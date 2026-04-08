➡️EURUSD sub 1,17 în așteptarea minutelor Fed

Publicarea de astăzi a procesului-verbal al FOMC, la 21:00 ora României, ar trebui să confirme caracterul ușor „hawkish” al deciziei de a menține ratele dobânzilor la 3,50–3,75% în cadrul ședinței din martie, în ciuda tonului moderat al lui Powell la conferința de presă. Se așteaptă ca procesul-verbal să arate un sprijin larg în cadrul Comitetului pentru narativul „fără grabă de a reduce”, subliniind riscurile inflaționiste asociate șocului de pe piața petrolului în urma conflictului din Orientul Mijlociu. Deși au apărut sugestii privind majorările în timpul ultimei conferințe, potențialul armistițiu actual ar putea indica faptul că șocul de pe piața energiei va fi de scurtă durată. În plus, membrii FOMC au subliniat clar în declarația de după ședință că impactul războiului în sine este dificil de evaluat în acest stadiu. Cu toate acestea, există posibilitatea ca procesul-verbal să fie perceput ca fiind de orientare restrictivă. Punctele cheie ale ședinței din martie Ședința FOMC din martie a fost descrisă ca o „menținere de orientare restrictivă”: o decizie în conformitate cu așteptările, dar cu o nuanță clară de orientare restrictivă: Graficul cu puncte a arătat o medie de o reducere a ratei în 2026, dar nu mai puțin de 7 din 19 membri nu văd necesitatea unor reduceri. Mai mult, având în vedere perspectivele actuale privind inflația (cu două publicații importante în această săptămână), șansele de reduceri au scăzut în mod clar, iar piața a văzut chiar o șansă de 20% pentru o majorare.

Creșterea prețurilor petrolului peste 100 USD/baril (războiul din Iran) a complicat proiecțiile privind inflația. Powell a vorbit despre „incertitudine” și despre necesitatea de a „trece cu vederea șocul energetic”.

Datele macroeconomice (creștere solidă a PIB-ului, piață a muncii stabilă) nu impun o relaxare imediată, în ciuda unei ușoare răciri a activității. Ce să urmărim în procesul-verbal? Procesul-verbal va detalia probabil discuțiile din cadrul ședinței în câteva domenii cheie: Inflația și șocul energetic: Majoritatea consideră majorarea prețurilor petrolului ca un „șoc de ofertă” tranzitoriu sau ca un risc de propagare către inflația de bază și așteptările inflaționiste? Vocile mai „hawkish” cu privire la „riscul persistent” vor consolida percepția „mai mare pentru mai mult timp”. Totuși, merită reținut faptul că Powell își încheie mandatul de președinte al Fed în luna mai.

Balanța riscurilor: Procesul-verbal va arăta dacă riscurile legate de inflație domină preocupările privind o încetinire: o înclinare spre inflație va însemna un ton mai agresiv.

Diviziune în cadrul Comitetului: Referiri la „mai mulți participanți” care consideră necesară o înăsprire într-un scenariu de inflație persistentă peste 3% PCE. Merită menționat, totuși, că majoritatea membrilor FOMC cu poziții “hawkish” sunt membri cu mandat rotativ. Majoritatea membrilor FOMC sunt în prezent destul de neutri.

Condiții pentru reduceri: Un prag ridicat: revenirea la dezinflație trebuie să fie durabilă înainte ca Fed să ia în considerare relaxarea. Acest lucru ar putea însemna că o oportunitate de reducere va apărea doar la sfârșitul acestui an, în condiții extrem de favorabile. Ar putea exista o sugestie de majorare? Probabil nu vor exista anunțuri directe, deoarece Fed evită astfel de declarații puternice, deși Powell însuși a recunoscut în timpul conferinței că s-au rostit cuvinte referitoare la posibile majorări în scenarii extreme. Ce au arătat așteptările? Mediana presupune o reducere, dar aripa „hawkish” a FOMC (analizând graficul cu puncte) sugerează o disponibilitate de a menține ratele mai mult timp sau chiar de a le majora dacă petrolul rămâne peste 100 de dolari, salariile accelerează sau așteptările privind inflația devin neancorate.

Procesul-verbal ar putea conține formulări condiționale: „dacă presiunile inflaționiste persistă, ar putea fi necesară o revenire la înăsprirea politicii monetare” — acest lucru este suficient pentru ca piața să includă în prețuri o „opțiune de majorare”. Merită subliniat, totuși, că inflația ar trebui să rămână sub nivelul actual al ratei dobânzii.

Comparație cu conferința: Powell a fost echilibrat, dar procesul-verbal ar putea dezvălui discuții mai “hawkish” „în culise”. Impactul asupra dolarului – scenarii de reacție Dolarul american a fost supus presiunilor în urma acordului de încetare a focului dintre Iran și SUA. Cu toate acestea, există posibilitatea unei recuperări parțiale a valorii în cazul unor comentarii clar „hawkish” în procesul-verbal al ultimei reuniuni a FOMC. EURUSD a urcat astăzi spre 1,1700, dar în prezent înregistrează o retragere semnificativă, existând șansa unei scăderi sub 1,1650. Cu toate acestea, dacă procesul-verbal sugerează că actualul șoc petrolier este doar tranzitoriu și că inflația va reveni la scăderi rapide, atunci EURUSD ar trebui să revină peste 1,1700. Sprijin suplimentar pentru USD: Merită menționat faptul că dolarul își păstrează în continuare statutul de monedă refugiu. Rapoartele recente privind atacurile continue ar putea duce la o limitare a slăbiciunii dolarului. Piața ar putea, de asemenea, să reducă așteptările privind o revenire la reducerile ratei dobânzii.

