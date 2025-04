Goolsbee - amploarea tarifelor este semnificativ mai mare decât a anticipat Fed; indicii din China se prăbușesc 📌

Într-un interviu care s-a încheiat în urmă cu doar câteva minute, Austan Goolsbee (Fed) și-a exprimat îngrijorarea crescândă cu privire la consecințele economice ale noilor tarife vamale americane. El a subliniat că tarifele pentru bunurile intermediare - adică materiile prime utilizate în producție - ar putea afecta grav industria americană și ar putea perturba lanțurile de aprovizionare. Goolsbee a observat că există un sentiment real de neliniște cu privire la faptul că inflația ridicată ar putea reveni, mai ales că sentimentul consumatorilor și al întreprinderilor s-a deteriorat brusc. El a avertizat că indicatorii de sentiment se apropie de niveluri de criză, ceea ce este alarmant, chiar dacă legătura dintre sentiment și cheltuielile reale pare să fie mai slabă acum decât în trecut. Goolsbee a subliniat că întreprinderile ezită să investească din cauza normelor neclare și schimbătoare din comerțul internațional și a direcției politicii economice. Bancherul remarcă faptul că impactul asupra investițiilor este negativ, însă amploarea acestuia nu este încă cunoscută. El a adăugat, de asemenea, că există divergențe semnificative între companii cu privire la cât de mult din costul tarifelor poate fi transferat consumatorilor. În unele cazuri, acest lucru poate duce la dificultăți financiare sau chiar la falimente în rândul furnizorilor. El a recunoscut, de asemenea, că amploarea tarifelor este semnificativ mai mare decât se preconiza sau se estimase anterior, ceea ce complică și mai mult situația. În concluzie, Goolsbee a declarat că, deși piețele reacționează rapid la noile informații, Fed trebuie să mențină o perspectivă pe termen lung în elaborarea politicilor, în special în fața șocurilor imprevizibile de aprovizionare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Reacția piețelor la escaladarea conflictului dintre SUA și China (actualizare) Indicii au revenit pe scădere în timpul interviului, în urma anunțului SUA privind tarifele suplimentare de retorsiune asupra Chinei. Situația de pe piață este foarte îngrijorătoare, iar tarifele de această amploare între SUA și China reprezintă o amenințare gravă pentru ambele economii. Acest nivel al tarifelor vizează mai degrabă înghețarea comerțului decât generarea de venituri bugetare suplimentare și, în condițiile actuale, este o escaladare clară a conflictului. În opinia noastră, piața încă păstrează speranța unui acord rapid, deoarece, pe termen lung, tarifele de 104% ar fi devastatoare pentru companiile americane, iar reacția indicilor ar trebui să fie semnificativ mai severă. CFD-urile pe indicele chinez CHN.cash șterg complet câștigurile și extind scăderile. O situație similară se observă pe indicii din SUA. Sursa: xStation 5

