➡️EURUSD sub 1,17 înainte de CPI din SUA

La 15:30 ora României, publicarea datelor CPI din SUA va fi un factor determinant pentru amploarea reducerii ratei dobânzii de către Fed.

Cifrele CPI din august 2025 publicate astăzi ar putea fi cruciale pentru formarea așteptărilor pieței privind politica Fed și viitorul perechii EURUSD. În timp ce consensul anterior indica o inflație mai mare, surpriza PPI de ieri sugerează posibilitatea unei cifre mai mici decât cea așteptată. Dacă inflația va fi sub așteptări, probabilitatea unei reduceri mai mari a ratei dobânzii de către Rezerva Federală ar crește.

Datele PPI pot sugera un scenariu mai favorabil pentru inflația CPI, deși corelația nu este perfectă. Inflația PPI a scăzut mai brusc de la începutul anului, în timp ce CPI a înregistrat recent o revenire. Creșterea recentă a PPI pare să fi fost una punctuală. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Așteptări înaintea raportului crucial privind inflația

Bloomberg Intelligence indică riscul unei inflații CPI ușor mai mari în august, ceea ce ar diminua așteptările privind o reducere mai mare a ratei dobânzii de către Fed. Interesant este că Bloomberg Intelligence sugerează că principalii factori ai inflației nu vor fi tarifele, ci mai degrabă presiunea mai mare din sectorul ospitalității și creșterea prețurilor biletelor de avion.

Prognozele Bloomberg Intelligence: Core CPI lunar: +0,33% MoM (față de +0,32% în iulie) CPI lunar: +0,37% MoM (față de +0,20% în iulie) Core CPI anual: 3,1% YoY (neschimbat) CPI anual: până la 3,0% YoY (de la 2,7%)

Consensul pieței: Core CPI lunar: +0,3% MoM CPI lunar: +0,3% MoM Core CPI anual: 3,1% YoY (neschimbat) CPI anual: 2,9% YoY (față de 2,7% anterior)



Structura creșterii prețurilor va fi un aspect cheie al datelor de astăzi. Contrar așteptărilor anterioare, principalii factori ai inflației nu vor fi tarifele comerciale, ci serviciile discreționare, în special biletele de avion și cazarea la hotel. Bloomberg prevede o creștere lunară de 3% a biletelor de avion și o creștere de 2% a costurilor de cazare. Acesta este un paradox economic — creșterea prețurilor serviciilor turistice nu se produce de obicei într-o economie în declin, ceea ce sugerează că îngrijorările Fed cu privire la sănătatea economică ar putea fi exagerate. În același timp, datele recente din Indicele Manheim al valorii vehiculelor second-hand sugerează o potențială încetinire a aprecierii prețurilor.



Indicele Manheim sugerează o creștere mai mică a prețurilor mașinilor second-hand. În iulie, acest segment a contribuit cu 0,12 puncte procentuale la rata anuală, iar mașinile second-hand au contribuit la revenirea inflației lunare. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Inflația legată de serviciile de transport ar putea continua să crească, pe baza dinamicii prețurilor petrolului brut. În iulie, inflația din transporturi a contribuit cu 0,22 puncte procentuale la rata generală. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Impactul în scădere al tarifelor, provocări crescânde legate de alimentație

Efectul tarifelor asupra inflației este în scădere, indicele coborând de la 0,23 în iulie la aproximativ 0,21 în august. În unele categorii, cum ar fi electrocasnice, calculatoare personale, articolele sportive și îmbrăcăminte, analiștii prevăd deflație. Cu toate acestea, Statele Unite importă mai multe produse alimentare, ceea ce ar putea contribui la o nouă creștere a inflației în această categorie. O problemă cheie este creșterea prețului cărnii de vită, reflectată în prețul contractelor futures pe bovine. În schimb, scăderea prețurilor ouălor va contribui la moderarea inflației alimentare.

Implicații pentru politica Fed

Piețele preconizează în prezent o probabilitate de 100% pentru o reducere de 25 de puncte de bază, cu șanse minime pentru o reducere de 50 de puncte de bază. Ședința Fed este programată pentru săptămâna viitoare, în perioada 16-17 septembrie. Se așteaptă ca Fed să reducă ratele dobânzilor din cauza slăbirii pieței muncii, un sentiment comunicat de Jerome Powell la Simpozionul economic de la Jackson Hole, urmat de un alt raport NFP negativ pentru luna august și o revizuire majoră în jos a cifrelor anuale privind ocuparea forței de muncă.

Deși piața muncii ar trebui să justifice un număr mai mare de reduceri în acest an - piețele preconizând aproape trei reduceri complete până la sfârșitul anului 2025 - Bloomberg sugerează că o valoare CPI „ridicată” astăzi, urmată de o valoare puternică a inflației PCE la sfârșitul lunii, ar putea face ca aceasta să fie prima și ultima reducere a ciclului. Inflația rămâne peste țintă, PCE de bază fiind estimat la 3% pentru luna august. Cu toate acestea, este important să ne amintim mandatul dublu al Fed: stabilitatea prețurilor și ocuparea maximă a forței de muncă. Dacă există riscul unei creșteri semnificative a ratei șomajului, Fed trebuie să acționeze.

Piața vede doar 8% șanse pentru o reducere mai mare săptămâna viitoare. Un indice CPI mai slab ar putea schimba această perspectivă. Sursa: Bloomberg Finance LP

Ce se întâmplă cu EURUSD?

Este important să reținem că, cu 15 minute înainte de publicarea valorii CPI, BCE va publica decizia privind rata dobânzii, iar la 15 minute după publicarea datelor, Christine Lagarde va susține o conferință de presă. Drept urmare, mișcarea EURUSD după publicarea datelor CPI poate fi neutralizată sau amplificată, în funcție de tonul deciziei BCE.

În scenariul de bază, EURUSD ar trebui să se mențină deasupra nivelului de 1,1670 într-o secvență ascendentă continuă, după recentele vânzări masive din ultimele două zile. BCE se simte în prezent confortabil cu nivelul ratei dobânzii, inflația fiind ușor peste țintă.

Dacă inflația ar crește semnificativ, la 3% sau mai mult, perechea ar putea înregistra o scădere mai profundă, spre nivelul de 1,1600. În acest scenariu, reducerea ratei din septembrie s-ar putea dovedi a fi singura, sau Fed ar putea aștepta până în decembrie pentru următoarea sa mișcare.

Un scenariu optimist pentru pereche ar implica o BCE care rămâne neutră și o valoare CPI de 2,8% sau mai mică. În acest caz, nu numai că ar trebui să asistăm la o revenire la nivelul de 1,1700, ci și la o încercare de a testa nivelul de 1,1800 la sfârșitul acestei luni, atingând noi maxime de aproape patru ani.

EURUSD pierde din valoare pentru a treia zi consecutivă. Evenimentele de astăzi – decizia BCE și publicarea CPI din SUA – ar putea introduce o volatilitate nouă, mai mare, pentru pereche. Este de remarcat faptul că scăderea recentă a randamentelor din SUA sugerează un potențial de creștere pentru pereche. Cu toate acestea, în cazul unei valori mai mari a inflației, o mișcare descendentă a TNOTE ar putea trage EURUSD către 1,1600. Sursa: xStation 5

Riscuri structurale cheie

Bloomberg avertizează asupra unei potențiale stagflații, în care inflația ridicată coexistă cu o piață a muncii în declin, forțând Fed să facă o alegere imposibilă între combaterea inflației și susținerea ocupării forței de muncă. Riscuri suplimentare includ incertitudinea fiscală din SUA, cu un deficit bugetar de 4,1 trilioane de dolari precum și incertitudinea cu privire la viitorul Franței și situația recentă implicând drone rusești deasupra Poloniei, care a provocat slăbirea zlotului și ar putea submina încrederea în stabilitatea europeană.