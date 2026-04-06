Gazul natural sub presiune pe fondul riscului crescând al unui fenomen El Niño extrem în 2026 📉

Previziunile indică un fenomen El Niño de o intensitate excepțională în 2026, cu temperaturi ale suprafeței mării care ar putea crește cu până la ~2,5 °C, ceea ce ar plasa acest episod la același nivel cu — sau chiar peste — evenimente istorice precum cele din 1997–98 și 2015–16. Un astfel de scenariu implică schimbări semnificative în modelele meteorologice globale, inclusiv condiții de iarnă mai blânde și o volatilitate redusă a temperaturilor de vară în Statele Unite. Din perspectiva pieței gazelor naturale, implicația principală este reprezentată de niveluri mai ridicate de stocare și o cerere de energie mai slabă în perioada primăvară-vară. Ca urmare, mediul de piață devine fundamental pesimist pentru prețurile gazelor din SUA, mai ales având în vedere cererea sezonieră deja redusă (încălzire limitată și cerere mai scăzută de răcire). Modelele sunt aproape unanime în a prognoza o încălzire puternică în regiunea Niño 3.4 până în toamna anului 2026, sporind încrederea într-un scenariu El Niño foarte puternic.

Anomaliile temperaturii suprafeței mării care depășesc +2,0 °C în Pacificul ecuatorial indică o perturbare amplă și persistentă a circulației atmosferice.

În practică, acest lucru se traduce printr-o iarnă mai caldă în America de Nord, ceea ce duce la o cerere mai slabă de încălzire și la niveluri mai ridicate de stocare a gazelor la sfârșitul sezonului.

Intrarea în primăvară cu stocuri ridicate plasează piața gazelor într-o fază de supraofertă, ceea ce se traduce, din punct de vedere istoric, într-o slăbire a prețurilor în timpul sezonului intermediar.

În lunile de vară, El Niño tinde să limiteze frecvența și intensitatea căldurii extreme în anumite părți ale SUA, reducând cererea de energie electrică și consumul de gaze în producția de energie electrică.

În același timp, acesta suprimă activitatea uraganelor din Atlantic, reducând riscul de întreruperi ale aprovizionării în Golful Mexic.

Acest lucru reduce prima de risc meteorologic care susține de obicei prețurile gazelor naturale în timpul sezonului de vară.

Anomaliile puternice ale precipitațiilor — seceta din Indonezia și nordul Australiei, alături de precipitațiile excesive din Pacificul ecuatorial — confirmă amploarea și acoperirea globală a perturbării climatice.

Din punct de vedere al evaluării, ritmul injecțiilor în stocuri în primăvară și abaterea acestora de la media pe cinci ani rămân variabile critice.

Pe scurt, un scenariu El Niño puternic — potențial cel mai puternic din ultimii peste 140 de ani — creează o situație în care prețurile gazelor din SUA se confruntă cu un potențial de creștere limitat, echilibrul pieței înclinându-se spre o ofertă excesivă, cu excepția cazului în care acest lucru este compensat de o cerere externă puternică. Sursa: xStation 5

