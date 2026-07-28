Franța lansează o provocare către Palantir, piața reacționează

Franța a decis că soluțiile Palantir, utilizate, printre altele, de serviciul francez de informații interne DGSI, vor fi înlocuite în viitor cu soluții naționale. Graficul PLTR.US (interval zilnic) Acesta nu este singurul factor, dar este principalul motiv care stă la baza scăderii înregistrate de Palantir, a cărei cotă a scăzut cu aproximativ 8% în ședința de marți. Acțiunea se află acum cu 40% sub nivelul maxim atins. Un precedent periculos Pentru companie, această știre este extrem de nefavorabilă, nu pentru că o singură agenție franceză intenționează să renunțe la utilizarea soluțiilor sale. Problema evaluării este dublă: În primul rând, acesta este unul dintre primele pași majori și semnificativi menite să asigure independența securității europene față de soluțiile digitale americane. Cazul specific al Franței și al Palantir arată că, chiar și în domenii în care „șanțul de apărare” și barierele la intrare sunt enorme, guvernul nu ezită să-și asume riscul și costurile trecerii la propriile soluții. Având în vedere natura controversată a companiei și politica externă a SUA, care inspiră din ce în ce mai puțină încredere, Franța ar putea deveni liderul care va atrage restul Europei într-un proces de îndepărtare de soluțiile companiei, iar o astfel de evoluție ar fi devastatoare pentru evaluări.

În al doilea rând, compania menită să înlocuiască Palantir este ChapsVision, o firmă cu creștere rapidă și o gamă impresionantă de soluții, dar care rămâne încă cu mult în urma Palantir în majoritatea indicatorilor financiari. Dacă ChapsVision ar reuși să ofere o soluție care să îndeplinească standardele DGSI, ar fi un semnal clar că prețurile și marjele de care se bucură Palantir nu sunt justificate. Adăugând gaz pe foc Această știre a lovit într-un moment de mare fragilitate a încrederii investitorilor companiei. Cleveland Research a publicat un raport cu un ton clar negativ față de evaluarea companiei, subliniind un sentiment „sub așteptări” în rândul partenerilor companiei.

În plus, Michael Burry, alături de alți analiști, s-a exprimat din nou negativ cu privire la companie, subliniind, de exemplu, o rată de creștere nesustenabilă și multiplicatori de evaluare excesivi.

Încrederea investitorilor nu este ajutată de faptul că membrii conducerii companiei vând volume mari de acțiuni chiar înainte de publicarea rezultatelor financiare. Merită menționat că nu este prima dată când se întâmplă acest lucru, iar astfel de vânzări nu au precedat întotdeauna scăderi ale prețului acțiunilor, dar este greu de evitat întrebările incomode.

Totuși, sentimentul nu este uniform. Analiștii de la Oppenheimer și Baird rămân în mod deschis încrezători în tezele lor optimiste privind compania. Contextul pieței Toate aceste știri sunt problematice și afectează în mod semnificativ prețul acțiunilor. În plus, urmează reuniunea Fed, care a devenit o necunoscută de când K. Warsh a preluat președinția. Palantir este o companie extrem de sensibilă la starea de spirit instabilă a pieței, din cauza indicatorilor de evaluare extrem de ridicați. Având în vedere multiplicatorii atât de mari ai Palantir, chiar și mici revizuiri în jos sau rezultate dezamăgitoare duc la valuri de vânzări devastatoare, deoarece o mișcare minoră de astăzi are un impact uriaș asupra valorii țintă a companiei. Compania își va publica rezultatele pe 3 august, după închiderea sesiunii pe Wall Street. Piața se așteaptă ca profitul pe acțiune (EPS) să crească la 0,34 dolari, iar veniturile să ajungă la 18,1 miliarde de dolari.

Marjele, structura portofoliului de clienți și previziunile pentru următoarele trimestre vor fi, de asemenea, elemente cheie.

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