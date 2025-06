Google, mai aproape de o nouă înfrângere în faţa UE

Google riscă să piardă definitiv procesul intentat împotriva Comisiei Europene, după ce un consilier al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a recomandat respingerea recursului formulat de companie împotriva amenzii antitrust de 4,1 miliarde de euro, potrivit unei analize realizate de Radu Puiu, analist financiar XTB România. Decizia indică o nouă etapă complicată pentru gigantul tech în confruntarea sa cu autorităţile europene. „Un consilier de vârf al CJUE a declarat că recursul Google într-un proces antitrust de lungă durată este nefondat, aducând gigantul tehnologic cu un pas mai aproape de plata unei amenzi de 4,1 miliarde de euro. Deşi avizul nu este obligatoriu, instanţa tinde să urmeze astfel de recomandări”, explică Radu Puiu în comunicatul transmis de XTB. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Amenda, impusă de Comisia Europeană în 2018, face parte dintr-o serie mai largă de sancţiuni antitrust care vizează presupuse abuzuri de poziţie dominantă din partea Google, totalizând peste 8 miliarde de euro. În 2022, Tribunalul UE a confirmat în mare parte sancţiunea, iar acum CJUE este aşteptată să dea verdictul final. „Google a susţinut că instituţiile europene au ignorat presiunea concurenţială exercitată de Apple, dar avocatul general Juliane Kokott a respins acest argument, considerând că motivarea juridică era "ineficientă'”, notează Puiu. „Curtea a apreciat că nu este realistă compararea situaţiei Google cu cea a unui rival ipotetic la fel de eficient.” Potrivit analizei, impactul asupra companiei nu este încă dramatic, însă procesul subliniază o schimbare de paradigmă în abordarea Uniunii Europene faţă de marile platforme digitale. „Europa nu pedepseşte doar un abuz - rescrie regulile. Nu mai tratează platformele ca simple servicii, ci ca infrastructuri digitale cu impact sistemic”, subliniază Puiu. Totodată, analistul XTB atrage atenţia că o provocare mai serioasă decât litigiile europene ar putea fi ascensiunea inteligenţei artificiale (AI). „Potrivit firmei de cercetare Gartner, utilizarea motorului de căutare ar putea scădea cu 25% până în 2026, pe fondul preferinţei utilizatorilor pentru instrumente AI.” Google încearcă deja să răspundă acestei tendinţe, integrând capabilităţi AI în rezultatele de căutare. Însă, în paralel cu presiunea reglementărilor din Europa, compania trebuie să gestioneze şi o tranziţie tehnologică rapidă şi profundă, conchide Radu Puiu în analiza XTB.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."