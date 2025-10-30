Rezumatul zilei: BCE, FOMC și “Magnificent 7” - semnale mixte și aversiune față de risc

Sesiunea de tranzacționare pe piața americană a început joi cu un sentiment mixt, dar pe măsură ce sesiunea a avansat, acesta a devenit clar negativ. Publicarea rezultatelor companiilor MAG7 indică un sentiment și condiții drastic diferite pentru companii cu caracteristici similare. Alphabet a depășit toate așteptările, Microsoft a prezentat un raport mixt, în timp ce Meta a scăzut cu peste 8% în ciuda rezultatelor bune. Investitorii încă așteaptă publicarea rezultatelor Apple și Amazon după închiderea sesiunii.

Discursul de ieri al lui Jerome Powell a speriat unii investitori. FOMC a decis o reducere a ratei dobânzii, dar Jerome Powell a avertizat în mod clar că reducerea din decembrie nu este garantată, în ciuda situației din ce în ce mai tensionate din economia americană.

O dinamică similară a putut fi observată și în Europa. Investitorii din Europa au stat clar în expectativă astăzi, încercând să ignore conferința BCE de astăzi, implicațiile noilor negocieri comerciale dintre SUA și China, rezultatele companiilor și o doză solidă de date macroeconomice. Liderul scăderilor este CAC40, care a înregistrat o scădere de 0,5%. Scăderi mai mici au înregistrat DAX și WIG20, de aproximativ 0,2%. FTSE 100 se descurcă mai bine, cu o creștere de aproximativ 0,2%.

Astăzi a avut loc un discurs al reprezentanților BCE. Conduși de președinta Christine Lagarde, reprezentanții au declarat că vor menține politica reactivă, distanțându-se clar de omologii americani, care sunt sub presiune pentru reduceri constante. BCE a asigurat că economia și piața muncii, în ciuda creșterii slabe, se descurcă bine, iar riscurile pentru creșterea europeană și sistemul financiar sunt în scădere, în ciuda mediului global turbulent. Investițiile masive în infrastructură și armament au un impact pozitiv asupra economiei UE, dar industria în sens larg rămâne sub presiune.

Ziua s-a dovedit a fi dezastruoasă pentru mulți investitori în criptomonede. Bitcoin a pierdut peste 3,5%, iar Ethereum peste 5%. Token-urile mai mici înregistrează scăderi de două cifre. Companiile legate de tranzacționarea criptomonedelor înregistrează, de asemenea, pierderi.

Aurul și-a oprit astăzi scăderea. Prețul crește cu 1,7%. Creșteri similare pot fi observate și la alte metale prețioase.

Nu se înregistrează mișcări majore pe piața petrolului. Cu toate acestea, contractele NATGAS au crescut cu 4% după apariția informațiilor privind reducerea rezervelor acestei resurse în SUA.

Yenul pierde în mod evident după comentariile președintelui Băncii Japoniei, care au fost percepute de piață ca fiind foarte moderate. Moneda japoneză pierde aproape 1% față de dolar și 0,6% față de euro.

Euro pierde și astăzi, în special, moneda comunitară a început să piardă înainte de decizia privind rata dobânzii și conferința BCE.

Întâlnirea Trump-XI s-a încheiat cu o prelungire a armistițiului comercial cu un an. China intenționează să limiteze restricțiile privind exportul de metale rare și să reia achizițiile de soia din SUA. În schimb, SUA urmează să reducă unele dintre tarifele sale; situația cu cipurile AI, care interesează China, nu este încă pe deplin clară.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."