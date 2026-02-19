Sinteza piețelor 🚩 Europa și EUR/USD se retrag pe fondul riscului geopolitic ridicat dintre SUA și Iran

Acțiunile globale se tranzacționează cu o tendință defensivă, pe măsură ce investitorii reevaluează riscul unui potențial atac al SUA asupra Iranului. Având în vedere că SUA ar concentra forțe semnificative în Orientul Mijlociu, orice escaladare ar putea crește prima de risc geopolitic în sectorul petrolier și reaprinde presiunile inflaționiste globale. Această combinație ar putea întârzia reducerile de rate și, într-un scenariu extrem, ar putea chiar reînvia așteptările privind creșterea ratelor în anumite jurisdicții. Brent crude (OIL): +1,6% , apropiindu-se de 71 USD/baril

Contracte futures pe indici americani: -0,3% până la -0,4% înainte de deschiderea pieței

Aur și argint: câștigurile pierd din impuls

Bitcoin: în scădere până la ~66.500 USD

Europa sub presiune: DAX -0,8% , CAC 40 -0,8% , FTSE 100 -0,6% Acest ciclu de raportare continuă să arate o situație neuniformă a câștigurilor în Europa, cu reziliență în anumite sectoare industriale și financiare și presiune continuă în ceea ce privește materiile prime și cererea consumatorilor. Rio Tinto: câștiguri stabile , pe fondul scăderii profiturilor din minereu de fier , evidențiind presiunea asupra prețurilor la nivel de segment

Repsol: 1,9 miliarde de euro planificate pentru dividende + răscumpărări în 2026

Centrica, Mondi: ratări la nivelul performanței operaționale ajustate

Drax: a semnat un acord de taxare pe 15 ani pentru un sistem de stocare a energiei cu baterii (BESS) de 200 MW , consolidând expunerea la tranziția energetică Tehnologie și industrie SAP: a propus un dividend de 2,50 EUR/acțiune pentru 2025

BE Semiconductor: comenzi mai bune decât se aștepta în trimestrul IV

Airbus: prevede aproximativ 870 de livrări în 2026 , sub așteptările pieței

Schneider Electric: a evidențiat potențialul de economisire a energiei bazat pe AI , în concordanță cu tema eficienței energetice structurale

Nexans: EBITDA ajustat pentru exercițiul financiar a ratat așteptările Consumatori și servicii Pernod Ricard: vânzările au ratat așteptările , indicând o înrăutățire a cererii

Nestlé: estimează o creștere organică a veniturilor de 3%–4% în 2026 (în mare parte în linie cu consensul)

Renault: a emis o estimare prudentă pe fondul intensificării concurenței

Air France-KLM: rămâne optimistă în ceea ce privește zborurile lungi , susținută de cererea premium

Kinepolis, Nilfisk: rezultatele pe întreg anul au dezamăgit Finanțe și imobiliare Aegon, BAM: depășește performanța operațională

Tikehau Capital: AUM 52,8 miliarde EUR față de 49,6 miliarde EUR în termeni anuali

Zug Estates: venit net 85,2 milioane CHF față de 58,7 milioane CHF în termeni anuali

LSEG: presiune activistă, întrucât Elliott insistă pentru o răscumpărare de 5 miliarde GBP și o revizuire a portofoliului Acțiuni ale analiștilor: upgrade-uri și downgrade-uri în prim-plan Upgrade-uri DWS: upgrade la Cumpărare la UBS (preț țintă 70 EUR)

Vonovia: upgrade la Pondere egală la Morgan Stanley (preț țintă 30 EUR)

Aramis: upgrade la Pondere superioară la Morgan Stanley (preț țintă 5 EUR)

Capgemini: upgrade la Pondere egală la Morgan Stanley (preț țintă 117 EUR) Retrogradări BASF: retrogradat la Subponderal la Barclays (preț țintă 40 € )

Freenet: retrogradat la Vânzare la UBS (preț țintă 28,50 € )

Schroders: retrogradat la Neutru la UBS (preț țintă 590p ) Inițieri 74Software: inițiat la Cumpărare de Berenberg (PT 44 € ) Acțiunile defensive sunt din nou în grații? Reluarea consumului de bunuri de bază Bunurile de bază europene au înregistrat o revenire notabilă. Indicele MSCI Europe Consumer Staples a ieșit dintr-un interval de doi ani și se pregătește pentru cea mai bună performanță lunară relativă față de piața largă de la jumătatea anului 2022. Principalul factor pare să fie rotația determinată de fluxuri, mai degrabă decât o inflexiune fundamentală clară. Concluzii cheie Ieșire: MSCI Europe Consumer Staples înregistrează cea mai bună dinamică relativă din iunie 2022

Condiționat de fluxuri: rotația reflectă parțial expunerea redusă la titluri considerate vulnerabile la perturbările provocate de AI

Evaluări: sectorul se tranzacționează în linie cu piața în ansamblu , mai degrabă decât la prima sa tipică pe termen lung

Fundamentale: tendințele privind câștigurile și volumul încă nu au un catalizator clar pentru o accelerare susținută

Poziția vânzătorilor: unele bănci rămân subponderate , invocând diminuarea puterii de stabilire a prețurilor și catalizatori limitați ai EPS DE40 și EURUSD (interval zilnic) Sursa: xStation5 Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."