Deschiderea sesiunii din SUA: Este acesta punctul de cotitură după corecție?

Aspecte esențiale Piața formează un minim: US500 a înregistrat o revenire puternică după corecția de 3%, retragerea de 50% menținându-se , indicând un impuls ascendent susținut.

Creștere inflaționistă: Indicele ISM pentru sectorul serviciilor (52,4) și creșterea numărului de locuri de muncă conform raportului ADP au confirmat creșterea, dar indicele prețurilor plătite de 70,0 contrazice puternic reducerile ratei din decembrie.

Diferențierea câștigurilor: Piața a recompensat cererea și dezvoltarea confirmate (MCD/GOOGL) , în timp ce a sancționat sever problemele legate de execuție și costuri (SMCI/AXON) .

Piețele de acțiuni din SUA au deschis astăzi în ușoară creștere, dar sentimentul se îmbunătățește în mod clar dacă îl privim prin prisma contractelor futures. Indicele US500 a înregistrat o retragere de 3% de la maximul din 30 octombrie până la minimul din sesiunea asiatică. Cu toate acestea, observăm acum o revenire puternică, cu contractele futures S&P 500 urcând din nou peste bariera de 6.800 de puncte. Perspectivă tehnică asupra indicelui US500 US500 a continuat retragerea notabilă în timpul sesiunii asiatice de astăzi, după o zi volatilă marcată de rezultate corporative mixte — rezultatele slabe ale SMCI și o ușoară dezamăgire din partea Arista au declanșat scăderi semnificative, care au fost contracarate de rezultatele solide ale AMD. Revenirea de astăzi continuă în urma datelor economice americane mai bune decât se aștepta. Reluarea de la retragerea Fibonacci de 50,0% a ultimei tendințe ascendente majore sugerează că impulsul bullish subiacent rămâne intact. O închidere astăzi peste pragul de 6.800 de puncte ar trebui să confirme sfârșitul fazei corective actuale. Sursa: xStation5. Datele macroeconomice semnalează reziliența economică Datele macroeconomice continuă să prezinte o imagine solidă a economiei SUA, chiar și în contextul închiderii guvernului: Ocuparea forței de muncă în sectorul privat (ADP): Ocuparea forței de muncă în sectorul privat din SUA a crescut cu 42.000 de locuri de muncă în octombrie , surprinzând piața după o scădere anterioară. Acest lucru semnalează o oarecare stabilizare a pieței muncii, în ciuda încetinirii generale observate a cererii de forță de muncă.

Indicatorul ISM PMI pentru sectorul serviciilor: Indicele a oferit o surpriză pozitivă, înregistrând 52,4 față de așteptările de 50,8. În timp ce subindicele Prețuri plătite a urcat la un nivel foarte ridicat de 70 de puncte , principalii factori ai revenirii au fost creșterea robustă a Activității comerciale și a Noilor comenzi . Evoluții ale acțiunilor: câștigători și perdanți Advanced Micro Devices (AMD): Investitorii urmăresc cu atenție rezultatele trimestriale și actualizările previziunilor, pe fondul presiunii continue asupra evaluării în sectorul semiconductorilor. În ciuda câștigurilor solide, creșterile acțiunilor sunt marginale, cu 0,6% mai puțin la mai puțin de o oră după deschidere.

Super Micro Computer (SMCI): În urma rezultatelor financiare și a perspectivelor dezamăgitoare, compania se află în centrul atenției, investitorii dezbătând posibilitatea unei redresări sau a unor pierderi suplimentare. Acțiunile au scăzut cu aproape 7% la deschidere, reflectând reacția pieței la amânarea termenelor de livrare.

Alphabet (Google) și Wiz: Gigantul “Mag7” a primit aprobarea Departamentului de Justiție pentru achiziționarea firmei de securitate cibernetică Wiz. Acțiunile Alphabet au crescut cu 2,5% .

McDonald's: O surpriză pozitivă în ceea ce privește creșterea vânzărilor în SUA face ca compania să fie o companie de urmărit pentru performanța și perspectivele viitoare. Acțiunile au crescut cu peste 3% .

Axon Enterprise și Pinterest: Rezultatele financiare negative și previziunile au dus la scăderi semnificative ale prețului acțiunilor. Axon a înregistrat o scădere de aproximativ 20% din cauza profitului dezamăgitor legat de creșterea costurilor din cauza tarifelor. Pinterest a înregistrat, de asemenea, o scădere de 20% după ce a dezamăgit în ceea ce privește profitul, în ciuda raportării unei creșteri a veniturilor și a numărului de utilizatori.



