💷 GBPUSD crește înaintea deciziei BoE

Aspecte esențiale BoE se așteaptă să mențină rata dobânzii: Banca Angliei va menține probabil rata dobânzii neschimbată, în ciuda scăderii inflației; accentul se pune pe dezinflația susținută.

Calendar: Decizia va fi anunțată la 14:00 ora României, împreună cu Minutele. 30 de minute mai târziu, Bailey va vorbi despre decizie.

Riscul unei surprize dovish: Piața subevaluează o reducere (șanse de 25%); un buget fiscal restrictiv în noiembrie ar putea determina o reducere a ratei dobânzii în decembrie și ar putea crește disensiunile dovish astăzi.

GBPUSD de urmărit: Menținerea ratei susține revenirea GBPUSD către 1,3200; o reducere surprinzătoare sau un semnal puternic dovish riscă o scădere imediată sub 1,30.

În ciuda cifrelor macroeconomice dezamăgitoare din ultima perioadă, se așteaptă ca Banca Angliei să mențină ratele dobânzilor neschimbate în cadrul reuniunii de astăzi a Comitetului de politică monetară (MPC). Deși inflația s-a temperat (scăzând la 3,8% în septembrie, sub previziunile BoE), presiunea prețurilor serviciilor s-a atenuat, iar creșterea salariilor a încetinit, rata inflației rămâne aproape dublă față de ținta de 2% a băncii centrale. În plus, probabilitatea unei înăspriri fiscale prin creșteri de impozite în bugetul viitor este un factor important. În consecință, MPC va acorda probabil prioritate unei tendințe dezinflaționiste susținute înainte de a lua în considerare relaxarea monetară, care nu este anticipată în general până în primăvara anului 2026, când inflația este prognozată să se apropie de 2,5%. Prețurile pieței și vocile disidente În prezent, piața include în preț doar o probabilitate de 25% de reducere a ratei dobânzii astăzi, cu o reducere completă de 25 de puncte de bază luată în calcul pentru februarie. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că probabilitatea combinată de reducere până în decembrie se situează la aproape 70%, reflectând prețurile observate recent în SUA, unde o reducere în decembrie a fost aproape complet inclusă în preț. Sursa: Bloomberg Deși piața atribuie o probabilitate scăzută de 25% unei reduceri a ratei dobânzii astăzi, acest scenariu pare subevaluat. Un factor cheie care va modela perspectivele inflației pentru următoarele trimestre este schița bugetului Regatului Unit, prevăzută pentru sfârșitul lunii noiembrie. În cazul în care bugetul va aduce restricțiile fiscale anticipate, BoE ar putea câștiga încredere într-o traiectorie dezinflaționistă continuă și ar putea proceda la o reducere a ratei dobânzii la ședința din decembrie. În acest context, există astăzi șansa ca un semnal dosivh să apară, atât prin declarația oficială, cât și prin împărțirea voturilor. Recent, doi membri ai MPC au votat pentru o reducere; astăzi, această disensiune ar putea crește la trei membri. Impactul asupra lirei sterline O decizie de menținere ar putea susține recenta revenire a perechii GBPUSD. Perechea testează în prezent un interval corespunzător unei corecții ascendente similare observate la sfârșitul lunii octombrie. Dacă tonul deciziei de astăzi nu este excesiv de dovish, această corecție s-ar putea extinde și mai mult, potențial către zona 1,3200. În schimb, o reducere a ratei ar duce probabil la o scădere imediată sub nivelul de 1,30. Acest scenariu descendent s-ar putea materializa și dacă BoE semnalează o disponibilitate clară de a relaxa politica în decembrie, în funcție de detaliile bugetare viitoare.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."