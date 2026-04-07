Goolsbee, membru Fed, avertizează asupra riscului de stagflatie în SUA 📊

Declarațiile lui Austan Goolsbee, membru al Rezervei Federale din Chicago, indică îngrijorări tot mai mari în cadrul Fed cu privire la o posibilă revenire a presiunilor inflaționiste, în special în contextul creșterii prețurilor la petrol. Potrivit acestuia, situația actuală seamănă cu un șoc stagflaționist clasic, combinând costurile mai mari ale energiei cu riscul încetinirii economice. Este deosebit de îngrijorătoare posibilitatea unei recesiuni stagflaționiste, pe care Goolsbee o descrie ca fiind cel mai pesimist scenariu. Creșterea prețurilor la combustibili, în special spre 5 dolari pe galon, ar putea perturba și mai mult lanțurile de aprovizionare și s-ar putea traduce în presiuni generale asupra costurilor în întreaga economie.

Goolsbee subliniază că inflația ar putea „reveni cu forță” dacă factorii actuali din partea ofertei persistă. El observă, de asemenea, că riscul principal constă în acumularea șocurilor de preț — atât cele noi, provenite de pe piața energiei, cât și cele anterioare legate, printre altele, de politica comercială.

Din perspectiva politicii monetare, mesajul lui Goolsbee este clar unul de prudență și indică un grad ridicat de incertitudine cu privire la traiectoria viitoare a economiei. El subliniază că Fed se află într-o poziție incomodă, fără orientări istorice clare privind răspunsul optim. Piața muncii rămâne stabilă, dar nu oferă un sprijin puternic pentru creștere, în timp ce ratele scăzute de angajare și de concediere sporesc incertitudinea cu privire la activitatea viitoare.

În același timp, există o îngrijorare crescândă că inflația persistentă s-ar putea înrădăcina în economie, făcând-o mai greu de controlat în viitor. Goolsbee subliniază, de asemenea, importanța independenței Fed, accentuând faptul că instituția nu ar trebui să fie ghidată de așteptările pieței sau de presiuni politice. În ansamblu, remarca sa se înscrie într-o narațiune mai amplă privind sensibilitatea crescută a economiei SUA la șocurile din partea ofertei și marja limitată pentru acțiuni rapide și decisive de politică monetară. Având în vedere riscul de stagflatie, perspectivele unei creșteri a indicelui dolarului american par posibile, dar nu certe. Traiectoria poate depinde de reziliența (sau lipsa acesteia) a altor economii globale, precum și de cât de dispuși sunt consumatorii americani să absoarbă prețurile mai mari fără a reduce semnificativ consumul. Dacă un astfel de scenariu se materializează treptat și economia se dovedește din nou rezilientă, indicele ar putea reveni în mod durabil peste 100. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."