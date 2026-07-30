🛢️Escaladarea conflictului și tensiunile actuale nu determină o creștere suplimentară a prețului petrolului

Piața petrolului se confruntă cu o volatilitate extremă ca urmare a conflictului armat dintre SUA și Iran. Deși aprovizionarea fizică se confruntă cu perturbări drastice în Strâmtoarea Ormuz și în Marea Roșie, rafinăriile globale înregistrează marje record, iar piața analizează activ fiecare semnal care ar putea indica o dezescaladare iminentă sau o extindere suplimentară a conflictului.
Escaladarea conflictului dintre SUA și Iran
Situația actuală din Orientul Mijlociu rămâne foarte tensionată, în urma reluării atacurilor reciproce între Statele Unite și Iran. Statele Unite au decis să reia bombardarea pozițiilor iraniene, ceea ce a reprezentat un răspuns direct la atacul asupra unei baze militare americane. Președintele Donald Trump a anunțat public, miercuri seara, lovituri ferme și „foarte puternice”, ceea ce a crescut brusc prima de risc pe piața mărfurilor și a temperat sentimentul pozitiv care predominase pe piața bursieră în urma conferinței lui Kevin Warsh.
Merită menționat faptul că, în urma recentei detensionări, care a dus la scăderea prețurilor petrolului WTI de la aproximativ 93 USD la 80 USD, observăm în prezent o retragere a mișcării descendente cu aproximativ jumătate. Petrolul WTI testează un nivel cheie de rezistență în jurul valorii de 85 USD și nivelul de retragere Fibonacci de 50,0% al valurilor ascendente de la începutul conflictului.
Prețul petrolului brut a retras jumătate din valul descendent recent, în urma anunțurilor dure ale lui Donald Trump. Sursă: xStation5
Petrolul brut reproduce în mare măsură volatilitatea anilor ’90. Dacă istoria s-ar repeta, ne-am putea aștepta la o scădere clară în viitorul apropiat, dar acest lucru ar necesita, desigur, o detensionare totală a situației din Orientul Mijlociu. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB
Fluxul navelor: Strâmtoarea Ormuz și rutele alternative
Strâmtoarea Ormuz rămâne absolut crucială pentru situația globală de pe piața petrolului, deși creșterile puternice din ultimele săptămâni au fost legate și de atacurile grupării Houthi în Strâmtoarea Bab el-Mandab.
În ciuda restricțiilor severe, se estimează în prezent că până la 13 milioane de barili de petrol ar putea circula din Golful Persic, ceea ce, având în vedere reducerea evidentă a cererii globale (așa-numita „distrugere a cererii”), limitează în mod clar deficitul.
În ciuda închiderii teoretice a Strâmtorii Ormuz, numărul navelor comerciale care tranzitează această zonă a înregistrat o revenire evidentă și se află la cel mai ridicat nivel de la jumătatea lunii iulie, când s-a produs o escaladare clară a situației. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB
Deficitul global ar fi putut scădea până la 2 milioane de barili pe zi, deși la apogeu ar fi putut ajunge la 7-8 milioane de barili pe zi. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB
Boomul rafinării și epuizarea stocurilor
Cutremurul geopolitic are un impact asimetric, dar foarte profund, asupra economiei petroliere. Lipsa circulației libere a petrolului ieftin a dus la o creștere bruscă a prețurilor combustibililor finali (benzină, motorină, kerosen) cu mult peste valoarea materiei prime în sine, ceea ce a declanșat un boom istoric în sectorul rafinării.
Marja de rafinare din SUA se menține la niveluri record. Prelucrarea petrolului în China a crescut, de asemenea, semnificativ, ceea ce ar putea indica dorința de a profita de situația prețurilor ridicate la combustibili. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB
Prelucrarea țițeiului în rafinăriile de stat din China a crescut semnificativ și se situează în jurul mediei pe ultimii 5 ani. Sursă: Bloomberg Finance LP
Prelucrarea în rafinăriile private este, de asemenea, în creștere, deși rămâne aproape de minimul ultimilor 5 ani. Merită reținut faptul că rafinăriile private din China prelucrează în mare parte petrol provenit din surse sancționate, inclusiv din Iran. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB
Giganții mondiali ai rafinării funcționează la capacitate maximă. De exemplu, Shell a raportat o rată de utilizare a rafinăriilor la un nivel fără precedent de 102% (capacitatea de 100% este doar o valoare teoretică, dar, în realitate, prelucrarea poate fi mai mare decât ar rezulta din valorile declarate), iar producția de combustibil pentru avioane a crescut cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Datorită marjelor record (crack spreads), profiturile din tranzacționare și rafinare au crescut vertiginos. Cu toate acestea, creșterea activității rafinăriilor și prelucrarea masivă a materiilor prime au dus la o epuizare rapidă a stocurilor comerciale de petrol din SUA, care au scăzut la niveluri descrise de experți ca fiind „periculos de scăzute”.
Costurile economice pentru producători și perspectivele prețurilor
În timp ce comercianții și rafinăriile înregistrează profituri peste medie, producătorii înșiși resimt efectele dureroase ale războiului. Economia Arabiei Saudite a înregistrat o scădere a PIB-ului de 4,8% față de aceeași perioadă a anului trecut în al doilea trimestru, acesta fiind cel mai slab rezultat de la începutul pandemiei din 2020. Cauza directă este prăbușirea sectorului petrolier saudit, care s-a contractat cu aproape 25%. Extracția de materii prime rămâne cu mult sub nivelurile dinainte de război, iar infrastructura imobilizată (inclusiv în Qatar, ceea ce a afectat producția de GNL a companiei Shell) limitează oferta.
Producția din Arabia Saudită a scăzut la niveluri sub minimul înregistrat în timpul pandemiei și, chiar și după recenta redresare, rămâne extrem de scăzută. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB
Prețurile pe piețe sunt încă caracterizate de o volatilitate ridicată. Prețurile țițeiului Brent oscilează în jurul valorii de 88 USD, în timp ce petrolul american WTI se cotă la aproximativ 84-85 USD.
Prețul rămâne astăzi sub presiune, chiar și în ciuda escaladării în continuare a situației din Orientul Mijlociu. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB
Interesant este că, din perspectiva mediei pe 1 an și pe 5 ani, prețul nu pare să fie extrem de supracumpărat în acest moment, deși rămâne peste aceste medii. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB
Rezumatul zilei – Piața începe să se îndoiască de majorările ratei dobânzii după declarațiile lui Warsh, dar Trump distruge revenirea
🚨US500: Cea mai mare răsturnare de situație din ultimii 23 de ani?
Declarații nu tocmai „hawkish”, răspunsuri evazive de tip „dovish”. Cotația EURUSD la 1,1450 în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri cu Kevin Warsh
Conferința de presă a Fed: Warsh laudă investițiile în capital (CapEx) și îmbunătățește încrederea pieței
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."