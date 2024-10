📉EURUSD testează minimele din august

­čĺÁ Raportul CPI din SUA programat la 15:30 ora Rom├óniei poate cre╚Öte volatilitatea dolarului american Raportul privind infla╚Ťia pre╚Ťurilor de consum (CPI) din SUA de ast─âzi, care va fi publicat la 15:30 ora Rom├óniei, va fi cel mai important raport macro al s─âpt─âm├ónii, arunc├ónd mai mult─â lumin─â asupra faptului dac─â datele americane ├«ntr-adev─âr foarte solide observate recent se vor traduce ├«ntr-o lectur─â mai mare a infla╚Ťiei ╚Öi vor pune mai mult─â presiune asupra comunic─ârii de relaxare ÔÇ×dovishÔÇŁ din partea Fed. Wall Street se tranzac╚Ťioneaz─â aproape de maxime istorice ├«nainte de raport, iar taurii nu au fost speria╚Ťi de ├«nt─ârirea dolarului ╚Öi de randamentele pe 10 ani, care au crescut la 4,09%, revenind cu aproape 46 pb de la minimele din septembrie. Un raport mult peste previziuni ar putea consolida serios dolarul ╚Öi ar putea duce la un nou val de cre╚Ötere a randamentelor, ceea ce ar da dreptul la cel mult o reducere a ratei ├«n acest an. ├Än schimb, un CPI mai mic sau ├«n conformitate cu previziunile ar putea lini╚Öti pia╚Ťa ╚Öi ar ar─âta c─â Fed nu va fi obligat─â s─â ├«╚Öi schimbe comunic─ârile (cel pu╚Ťin ├«n aceast─â etap─â) ╚Öi c─â presiunile asupra pre╚Ťurilor din economie se atenueaz─â. Va fi Fed for╚Ťat─â s─â renun╚Ťe la anun╚Ťul s─âu privind un ÔÇ×ciclu agresivÔÇŁ de reduceri? ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil La ce s─â ne a╚Ötept─âm de la raportul de ast─âzi? Infla╚Ťia CPI este a╚Öteptat─â s─â scad─â la 2,3% YoY de la nivelul anterior de 2,5% YoY. Se preconizeaz─â c─â sc─âderea costurilor cu energia va fi principala responsabil─â pentru aceast─â sc─âdere

Pe o baz─â lunar─â, citirea este de a╚Öteptat s─â fie de 0,1% MoM, fa╚Ť─â de o cre╚Ötere anterioar─â de 0,2% MoM

Infla╚Ťia de baz─â, care este mai crucial─â din perspectiva Fed, este a╚Öteptat─â s─â r─âm├ón─â la 3,2% YoY, ├«n conformitate cu citirea anterioar─â

Pe o baz─â lunar─â, cre╚Öterea este a╚Öteptat─â s─â fie de 0,2% MoM, u╚Öor mai mic─â dec├ót citirea anterioar─â de 0,3% MoM. Cre╚Öterea de 0,2% MoM este compatibil─â cu atingerea ╚Ťintei de infla╚Ťie ├«n intervalul de timp prev─âzut

Este demn de remarcat faptul c─â sc─âderea pre╚Ťurilor automobilelor a ├«ncetinit ├«n mod clar ├«n ultima perioad─â, astfel ├«nc├ót impactul pre╚Ťurilor acestora este probabil s─â fie marginal. ├Än lecturile recente, pre╚Ťurile automobilelor ╚Öi ale pieselor de schimb au avut un impact semnificativ asupra limit─ârii infla╚Ťiei

Infla╚Ťia chiriilor ╚Öi cre╚Öterea pre╚Ťurilor hoteliere vor continua s─â fie unul dintre principalii factori ai infla╚Ťiei

Salariile mai mari sunt, de asemenea, un factor care indic─â faptul c─â infla╚Ťia de baz─â r─âm├óne ridicat─â



Pre╚Ťurile carburan╚Ťilor au sc─âzut sim╚Ťitor, ceea ce este de natur─â s─â conduc─â la o infla╚Ťie mai sc─âzut─â. Subindicele pre╚Ťurilor din sectorul serviciilor a r─âmas relativ neschimbat ├«n lecturile recente. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Sc─âderea pre╚Ťurilor automobilelor a ├«ncetinit ├«n mod clar. De╚Öi dezinfla╚Ťia pe o baz─â anual─â este evident─â, o cre╚Ötere lunar─â a pre╚Ťurilor nu este exclus─â. Acest lucru indic─â o presiune continu─â asupra pre╚Ťurilor de baz─â. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Infla╚Ťia chiriilor ╚Öi-a revenit recent, de╚Öi indicatorul avansat pe 18 luni sub forma pre╚Ťurilor Case Shiller a indicat c─â infla╚Ťia chiriilor ar trebui s─â continue s─â scad─â pentru ├«nc─â c├óteva luni. Infla╚Ťia chiriilor este unul dintre principalii factori ai infla╚Ťiei globale ╚Öi de baz─â. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB De ce este infla╚Ťia important─â pentru Fed? Declara╚Ťiile recente ale membrilor Fed sugereaz─â c─â, ├«n ciuda cre╚Öterii recente a pre╚Ťului petrolului ╚Öi a datelor solide privind pia╚Ťa for╚Ťei de munc─â, consensul la nivelul Rezervei Federale este c─â presiunile asupra pre╚Ťurilor sunt totu╚Öi sub control ╚Öi ├«nc─â pe drumul cel bun c─âtre ╚Ťinta de 2%. Pe de alt─â parte, Minutele de ieri au ar─âtat c─â decizia de a reduce cu 50 de puncte de baz─â ├«n septembrie nu a fost evident─â, ceea ce face ca un raport poten╚Ťial mai mare dec├ót cel prognozat s─â poat─â, ├«n opinia pie╚Ťelor, aproape s─â exclud─â perspectiva unor reduceri de peste 25 de puncte de baz─â ├«n acest an.

Datele ├«nc─â mai puternice de pe pia╚Ťa muncii, salariile sau PIB-ul nu sunt un ÔÇ×garantÔÇŁ al unei infla╚Ťii mai mari, deoarece alocarea preferat─â a capitalului de c─âtre consumatori s-ar putea s─â se fi schimbat (refacerea economiilor gospod─âriilor, ├«nc─â relativ sc─âzute, ├«n urma valului de infla╚Ťie) EURUSD (interval D1) Perechea a sl─âbit ╚Öi a c─âzut sub suportul cheie pe termen lung de la nivelul EMA200, ├«n apropiere de 1,095. Pe de alt─â parte, ├«ns─â, RSI arat─â un nivel record de suprav├ónzare, iar ├«n ultimele trimestre, EURUSD a alunecat ├«n mod repetat sub media exponen╚Ťial─â de 200 de sesiuni, ca r─âspuns la indecizia pie╚Ťei. Cu toate acestea, forma╚Ťiunea cu dou─â v├órfuri pare ├«ngrijor─âtoare ├«n privin╚Ťa perechii, mai ales ├«n contextul recentelor publica╚Ťii slabe din Zona Euro.

Sursa: xStation 5

