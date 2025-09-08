Gazele naturale pierd o parte din câștigurile anterioare

Contractele futures pe gaz natural au înregistrat astăzi o creștere de puțin sub 2,0%, reducând câștigurile anterioare care depășiseră 5%. Creșterea inițială a fost susținută de mai mulți factori. În primul rând, producția medie a scăzut la aproximativ 107 bcfd, o ușoară scădere față de media din august de peste 108 bcfd. În plus, prognozele recente indică temperaturi ușor mai ridicate în zilele următoare, ceea ce va determina o ușoară creștere a gradelor-zile combinate de răcire și încălzire față de nivelurile de anul trecut. Începutul lunii septembrie marchează o perioadă de tranziție între sezonul de răcire și cel de încălzire. În timp ce cererea agregată din SUA se poate modera față de vârfurile din vară, statele din sud continuă să genereze o cerere puternică de energie electrică pentru aer condiționat. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Cu toate acestea, atenția pieței se concentrează astăzi în principal asupra impactului psihologic al unei potențiale furtuni tropicale în Golful Mexic. Deși furtuna nu reprezintă o amenințare directă pentru infrastructura de gaze, ea rămâne un factor semnificativ care influențează sentimentul pieței în ceea ce privește cererea. Persistă dificultăți pentru gazele naturale În ciuda acestor creșteri intraday, mai mulți factori anti-creștere continuă să afecteze piața. Stocurile rămân la un nivel foarte ridicat, cu peste 5% peste media pe cinci ani. Producția rămâne, de asemenea, robustă și se află în prezent la un nivel record pentru această perioadă. Deși exporturile de GNL sunt puternice, nu există perspective imediate pentru o creștere semnificativă. Din punct de vedere tehnic, prețul gazelor naturale se retrage de la nivelul de rezistență definit de intervalul de corecție din iulie. Prețul a scăzut, de asemenea, sub media mobilă pe 50 de perioade, o mișcare similară cu cea observată în urmă cu mai puțin de două luni. Dacă acest lucru ar marca începutul unei reveniri la tendința descendentă, o mișcare confirmată sub media mobilă pe 14 perioade, în jurul nivelului de 2,95 USD, ar fi un semnal cheie. Atâta timp cât prețul rămâne peste această medie, este probabil ca raliul corectiv să continue.

