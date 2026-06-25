📉 EURUSD sub 1,135

În ultima lună, perechea EURUSD a scăzut cu 2,5%, ajungând la nivelul de 1,135. O serie de factori au contribuit la întărirea dolarului. Cel mai important a fost ședința FOMC de săptămâna trecută, care a dus la o creștere substanțială a așteptărilor pieței privind majorările ratei dobânzii de peste Atlantic. Vânzările masive de pe piața de acțiuni, determinate de sectorul semiconductorilor, și publicarea unor date PMI relativ bune pentru luna iunie au fost, de asemenea, factori semnificativi. La 15:30, așteptăm probabil cel mai important raport macroeconomic al săptămânii – inflația PCE din SUA pentru luna mai. De ce are aceasta o importanță atât de mare pentru piețe? Pe măsură ce situația din Orientul Mijlociu pare să se fi calmat într-o oarecare măsură, investitorii se pot concentra din nou pe deplin asupra datelor macroeconomice cheie. Informațiile revoluționare au în continuare un potențial semnificativ de a declanșa o volatilitate ridicată pe piețe. Cu toate acestea, pragul pentru astfel de „descoperiri” este stabilit mult mai sus decât în primele săptămâni ale conflictului. Piața așteaptă acțiuni concrete și urmărește cu atenție dacă traficul în Strâmtoarea Ormuz va reveni într-adevăr la o stare apropiată de normalitate. În urma ultimei ședințe a FOMC, așteptările privind majorările ratei dobânzii au crescut brusc. Graficul „Dot Plot” care însoțește ultima decizie a arătat că până la jumătate dintre membrii comitetului consideră că o majorare a ratei dobânzii înainte de sfârșitul anului este cea mai rațională măsură din perspectiva nevoilor actuale. Fiecare al treilea membru al comitetului prognozează două sau mai multe majorări. Graficul 1: Evoluția graficului „Dot Plot” al FOMC [iunie vs martie] (2026) Sursă: FOMC, 25.06.2026 În prezent, piața preconizează majorări ale ratei dobânzii de aproximativ 40 de puncte de bază până la sfârșitul anului (mai puțin de două majorări complete). Aceasta reprezintă o schimbare foarte semnificativă față de situația dinaintea ședinței, când nu era inclusă în preț pe deplin nici măcar o singură majorare. Aceasta ar putea fi ultima lună în care prețurile foarte ridicate ale petrolului se vor reflecta într-o asemenea măsură în indicele inflației globale. Prin urmare, dacă valoarea inflației de bază nu indică o propagare clară a inflației către alte sectoare, investitorii vor primi un semnal puternic de a-și limita pariurile pe majorările ratei dobânzii. Indicele PCE – deși publicat cu întârziere – este preferat de Fed în luarea deciziilor privind politica monetară. Acest indicator este publicat cu o întârziere de peste două săptămâni față de indicele IPC. Cu toate acestea, el are o valoare imensă pentru piețe. Deciziile privind ajustarea nivelurilor dobânzilor se iau pe baza datelor PCE. În plus, alături de datele privind inflația PCE, vor fi publicate rapoarte referitoare la: PIB-ul din Q1 (revizuire),

comenzile de bunuri durabile din luna mai,

veniturile și cheltuielile consumatorilor din luna mai,

numărul de cereri noi de șomaj. Care sunt așteptările pieței? Consensul prevede: o creștere a ratei globale la 4,1% față de aceeași perioadă a anului trecut (3,8% în aprilie);

o creștere a ratei globale la 0,4% față de luna precedentă (0,4% în aprilie);

o creștere a ratei de bază la 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut (3,3% în aprilie);

o creștere a ratei de bază la 0,3% față de luna precedentă (0,2% în aprilie). Piețele se vor concentra în primul rând pe rata de bază, care exclude componentele cele mai volatile – alimentele și energia –, oferind o imagine mai fiabilă a presiunii asupra prețurilor profund înrădăcinate. O scădere a acesteia ar putea determina o reducere a înclinației FOMC de a înăspri politica monetară. În prezent, piața preconizează o probabilitate de aproximativ 45% pentru două majorări ale ratei dobânzii înainte de sfârșitul anului – în cazul în care indicatorul de bază se va situa semnificativ sub consens, ne putem aștepta la o reevaluare în sens acomodativ în această privință și, în consecință, la o depreciere a dolarului. — Michał Jóźwiak, analist piețe financiare XTB

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