🛢️Escaladarea conflictului și tensiunile actuale nu determină o creștere suplimentară a prețului petrolului

Piața petrolului se confruntă cu o volatilitate extremă ca urmare a conflictului armat dintre SUA și Iran. Deși aprovizionarea fizică se confruntă cu perturbări drastice în Strâmtoarea Ormuz și în Marea Roșie, rafinăriile globale înregistrează marje record, iar piața analizează activ fiecare semnal care ar putea indica o dezescaladare iminentă sau o extindere suplimentară a conflictului.

Escaladarea conflictului dintre SUA și Iran

Situația actuală din Orientul Mijlociu rămâne foarte tensionată, în urma reluării atacurilor reciproce între Statele Unite și Iran. Statele Unite au decis să reia bombardarea pozițiilor iraniene, ceea ce a reprezentat un răspuns direct la atacul asupra unei baze militare americane. Președintele Donald Trump a anunțat public, miercuri seara, lovituri ferme și „foarte puternice”, ceea ce a crescut brusc prima de risc pe piața mărfurilor și a temperat sentimentul pozitiv care predominase pe piața bursieră în urma conferinței lui Kevin Warsh.

Merită menționat faptul că, în urma recentei detensionări, care a dus la scăderea prețurilor petrolului WTI de la aproximativ 93 USD la 80 USD, observăm în prezent o retragere a mișcării descendente cu aproximativ jumătate. Petrolul WTI testează un nivel cheie de rezistență în jurul valorii de 85 USD și nivelul de retragere Fibonacci de 50,0% al valurilor ascendente de la începutul conflictului.

Prețul petrolului brut a retras jumătate din valul descendent recent, în urma anunțurilor dure ale lui Donald Trump. Sursă: xStation5

Petrolul brut reproduce în mare măsură volatilitatea anilor ’90. Dacă istoria s-ar repeta, ne-am putea aștepta la o scădere clară în viitorul apropiat, dar acest lucru ar necesita, desigur, o detensionare totală a situației din Orientul Mijlociu. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Fluxul navelor: Strâmtoarea Ormuz și rutele alternative

Strâmtoarea Ormuz rămâne absolut crucială pentru situația globală de pe piața petrolului, deși creșterile puternice din ultimele săptămâni au fost legate și de atacurile grupării Houthi în Strâmtoarea Bab el-Mandab.

În ciuda restricțiilor severe, se estimează în prezent că până la 13 milioane de barili de petrol ar putea circula din Golful Persic, ceea ce, având în vedere reducerea evidentă a cererii globale (așa-numita „distrugere a cererii”), limitează în mod clar deficitul.

În ciuda închiderii teoretice a Strâmtorii Ormuz, numărul navelor comerciale care tranzitează această zonă a înregistrat o revenire evidentă și se află la cel mai ridicat nivel de la jumătatea lunii iulie, când s-a produs o escaladare clară a situației. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Deficitul global ar fi putut scădea până la 2 milioane de barili pe zi, deși la apogeu ar fi putut ajunge la 7-8 milioane de barili pe zi. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Boomul rafinării și epuizarea stocurilor

Cutremurul geopolitic are un impact asimetric, dar foarte profund, asupra economiei petroliere. Lipsa circulației libere a petrolului ieftin a dus la o creștere bruscă a prețurilor combustibililor finali (benzină, motorină, kerosen) cu mult peste valoarea materiei prime în sine, ceea ce a declanșat un boom istoric în sectorul rafinării.

Marja de rafinare din SUA se menține la niveluri record. Prelucrarea petrolului în China a crescut, de asemenea, semnificativ, ceea ce ar putea indica dorința de a profita de situația prețurilor ridicate la combustibili. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Prelucrarea țițeiului în rafinăriile de stat din China a crescut semnificativ și se situează în jurul mediei pe ultimii 5 ani. Sursă: Bloomberg Finance LP

Prelucrarea în rafinăriile private este, de asemenea, în creștere, deși rămâne aproape de minimul ultimilor 5 ani. Merită reținut faptul că rafinăriile private din China prelucrează în mare parte petrol provenit din surse sancționate, inclusiv din Iran. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Giganții mondiali ai rafinării funcționează la capacitate maximă. De exemplu, Shell a raportat o rată de utilizare a rafinăriilor la un nivel fără precedent de 102% (capacitatea de 100% este doar o valoare teoretică, dar, în realitate, prelucrarea poate fi mai mare decât ar rezulta din valorile declarate), iar producția de combustibil pentru avioane a crescut cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Datorită marjelor record (crack spreads), profiturile din tranzacționare și rafinare au crescut vertiginos. Cu toate acestea, creșterea activității rafinăriilor și prelucrarea masivă a materiilor prime au dus la o epuizare rapidă a stocurilor comerciale de petrol din SUA, care au scăzut la niveluri descrise de experți ca fiind „periculos de scăzute”.

Costurile economice pentru producători și perspectivele prețurilor

În timp ce comercianții și rafinăriile înregistrează profituri peste medie, producătorii înșiși resimt efectele dureroase ale războiului. Economia Arabiei Saudite a înregistrat o scădere a PIB-ului de 4,8% față de aceeași perioadă a anului trecut în al doilea trimestru, acesta fiind cel mai slab rezultat de la începutul pandemiei din 2020. Cauza directă este prăbușirea sectorului petrolier saudit, care s-a contractat cu aproape 25%. Extracția de materii prime rămâne cu mult sub nivelurile dinainte de război, iar infrastructura imobilizată (inclusiv în Qatar, ceea ce a afectat producția de GNL a companiei Shell) limitează oferta.

Producția din Arabia Saudită a scăzut la niveluri sub minimul înregistrat în timpul pandemiei și, chiar și după recenta redresare, rămâne extrem de scăzută. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Prețurile pe piețe sunt încă caracterizate de o volatilitate ridicată. Prețurile țițeiului Brent oscilează în jurul valorii de 88 USD, în timp ce petrolul american WTI se cotă la aproximativ 84-85 USD.

Prețul rămâne astăzi sub presiune, chiar și în ciuda escaladării în continuare a situației din Orientul Mijlociu. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Interesant este că, din perspectiva mediei pe 1 an și pe 5 ani, prețul nu pare să fie extrem de supracumpărat în acest moment, deși rămâne peste aceste medii. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB