GBPUSD se redresează înainte de BoE

Se așteaptă ca Banca Angliei să reducă ratele dobânzilor, dar inflația persistentă reprezintă o provocare semnificativă.

Datele macroeconomice mixte creează o dilemă

Banca Angliei a semnalat deja prudență în ceea ce privește relaxarea politicii monetare în cadrul reuniunilor anterioare, iar datele recente au complicat și mai mult perspectivele. Inflația este în creștere din toamna anului trecut, iar valoarea înregistrată în iunie, de 3,6%, a depășit din nou așteptările BoE. Acest lucru sugerează că ultimul raport privind inflația va trebui să țină cont de o traiectorie mai ridicată a prețurilor, mai ales că așteptările privind inflația sunt acum vizibil peste nivelul actual al inflației. Prețurile ridicate ale alimentelor au contribuit, de asemenea, la creșterea așteptărilor privind inflația în rândul gospodăriilor britanice, o evoluție care constituie un motiv de îngrijorare pentru factorii de decizie și limitează marja de manevră pentru o relaxare mai agresivă.

În schimb, s-a înregistrat o creștere treptată a șomajului, care a ajuns la 4,7% față de o prognoză de 4,6%, alături de o încetinire a creșterii salariilor. Economia este în încetinire; potrivit estimărilor Bloomberg, al doilea trimestru s-a încheiat cu o creștere marginală a PIB-ului de +0,1%, semnificativ sub prognoza anterioară a BoE de 0,25%. Datele oficiale pentru al doilea trimestru vor fi publicate în a doua jumătate a lunii august.





Inflația rămâne la un nivel distinct ridicat. Deși dinamica salariilor este în scădere, aceasta rămâne ridicată, ceea ce a contribuit la consolidarea inflației de bază. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Presiuni inflaționiste pe fondul unei economii în slăbire

Datele concrete creează un conflict de interese pentru banca centrală. Comitetul de politică monetară se confruntă cu riscul simultan al unei inflații ridicate susținute (în special din cauza efectului alimentelor și a unei posibile creșteri a prețurilor la energie) și al unei perspective economice în evidentă deteriorare. În plus, incertitudinea geopolitică actuală (relațiile comerciale cu SUA) și tarifele vamale moderat mai mici decât se anticipase (care continuă însă să limiteze cererea de bunuri britanice) oferă o îmbunătățire marginală a previziunilor pe termen mediu, dar lasă în suspans scenariul unei „aterizări line”.

Decizia BoE și posibila divizare a voturilor

Consensul pieței sugerează că BoE va opta pentru o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază, aducând rata dobânzii de referință la 4,00%. Este probabilă o divizare a voturilor, unii susținători ai unor reduceri mai mari (de exemplu, Swati Dhingra, Alan Taylor) alăturându-se majorității care susține un ritm mai moderat de relaxare și votând pentru o reducere de 25 de puncte de bază. De asemenea, se așteaptă un semnal clar că orice măsuri viitoare (în septembrie sau noiembrie) nu sunt garantate. BoE va semnaliza probabil disponibilitatea sa de a menține ritmul actual de relaxare trimestrială, dar va sublinia dependența sa de datele care vor fi publicate.



Majoritatea membrilor comitetului sunt în prezent mai dovish, deși, potrivit Bloomberg, ar putea exista până la patru membri neutri, cu un rating de 0. Astăzi sunt așteptate șapte voturi pentru o reducere a ratei, dar un număr mai mic ar putea fi interpretat de piață ca un semnal hawkish. Sursa: Bloomberg Economics



Piața a inclus deja în preț în totalitate reducerea ratei de astăzi, dar următoarea nu este așteptată până în decembrie. Sursa: Bloomberg Finance LP

Scenarii cheie și reacții ale pieței

Scenariul de bază presupune o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază și o retorică prudentă. Acest lucru ar trebui să stabilizeze lira sterlină și să conducă la o ușoară corectare a randamentelor. Pe de altă parte, dacă un număr mai mare de voturi se pronunță în favoarea menținerii ratelor, acest lucru ar putea duce la o consolidare suplimentară a lirei sterline și la o creștere a randamentelor, ceea ce ar putea afecta și piața bursieră. Cu toate acestea, dacă ar exista un consens deplin pentru o reducere a ratei, acest lucru ar putea fi un semnal negativ pentru lira sterlină, deși BoE ar risca atunci o creștere semnificativă a așteptărilor inflaționiste.

Rezumat și perspective pentru GBPUSD

Decizia Băncii Angliei din august va urma probabil calea unei reduceri moderate, menținând mesajul central: „politica monetară rămâne dependentă de date, iar reducerile vor fi graduale și prudente”. Cheia pentru piețe va fi tonul comunicării. Dacă BoE semnalează o pauză mai lungă în ceea ce privește deciziile viitoare (renunțând la reduceri în septembrie și noiembrie), aceasta ar putea duce la o consolidare suplimentară a lirei sterline.

Perspectivele pe termen scurt pentru GBP rămân relativ neutre. Piața preconizează în prezent încă două reduceri până la sfârșitul anului, cu un nivel țintă ușor sub 3,5% până la jumătatea anului 2026. Cu toate acestea, sensibilitatea la surprizele inflației și la datele privind piața muncii va rămâne ridicată, astfel încât orice abatere de la scenariul anticipat de piață ar putea declanșa schimbări mai semnificative în evaluarea activelor britanice.

Perechea GBPUSD se află în prezent la un nivel critic de rezistență, în jurul valorii de 1,3400. O depășire a acestui nivel ar putea duce la testarea zonei 1,35-1,37. O astfel de mișcare ar fi susținută și de potențiala incertitudine privind dolarul, în cazul în care Trump ar decide să numească un înlocuitor pentru Kugler, membru al Consiliului Federal Reserve, care ar putea fi un candidat puternic pentru funcția de președinte. Lira sterlină ar putea fi însă frânată de reducerea clară a pozițiilor lungi nete, care sunt în prezent negative. O poziție dovish din partea BoE (toți membrii votând pentru o reducere sau indicând necesitatea unor reduceri suplimentare) ar putea duce la o revenire de la nivelurile actuale către 1,31-1,32.



Sursa: xStation 5