Febra AI: bulă speculativă sau continuarea creșterii?

Mai degrabă decât o bulă, AI pare a fi forța motrice a unei noi transformări economice globale.

Randamentul capitalului investit depășește în continuare costurile de finanțare, ceea ce sugerează că expansiunea ar putea continua.

Spre deosebire de bula dot-com, giganții tehnologici de astăzi generează profituri reale și se tranzacționează la valori mult mai mici.

Inteligența artificială alimentează cea mai puternică creștere din 2022, cu S&P 500 în creștere cu 85% și „Magnificent 7” în creștere cu 280%.

Inteligența artificială a trecut de la a fi o promisiune la a deveni un catalizator pentru o nouă eră a pieței bursiere. S&P 500 a început actuala sa serie de creșteri pe 12 octombrie 2022, cu puțin înainte de lansarea ChatGPT. De atunci, a câștigat 85%. În ultimele douăsprezece luni, indicele a crescut cu 15% — dublul creșterii medii înregistrate în al treilea an al unei piețe bullish. Investitorii, fascinați, dar neliniștiți, se întreabă dacă asistăm la o adevărată revoluție tehnologică sau la preludiul unei alte bule financiare.

Cifrele vorbesc de la sine. Nvidia a crescut cu 1.500% în doar trei ani; Meta Platforms, cu peste 450%. Cele mai mari zece companii de pe Wall Street reprezintă acum 40% din S&P 500 și 22% din capitalizarea pieței globale. La apogeul bulei dot-com, această cifră abia atingea 14%. Nivelurile actuale sunt istorice, dar, spre deosebire de atunci, giganții tehnologici de astăzi generează profituri reale, nu doar promisiuni.

În cele zece cele mai mari bule de piață din secolul trecut, câștigurile medii de la minim la maxim au fost de aproximativ 244%. Acest lucru sugerează că „Magnificent Seven” ar putea avea încă ceva marjă de creștere, dar nu prea multă. Și momentul este, de asemenea, în concordanță cu media istorică de aproximativ doi ani și jumătate. Ne aflăm într-o bulă?

Evaluări ridicate, dar cu suport real

Evaluările sunt ridicate, da, dar nu cele mai ridicate din istorie. Și, mai important, companiile tehnologice de top de astăzi înregistrează profituri puternice și susținute.

Deși evaluările actuale sunt ridicate în comparație cu piața mai largă și mediile istorice, ele rămân cu mult sub cele ale acțiunilor de internet înainte de prăbușirea dot-com.

La sfârșitul anului 1999, Cisco se tranzacționa la 96,7 ori câștigurile viitoare, Oracle la 92,1, iar eBay la un incredibil 351,7. Liderii actuali în domeniul AI sunt mult mai moderați: Microsoft (32,2), Apple (31,9), Meta (24,1) și Alphabet (23,4). Chiar și Amazon (30) și Nvidia (31,8) se situează sub mediile lor pe cinci ani. Doar Tesla se remarcă cu un multiplu de 186.

Cu alte cuvinte, prețurile sunt ridicate, dar sunt susținute de câștiguri tangibile, nu de speranțe speculative.

Prețurile acțiunilor au crescut brusc, dar până acum acest lucru a fost însoțit de o creștere solidă și susținută a câștigurilor, mai degrabă decât de speculații optimiste despre viitor. Acest lucru este neobișnuit în comparație cu bulele din trecut, în care companiile favorizate erau adesea conduse de așteptări înalte de performanță, nu de rezultate dovedite.

Bulele anterioare tindeau să coincidă cu perioade de concurență intensă, pe măsură ce investitorii și noii veniți „inundau” piața. De data aceasta, entuziasmul pentru AI se concentrează doar asupra unui număr restrâns de companii.

Un indicator cheie de urmărit este diferența dintre randamentul capitalului investit (ROIC) și costul mediu ponderat al capitalului (WACC). În prezent, această diferență rămâne pozitivă, ceea ce înseamnă că firmele generează în continuare randamente cu mult peste costurile lor de finanțare. Atâta timp cât situația rămâne așa, ciclul de expansiune poate continua. Adevăratele bule se sparg atunci când costurile de capital cresc sau randamentele scad suficient pentru a reduce acest decalaj.

La nivel macroeconomic, contextul este diferit. În era dot-com, Rezerva Federală a început să crească ratele dobânzilor, declanșând o val de neplăți. Astăzi, se întâmplă exact opusul: ratele sunt reduse, iar programul de reducere a bilanțului Fed a fost suspendat.

O reevaluare, nu o modă trecătoare

Ascensiunea inteligenței artificiale este concentrată în mâinile câtorva, dar nu se bazează pe speculații pure.

Profiturile companiilor lider cresc odată cu prețul acțiunilor lor. Taiwan Semiconductor, cel mai mare producător de cipuri din lume, și-a majorat recent previziunile de venituri, deja ridicate, dovadă clară că cererea rămâne foarte mare.

Una dintre companiile cele mai expuse boomului AI este OpenAI. Ultimul său acord cu Broadcom – care se adaugă acordurilor cu Nvidia și AMD – ridică cheltuielile estimate la peste un trilion de dolari. În ciuda scepticismului în jurul acestei cifre, compania ar avea la dispoziție 100 de miliarde de dolari din investițiile Nvidia, nu a apelat încă la piețele de datorii și se bucură de sprijinul administrației Trump.

Acest ultim punct se poate dovedi crucial. Cursa pentru dominarea AI este și o bătălie geopolitică. Oricine va conduce – fie SUA, fie China – va controla economia globală a viitorului. Eforturile economice și cheltuielile guvernamentale pentru a asigura acest avantaj se vor intensifica probabil în lunile următoare, în beneficiul actorilor cheie din industrie.

Lecții din trecut

Comparația cu anii 1990 este inevitabilă, dar diferențele sunt profunde. Atunci, acțiunile în creștere aparțineau adesea unor start-up-uri tinere și neprofitabile.

Astăzi, liderii raliului AI sunt giganți maturi și profitabili.

Să luăm exemplul OpenAI: în prezent are aproximativ 700 de milioane de utilizatori – aproximativ 9% din populația mondială – față de 500 de milioane în martie. Veniturile sale sunt pe cale să se tripleze față de nivelurile din 2024.

Există, de asemenea, cel puțin trei motive suplimentare pentru care AI nu seamănă cu o bulă clasică:

Integrarea între industrii: AI este integrată în aproape toate sectoarele, nu izolată într-o nișă.

Creșteri imediate ale productivității: eficiența măsurabilă și economiile de costuri sunt deja vizibile.

Sprijin strategic: guvernele și blocurile economice finanțează AI ca prioritate geopolitică, justificând niveluri fără precedent de investiții și datorii.

Riscuri la orizont

Desigur, riscurile rămân. Decalajul dintre investiții și randamente ar putea crește dacă cheltuielile accelerează prea repede.

Creșterea efectului de levier, cursa pentru capital a Chinei și posibila utilizare a instrumentelor financiare opace ar putea amplifica riscurile sistemice.

Există, de asemenea, posibilitatea ca AI să nu-și îndeplinească promisiunile revoluționare sau ca cipurile actuale ale centrelor de date să devină obsolete înainte de a genera randamentele așteptate.

Iar costurile crescânde ale energiei, determinate de cererea de energie electrică a centrelor de date masive, adaugă un alt nivel de presiune.

Concluzie: drumul de urmat

Istoria arată că bulele se sparg atunci când profiturile nu mai justifică evaluările sau când creditul se epuizează. Până în prezent, nu există semne în acest sens.

Inteligența artificială creează valoare reală, stimulează productivitatea și deschide noi oportunități economice.

Departe de a fi o bulă, acest lucru ar putea fi începutul celei mai mari transformări economice din istoria modernă. Provocarea nu mai este să ne temem de ascensiunea AI, ci să învățăm cum să o valorificăm. Cei care o vor înțelege primii vor conduce următoarea decadă.

Cu sezonul de raportare a rezultatelor financiare în plină desfășurare și rezultate care par până acum solide, Nasdaq 100 ar putea fi cel mai performant indice american pentru restul anului, într-un moment în care încep să apară unele îndoieli cu privire la băncile regionale. Sursa: xStation