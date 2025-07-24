⏲️EURUSD se retrage înainte de BCE

Se așteaptă ca Banca Centrală Europeană să mențină astăzi ratele dobânzilor, după un ciclu prelungit de reduceri. Banca centrală abordează decizia de astăzi într-o manieră clară de „așteptare și observare”, după ce a inițiat un ciclu distinct de reduceri ale ratei dobânzii începând cu iunie 2024. BCE a redus rata dobânzii de opt ori, probabil încheind acest ciclu sau făcând o pauză pentru a evalua diverși factori înainte de eventuale reduceri suplimentare în cursul acestui an. Principalele preocupări ale factorilor de decizie monetară europeni în acest moment includ războiul comercial în curs, traiectoria viitoare a inflației în contextul incertitudinilor legate de redresarea economică și situația de pe piețele petrolului și gazelor. Decizia va fi anunțată la 15:15 ora României, iar conferința de presă cu Christine Lagarde va avea loc 30 de minute mai târziu. Contextul macroeconomic și geopolitic al reuniunii: Inflația CPI s-a stabilizat la 2,0% față de aceeași perioadă a anului trecut (YoY), în timp ce inflația de bază rămâne ridicată, la 2,3% YoY, deși acesta este cel mai scăzut nivel din ianuarie 2022.

Deflația energiei accelerează. Subindicele energiei din inflația CPI a înregistrat -2,7% YoY în ultimul raport din iunie, în timp ce inflația serviciilor rămâne distinct ridicată, la 3,3% YoY.

Creșterea salariilor a încetinit pentru al doilea trimestru consecutiv, indicând un potențial suplimentar de scădere a inflației de bază. În același timp, sondajele BCE sugerează că prețurile serviciilor rigide ar putea masca o slăbire a presiunilor generale asupra costurilor.

Tarifele ridicate impuse Uniunii Europene ar putea determina BCE să implementeze noi reduceri ale ratei dobânzii, în special dacă se impun tarife extrem de ridicate pentru produsele farmaceutice.

Modelul SHOK al Bloomberg indică faptul că un tarif de 25% pentru produsele farmaceutice ar putea duce la o reducere de 0,3 puncte procentuale a PIB-ului din Zona Euro. Este de remarcat faptul că președintele Donald Trump a amenințat cu tarife de până la 200% pe termen lung.

În prezent, scenariul de bază prevede în continuare o creștere a tarifelor la produsele europene de la 10% în prezent la 30%. Pe de altă parte, se discută și o rată de 15%. Speranțele producătorilor europeni sunt legate de un acord între SUA și Japonia, care se situează exact la 15%. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Inflația s-a stabilizat la 2,0%, dar a apărut riscul deflației, mai ales dacă ne-am confrunta cu un risc mai mare de război comercial. Numai măsuri reciproce puternice din partea UE ar putea avea un impact asupra inflației în sens ascendent. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB BCE va menține o poziție neutră, dar ar putea apărea reduceri Ultima comunicare a Christinei Lagarde a indicat clar că reducerile ratei dobânzii în Zona Euro s-au încheiat probabil. În schimb, de Guindos și Lane, membri ai BCE, au declarat că prioritatea băncii este de a preveni consolidarea deflației, ceea ce ar putea sugera o posibilă revenire la reduceri. Cu toate acestea, piața nu ia în calcul în prezent probabilități ridicate de reducere în septembrie, dar admite posibilitatea unor reduceri spre sfârșitul anului.



Probabilitatea unor noi reduceri ale ratei dobânzii în Zona Euro. După cum se poate observa, pentru sfârșitul acestui an este inclusă în preț mai puțin de o reducere completă. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

A apărut o primă pe randamentele pe 10 ani față de nivelul actual al ratei dobânzii, ceea ce pare a fi o situație normală. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că, în trecut, diferența dintre randamente și rata facilității de depozit era mai mare, ceea ce înseamnă că reduceri de la nivelul actual sunt încă posibile. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Ce urmează pentru EURUSD? Dacă astăzi vor apărea semnale privind posibile reduceri ale ratei dobânzii, euro ar putea fi supus presiunilor. În plus, intensificarea războiului comercial, adică tarife de peste 20%, ar putea duce la deflație și ar putea împinge BCE către reduceri mai rapide și mai mari. Cu toate acestea, un acord comercial între SUA și UE care ar avea ca rezultat tarife limitate ar putea duce la o stabilizare suplimentară a EURUSD sau chiar la o creștere a acestuia către nivelul de 1,20, având în vedere sentimentul relativ puternic pozitiv al speculatorilor față de euro.



Speculatorii sunt cei mai optimiști în privința euro din 2023. Cu toate acestea, EUR TWI (indicele ponderat în funcție de comerț) este deja semnificativ mai ridicat decât în ultimii 5 ani. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB EURUSD pierde teren astăzi înaintea deciziei BCE, dar rămâne foarte aproape de recentele maxime locale. Cu toate acestea, dacă decizia de astăzi va transmite semnale dovish, ar putea fi posibilă o scădere către potențialul neckline al unei formațiuni Head and Shoulders, în jurul nivelului de 1,16. Ținta potențială a unei astfel de formațiuni este în jurul valorii de 1,1250. Cu toate acestea, nu poate fi exclusă astăzi o încercare de a depăși maximele locale recente de la începutul lunii iulie, ceea ce ar putea deschide calea către 1,20.

