Fuziunea SpaceX-xAI: O mutare strategică sau un colac de salvare financiar?

După o serie de performanțe remarcabile, între care viteza cu care a ajuns să pună în funcțiune centre de date la scară largă și să ofere un model LLM competitiv, xAI a ajuns să resimtă bariere tehnice, financiare și de competiție pe resurse. Versiunile noi ale variantelor oferite de Anthropic, Google sau Kimi au depășit, uneori considerabil, performanțele Grok 4, la costuri comparabile, și în unele cazuri (Gemini 3 Pro, Kimi) semnificativ mai mici. Miercurea trecută, doi dintre co-fondatorii xAI și-au anunțat plecarea, iar în cadrul unui eveniment organizat ulterior, Musk și alți membrii ai echipei au anunțat în mai multe rânduri că sunt deschiși pentru angajări. Dintre cei 12 co-fondatori, 5 au plecat până acum. Cursa pentru a livra un produs performant, care implică atât cunoștințe de înaltă specialitate cât și capacitatea de a pune în funcțiune centre de date gigant, alimentate de cantități imense de energie. Planurile includ al treilea centru de date în Memphis, care ar urma să ducă totalul capacității la aproape 2 GW, suficientă energie pentru a aproviziona un oraș de 1,5-2 milioane de locuitori.

Fuziunea dintre xAi și SpaceX pare, astfel, și o misiune pentru a asigura finanțarea unui proiect care consumă resurse majore prin asocierea cu un generator de cash. Nevoile sunt aproape compensate prin fuziunea celor două entități. Potrivit unor estimări consumul xAI ar crește de la aproximativ 10 miliarde de dolari anul trecut la 1 miliard de dolari pe lună anul acesta. e o potrivire bună pentru fluxul de numerar generat de SpaceX, cu profituri de 8 miliarde de dolari la venituri de 15 miliarde anul trecut, și cu estimări de creștere de două cifre anul acesta. Pare un câștig pentru stabilitatea operațiunilor startup-ului de inteligență artificială din grupul de companii ale lui Musk. Pentru investitorii în SpaceX, însă, beneficiile financiare ale combinării nu sunt evidente pe termen scurt. Capitalul generat de diviza spațială este necesar proiectelor proprii. Nevoia de investiții pentru a face reutilizabile, și deci mai viabile economic, navetele spațiale, împreună cu planurile de a lansa până la 1 milion de sateliți în orbită și de a crea o infrastructură de centre de date în spațiu, este uriașă.

În același timp, pe fiecare din segmentele pe care dorește să opereze, apar competitori. Europa are în plan susținerea unor operatori locali de constelații de sateliți pentru comunicare și Internet. În privința centrelor de date în spațiu, proiectul e vizat și de Google alături de mai multe startup-uri, între care Aetherflux și Starcloud, care are susținerea Nvidia.

Pe de altă parte, într-o piață ultra-competitivă, succesul comercial al generatorilor de AI nu este garantat, spre deosebire de consumul în creștere de capital pentru a se păstra la nivelul de vârf al clasamentelor modelelor LLM.

Pentru unii investitori care au dețineri în ambele companii, miza nu este ridicată, și combinarea companiilor, de fapt o absorbție a xAI de către Spacex, e mai mult o chestiune de evaluare. Un IPO la 1,5 trilioane al SpaceX, față de 1,25 trilioane valoare combinată a celor două în documentele de fuziune ar aduce câștig rezonabil, potrivit unor investitori care au participat în rundele de finanțare. Pe de altă parte, unii dintre cei care au doar expunere pe divizia spațială pot avea rețineri referitoare la traseul pe termen scurt și la împovărarea financiară a diviziei spațiale. Va depinde de succesul xAI dacă preocupările lor vor fi lăsate deoparte.

Strategia grupării unor entități a fost utilizată în istoria corporativă cu succes variabil. În același timp, particularitățile perioadei actuale și abordarea specifică a lui Elon Musk reduc nivelul de comparabilitate. Succesul operațiunii, care să asigure atât continuarea funcționării diviziei de AI cât și ”motorul de inteligență” pentru celelalte companii din grup este un scenariu care poate fi luat în considerare. O altă ipoteză, în dimensiunea corporativă, ar fi, avantajoasă pentru Elon Musk: posibilitatea ca, în cele din urmă Tesla și SpaceX să fuzioneze.

În ideea unei fuziuni ulterioare cu Tesla, capitalizarea combinată ar putea să se apropie de 3 trilioane de dolari. Pe lângă amprenta în piață, un beneficiar direct ar fi Musk, al cărui pachet de plată în acțiuni depinde de atingerea unor repere de capitalizare și venituri. Pe lângă obiective de capitalizare bursieră și venituri, ținte precum 20 de milioane de vehicule, 1 milion de roboți umanoizi vânduți și 1 milion de robotaxi-uri rămân legate de activitatea Tesla. Prima tranșă de acțiuni devine disponibilă de la o valoare bursieră de 2 trilioane de dolari, și crește cu fiecare 500 de miliarde de dolari adăugate valorii totale pe piață. Dar atingerea pragului de capitalizare maxim, de 8,5 trilioane de dolari, la care valoarea totală a acțiunilor primite ar depăși 1 trilion de dolari, e mult mai ușoară atunci când capitalizarea companiei este deja la un nivel ridicat. Ar fi cel mai valoros program de recompensare în acțiuni din istorie. Pentru a ajunge la 8,5 trilioane pornind de la nivelul actual, valoarea firmei pe bursă ar trebui să crească de 6,5 ori. De la o valoare estimată a unui eventual grup Tesla-SpaceX, ar fi de ajuns o apreciere de 2,8 ori.