Fed surprinde piețele: creștere economică mai lentă, inflație în creștere și rate „mai mari pentru o perioadă mai lungă”

Odată cu decizia privind rata dobânzii, Fed a publicat cel mai recent „Rezumat al proiecțiilor economice” (SEP). Raportul din iunie prezintă o imagine destul de „hawkish” și, poate, chiar ușor stagflaționistă a economiei: o rată de creștere mai scăzută a PIB-ului, însoțită de o revenire bruscă a inflației. Pe de altă parte, inflația pare să fie tranzitorie, întrucât Fed se așteaptă în continuare ca aceasta să revină la nivelul țintă în 2028, neschimbat față de ședința din martie. Cu toate acestea, proiecția „dot-plot” indică o majorare a ratei dobânzii în acest an, deși distribuția voturilor nu o garantează neapărat. În același timp, previziunile actualizate spulberă speranțele unei reveniri rapide la o politică monetară relaxată. În schimb, Fed pregătește piețele pentru un scenariu în care lupta împotriva inflației este departe de a fi încheiată. Interesant este că proiecțiile dezvăluie mult mai multe decât declarația în sine, care este, fără îndoială, de o concisitate fără precedent...

Revizuirea macroeconomică: creștere mai redusă, mai multe probleme Cele mai recente proiecții macroeconomice aduc schimbări semnificative și distincte față de așteptările din martie: Creșterea PIB-ului încetinește: Prognoza de creștere economică pentru 2026 a fost revizuită în sens descendent la 2,2% (de la 2,4% în martie). Potențialul de creștere pe termen lung al economiei SUA rămâne neschimbat, la 2,0%.

Creșterea inflației: Acesta este elementul cel mai îngrijorător al raportului. Se preconizează că inflația PCE în 2026 va atinge nivelul de 3,6% , o creștere dramatică față de prognoza din martie (2,7%). O situație similară se aplică și inflației PCE de bază (excluzând prețurile alimentelor și energiei), care este estimată la 3,3% (față de 2,7% în martie). Acest lucru este, totuși, o consecință a recentei crize energetice.

Ținta de inflație îndepărtată: Rezerva Federală susține că inflația nu va reveni la ținta de 2,0% până în 2028. Declarația indică faptul că dinamica ridicată a prețurilor este rezultatul unor factori precum șocurile de ofertă, cum ar fi turbulențele din sectorul energetic.

Piața muncii puternică: Paradoxal, singurul aspect „pozitiv” (deși problematic din perspectiva combaterii inflației) este piața muncii. Prognoza ratei șomajului pentru 2026 a fost redusă la 4,3% de la 4,4%, cât se estimase în martie. Dot Plot: Creșterile ratei dobânzii revin în discuție Totuși, cea mai mare surpriză pentru investitori o reprezintă noul grafic „dot plot” (graficul care ilustrează așteptările membrilor FOMC privind ratele dobânzilor). În timp ce piața anticipa până de curând o serie de reduceri, Fed le oferă investitorilor un „duș rece”: Graficul sugerează o majorare a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în 2026. În plus, traiectoria unei posibile relaxări monetare în anii următori este extrem de plată: Fed prognozează o reducere de doar 25 de puncte de bază în 2027 și o altă reducere modestă de 25 de puncte de bază în 2028. Celebra deviză a pieței, „mai sus pentru mai mult timp”, tocmai a căpătat un sens nou, chiar mai restrictiv. Cu toate acestea, merită menționat faptul că majoritatea voturilor se situează în intervalul 3,6–3,8%, ceea ce înseamnă că o mare parte dintre membri s-ar putea să nu asiste la o majorare a ratei dobânzii în acest an Ce înseamnă acest lucru pentru piețele financiare? O astfel de schimbare de ton către o politică monetară mai restrictivă în comunicarea Fed, precum și revizuirea datelor în sensul unei creșteri economice mai reduse și al unei inflații mai ridicate în 2026, ar putea însemna o presiune ascendentă continuă asupra randamentelor, consolidând în același timp dolarul american, în cazul în care mesajul de înăsprire a politicii monetare se va impune pe piață în următoarele săptămâni și luni. În același timp, aceasta reprezintă o veste proastă pentru aur și indicii bursieri. „Șocurile de ofertă din sectorul energetic” menționate de Fed sugerează că prețurile petrolului și gazelor naturale ar putea rămâne structural mai ridicate, ceea ce va susține valorile companiilor din acest sector. Pentru Wall Street, acesta este un scenariu extrem de negativ. Costurile mai ridicate ale capitalului (ratele dobânzilor) vor afecta valorile companiilor, în special sectorul tehnologic, sensibil la rata dobânzii, și acțiunile de creștere. În același timp, previziunile reduse privind PIB-ul ridică îngrijorări cu privire la profiturile viitoare ale companiilor. Ne putem aștepta la o rotație a capitalului de la activele riscante către sectoarele defensive, acțiunile cu dividende mari (valoare) și sectorul energetic, care, potrivit chiar Fed, se confruntă în continuare cu șocuri de preț. Aurul își pierde câștigurile înregistrate în cele două sesiuni anterioare, fără a ține cont de decalajul creat la deschiderea de weekend, când s-a ajuns la un acord provizoriu între SUA și Iran Sursă: xStation5 Merită menționat faptul că, Kevin Warsh a indicat că grupurile sale de lucru se vor ocupa de diverse modificări, inclusiv de modificări ale proiecției, printre care s-ar putea număra și renunțarea la graficul cu puncte. El însuși nu a decis încă să-și „marcheze” punctul pe graficul respectiv.

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