61,8% a ultimului impuls descendent ar putea duce la o încercare de creștere a perechii către zona 1,0950 - 1,10. În contextul mișcării de astăzi, comunicarea cu privire la planurile viitoare pentru ratele dobânzilor în Zona Euro va fi esențială. Christine Lagarde va vorbi în cadrul conferinței de la 15:45 ora României. Sursa: xStation 5

