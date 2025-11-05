⏫US100 +1% datorită așteptărilor tarifare

reduceri mai rapide și mai profunde ale ratelor

Aspecte esențiale Speranțe legate de reducerea tarifelor: Nasdaq conduce creșterile, pe fondul scepticismului Curții Supreme față de autoritatea lui Trump în materie de tarife, ceea ce indică o potențială reducere a riscului comercial și a temerilor legate de inflație.

Confirmarea revenirii tehnice: Cererea puternică la retragerea Fibonacci de 50% confirmă sfârșitul corecției recente și momentul ascendent susținut pentru indicii americani.

Perspective îmbunătățite privind inflația: O hotărâre împotriva tarifelor ar putea reduce costurile pentru întreprinderi și ar permite Fed să ia în considerare reduceri mai rapide și mai profunde ale ratelor în viitor.

Audierea recentă la Curtea Supremă a SUA privind disputa tarifară introdusă de administrația Trump ar putea avea un impact semnificativ asupra piețelor financiare și asupra dinamicii actuale a redresării Wall Street. Problema principală în fața curții implică legalitatea impunerii de tarife asupra anumitor țări în temeiul Legii privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA). Curtea a demonstrat un scepticism clar cu privire la autoritatea președintelui de a aplica tarife la scară largă, sugerând că este probabilă o potențială limitare a acestei practici. Implicații pozitive pentru piețe și inflație Pentru investitorii în acțiuni, potențialele restricții privind tarifele sunt cruciale, deoarece acestea ar putea: Reduce tensiunile comerciale și volatilitatea: Acest lucru ar atenua riscul asociat războaielor comerciale, care au fost un factor semnificativ de incertitudine și volatilitate pe piețe timp de mai multe trimestre. Limitarea incertitudinii politicii comerciale ar putea astfel favoriza stabilizarea și creșterea eventuală a indicilor, inclusiv S&P 500 și Nasdaq.

Atenuarea presiunii inflaționiste: Revenirea la status quo-ul anterior aplicării tarifelor ar putea contribui la atenuarea inflației interne , ceea ce ar putea determina Rezerva Federală să implementeze reduceri mai rapide și mai semnificative ale ratei dobânzii anul viitor.

Creșterea marjelor corporative: Reducerea tarifelor ar diminua costurile pentru întreprinderile importatoare, având un impact pozitiv asupra marjelor și perspectivelor generale de câștig. Acest lucru îmbunătățește sentimentul investitorilor, favorizând creșterea activității de cumpărare pe piața bursieră. Puterea tehnică și perspectivele Deși o decizie finală a Curții Supreme nu este așteptată până anul viitor, simpla perspectivă a unei încetiniri a politicii comerciale este deja percepută ca un potențial catalizator pentru Wall Street. Investitorii monitorizează îndeaproape procedurile, deoarece acestea semnalează o reducere a riscului geopolitic și comercial, sprijinind o creștere mai stabilă a pieței. Indicele Nasdaq 100 (US100) câștigă aproape 1% de la deschiderea pieței (și aproape 2% de la minimul intraday). Din punct de vedere tehnic, piața arată o reacție puternică a cererii la retragerea Fibonacci de 50,0% a ultimei tendințe ascendente majore. Dacă lumânarea japoneză pe intervalul zilnic de astăzi se va închide cu un corp mare și o umbră semnificativ mai mică, din punct de vedere tehnic, aceasta ar sugera o posibilă revenire pe termen lung, pe baza analizei lumânărilor similare din ultimele luni. Următorul obiectiv pentru cumpărători este depășirea nivelul de 26.000 de puncte. Deși declararea ilegalității tarifelor impuse de Trump ar putea duce la reintroducerea acestora prin alte canale, optimismul imediat al pieței este determinat de așteptarea unei hotărâri de ilegalitate. În schimb, comentariile lui Trump cu privire la acest caz pot reprezenta în continuare un risc pentru indici.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."