⏫EURUSD urcă peste 1,1700

Perspectivele îmbunătățite ale euro și slăbirea dolarului duc cea mai importantă pereche valutară din lume la cel mai ridicat nivel al ultimilor patru ani. Este de remarcat faptul că, de la minimele înregistrate la începutul acestui an, perechea EURUSD a crescut cu aproximativ 15% până la nivelurile actuale. Astfel de mișcări mari pe piața valutară sunt extrem de rare, iar noi suntem abia la jumătatea anului. Un număr din ce în ce mai mare de prognoze indică acum o depășire susținută a nivelului de 1,20, deși merită să luăm în considerare ce a determinat o astfel de creștere puternică și ce factori ar putea influența volatilitatea viitoare. Slăbiciunea generală a dolarului Observând perechea EURUSD, vedem mișcări enorme. Cu toate acestea, dacă luăm în considerare alte perechi cu euro, volatilitatea nu este atât de pronunțată. Deși perspectivele economiei europene s-au îmbunătățit cu siguranță, chiar și pe fondul îngrijorărilor legate de un război comercial și de războiul din Ucraina, principalul factor care a determinat creșterea perechii a fost slăbiciunea dolarului.

Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Evoluția principalelor monede față de euro de la începutul acestui an. După cum se poate observa, puține monede s-au apreciat față de euro, dar, în același timp, cu excepția dolarului și a monedelor piețelor emergente, nu se înregistrează o slăbiciune semnificativă. Sursa: Bloomberg Finance LP În acest an, moneda americană a fost în defensivă din cauza incertitudinii politice imense care îl înconjoară pe Donald Trump. Dolarul își pierde statutul de activ de refugiu, o tendință evidentă și în randamentele ridicate ale obligațiunilor. Pe fondul incertitudinii fiscale, Moody's a retrogradat recent ratingul de credit al SUA de la triplu A, ceea ce înseamnă că nicio agenție importantă nu mai consideră datoria SUA ca fiind de cea mai înaltă calitate. Deși datoria SUA rămâne robustă și, mai important, este în continuare cea mai mare și cea mai tranzacționată, chiar și băncile centrale privesc dolarul cu o oarecare reticență, preferând să-și mărească rezervele de aur. În ultimii trei ani, băncile centrale au adăugat anual 1.000 de tone de aur la rezervele lor. Chiar și cu menținerea ratelor dobânzilor ridicate de către SUA, dolarul se clatină. Mai mult, punerea sub semnul întrebării de către Trump a poziției președintelui Fed, Jerome Powell, alimentează și mai mult reticența globală față de această monedă. Wall Street Journal sugerează acum că un nou șef al Fed ar putea fi ales încă din această toamnă, ceea ce ar putea submina poziția lui Powell pentru restul mandatului său, care expiră anul viitor.

Descompunerea factorilor care influențează formarea perechii valutare. După cum se poate observa, factorul „rezidual” acționează acum în favoarea aprecierii perechii, și nu a deprecierii acesteia, așa cum se întâmpla în urmă cu doar câteva luni. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Perspective îmbunătățite pentru euro Datele economice din Statele Unite au fost mixte în ultimele luni, după cum ilustrează indicele relativ scăzut al surprizelor compilate de instituții precum Citi. În contrast, același indice pentru Zona Euro rămâne la niveluri destul de ridicate. Diferența dintre acești indicatori favorizează în mod clar euro și, în plus, există perspectiva unei deteriorări suplimentare în SUA și a unei îmbunătățiri în Zona Euro.

Indici de surpriză economică și EURUSD. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Este puțin probabil ca ratele dobânzilor din Zona Euro să fie reduse în continuare, în timp ce în SUA este mai probabil să se reducă. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că nivelul ratelor dobânzilor din Zona Euro este semnificativ mai scăzut, ceea ce ar trebui să fie benefic pentru economie. În SUA, pe de altă parte, ratele pot fi încă suficient de ridicate pentru a frâna activitatea economică. Această problemă a fost ridicată, printre alții, de Donald Trump.



Perspectivele de creștere economică în Europa se îmbunătățesc semnificativ în acest an, în timp ce în Statele Unite s-au înrăutățit, în principal din cauza impactului tarifelor comerciale impuse de Trump. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB De asemenea, s-a discutat intens despre o emisiune comună de obligațiuni în Zona Euro. Istoria arată că fondul comun de redresare în valoare de 750 de miliarde de euro, creat la începutul pandemiei, a avut un impact foarte pozitiv asupra monedei europene. În cazul unei potențiale noi emisiuni de obligațiuni în zona euro, cu fonduri alocate cheltuielilor militare și de infrastructură, cererea de datorii europene sigure ar putea genera, de asemenea, cerere pentru moneda în sine, fără a mai menționa stimularea economiei. Potrivit Bloomberg, euro s-a apreciat cu 15% în 2020, iar o decizie privind datoria comună ar putea pune în discuție statutul datoriei SUA și ar putea duce la noi câștiguri ale EURUSD, ajungând potențial chiar la 1,40. Acest nivel a fost atins ultima dată în 2011.



EURUSD nu a crescut atât de dinamic din 2020. Cu toate acestea, diferența de randament din acest moment nu justifică evaluări atât de ridicate, deși trebuie reținut faptul că randamentele ridicate din SUA din acest moment nu sunt benefice pentru dolar sau pentru economie, având în vedere necesitatea de a rambursa o datorie uriașă la rate ale dobânzii ridicate. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB O vară slabă pentru dolar? Din punct de vedere istoric, luna iulie a fost o lună slabă pentru dolar. Această sezonalitate, bazată pe ultimii 20 de ani, a fost confirmată și de volatilitatea de anul trecut. Cu toate acestea, este important să reținem că lunile iulie și august ale acestui an vor fi extrem de importante pentru conturarea perspectivelor valutare. În primul rând, suspendarea tarifelor reciproce expiră pe 9 iulie. Teoretic, noile acorduri comerciale ar putea consolida dolarul. În august, se preconizează că SUA vor atinge plafonul datoriei. Deși acest eveniment reprezintă un risc pentru dolar, este foarte probabil ca limita datoriei să fie în cele din urmă majorată.

Iulie este o lună slabă din punct de vedere sezonier pentru dolar, deși este de remarcat faptul că, în acest an, slăbiciunea dolarului este deja cea mai mare din ultimii 20 de ani. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB EURUSD: O perspectivă tehnică Perechea EURUSD a depășit nivelul de 1,16, după ce a trecut de nivelurile cheie de rezistență anterioare de 1,1250 și 1,1450. Următoarea rezistență importantă se află acum în jurul valorii de 1,19, urmată de 1,23, aproape de maximele din 2021. Este de remarcat faptul că EURUSD a crescut în mod similar cu intervalul observat în 2022/2023, dar nu a finalizat încă întregul interval al valului ascendent care a început la începutul anului 2022 și 2020.

Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."