🚨EURUSD se confruntă cu 1,16 înainte de CPI

Să luăm o pauză de la conflictul din Orientul Mijlociu și să ne îndreptăm din nou atenția către datele macroeconomice. Tema principală a sesiunii de astăzi vor fi datele CPI din SUA, care vor fi publicate la 14:30 ora României. Ce putem aștepta de la aceste date? Consensul analiștilor, care fluctuează în jurul ultimei valori, sugerează o incertitudine relativ mare în ceea ce privește dinamica prețurilor în SUA, care încă suportă efectele statistice ale închiderii. Sursa: XTB Research, date Macrobond Analiștii chestionați de Bloomberg indică faptul că riscul presiunii asupra prețurilor în economia SUA a crescut din nou, cu o șansă de 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Trebuie menționat că aceste cifre nu includ creșterile prețurilor la energie rezultate din acțiunile militare din Golful Persic. Detalierea așteptărilor analiștilor pentru raportul CPI de astăzi. Sursa: Bloomberg Financial No. Ce au arătat ultimele date? Ultima valoare excepțional de scăzută a CPI în SUA a adormit investitorii înainte de recenta revenire a bazei PCE la un simbolic 3% (datele din decembrie), ceea ce indică o presiune puternică continuă asupra prețurilor în cheltuielile nediscreționare (în special în domeniul sănătății). Deoarece PCE este ultima și, prin urmare, cea mai ușor de prevăzut valoare a inflației în SUA, surpriza datelor mai mari decât se aștepta pentru decembrie a înclinat balanța preocupărilor cu privire la reluarea inflației chiar înaintea riscurilor asociate prețurilor la energie. Sursa: XTB Research, date Macrobond Incertitudinea cu privire la indicatorul viitor se datorează și dinamicii inflației din ultima lună. Scăderea prețurilor materiilor prime energetice a fost în mare parte responsabilă pentru indicatorul mai mic decât se aștepta, astfel încât, chiar dacă datele dinainte de război arată o continuare a tendinței, aceasta va fi tratată ca o ușurare temporară și o bază pentru o revenire puternică în lunile următoare. Inflația chiriei (Shelter) ar trebui să rămână pe o tendință descendentă, deși ameliorarea ar putea fi limitată de creșterea costurilor medicale și a bunurilor expuse la creșterea prețurilor aluminiului. Scăderea de la o lună la alta a prețurilor mărfurilor energetice și ale mașinilor second-hand a fost principala sursă de ameliorare a prețurilor în SUA în ultimele luni. Sursa: XTB Research, date Macrobond. Grafic EURUSD, interval D1 EURUSD a scăzut din nou astăzi sub nivelul cheie de suport de 1,16, ignorând creșterea rapidă a evaluărilor pieței swap privind majorările ratei dobânzii în zona euro. Inflația mai mare decât se aștepta în SUA ar putea spulbera speranțele unei reveniri peste 1,162 și ar putea împinge cursul de schimb înapoi sub 1,158. Pe de altă parte, o valoare neutră ar favoriza o consolidare suplimentară între aceste niveluri, întărită de incertitudinea privind datele viitoare. Sursa: xStation 5 Grafic USDJPY, interval D1 Perechea USDJPY își continuă tendința ascendentă înainte de publicarea datelor privind inflația din SUA și continuă să apere zona de suport cheie marcată de limita inferioară a canalului ascendent care a început la sfârșitul lunii februarie și de EMA pe 50 de zile. O creștere mai puternică a prețurilor în SUA ar putea, teoretic, să împingă perechea și mai sus, până la aproximativ 159,37 yeni, unde se află maximele din acest an. În schimb, orice scădere ar putea readuce USDJPY la nivelurile de suport tehnic menționate anterior. Sursa: xStation 5

