Graficul zilei: AI susține creșterile – pot Tesla și Google să le mențină? (22.07.2026)

Marți a fost cea mai reușită zi din luna iulie pentru indicele american Nasdaq 100, în ciuda escaladării continue a conflictului dintre SUA și Iran.

AI revine în grațiile investitorilor?

Indicele a înregistrat o creștere de 1,9%, susținut de îmbunătățirea sentimentului față de companiile din ecosistemul AI mai larg. Acum se află la mai puțin de 5% sub maximul istoric înregistrat în iunie.

Figura 1: Impactul sectoarelor asupra performanței indicelui Nasdaq 100 (21.07.2026)

Sursă: XTB Research, 22.07.2026

Printre cei mai mari câștigători de marți s-au numărat companiile din sectoarele semiconductorilor, DRAM și „neo-cloud”. Indicele Philadelphia Semiconductor (SOX) a crescut ieri cu aproximativ 5%. Nebius, Sandisk, Micron, Teradyne și Seagate au înregistrat creșteri de peste 10%.

Figura 2: Câștigătorii și pierzătorii zilei pe Nasdaq 100 (21.07.2026)

Sursă: XTB Research, 22.07.2026

Un sprijin a venit, printre altele, din partea unui raport foarte optimist al analiștilor de la Bank of America, care au adăugat Micron pe lista lor „US 1”, un portofoliu de acțiuni în care au cea mai mare convingere de investiție.

În ultimele zile, s-a vorbit mult și despre popularitatea crescândă a modelelor chinezești de AI open-source, care stimulează cererea de memorie de mare viteză. Chiar și modelele cu acces API foarte ieftin necesită cantități uriașe de memorie HBM și DRAM.

Prețurile petrolului continuă să crească

Toate acestea se petrec pe fondul unei escaladări continue a conflictului dintre SUA și Iran. Am asistat la a 11-a noapte consecutivă de bombardamente. Deși mediatorii (Qatar, Egipt și Pakistan) trebuiau să prezinte ieri ambelor părți o propunere de încetare a focului pe 10 zile, prețurile petrolului brut și ale GNL au continuat să crească. Un baril de Brent costă acum peste 94 de dolari, cu peste 10% mai mult decât în urmă cu o săptămână.

E momentul giganților

Ne confruntăm, fără îndoială, cu cea mai intensă zi a acestei săptămâni în ceea ce privește publicarea rezultatelor celor mai mari companii americane. Atenția pieței se va concentra, desigur, asupra giganților – Tesla, Google, AT&T și IBM. Performanța acestora ar putea influența semnificativ indicii din care fac parte (inclusiv Nasdaq 100) și sentimentul general al pieței.

Tesla tocmai a înregistrat un trimestru cu rezultate record în ceea ce privește livrările. Întrebarea pe care și-o pun investitorii este: cât de mult au avut de suferit marjele de profit? Piața vrea să știe dacă eventualele reduceri de prețuri și costurile suportate pentru stimularea cererii au afectat grav profitabilitatea afacerii.

La fel de importante (dacă nu chiar mai importante) vor fi eventualele comentarii ale lui Elon Musk cu privire la viitorul companiei (de exemplu, progresele înregistrate în ceea ce privește modelul low-cost al Tesla sau dezvoltarea vehiculelor autonome).

În cazul Google, atenția se va concentra asupra faptului dacă cheltuielile astronomice pentru inteligența artificială încep deja să dea roade. În primul trimestru, portofoliul de comenzi pentru serviciile cloud a crescut la 460 de miliarde de dolari. Investitorii doresc confirmarea faptului că aceasta nu a fost o situație izolată, ci o tendință durabilă determinată de implementarea soluțiilor legate de AI.

Acest aspect este deosebit de important, având în vedere că firma și-a majorat recent prognoza privind cheltuielile de capital (CAPEX) pentru acest an la un interval cuprins între 180 și 190 de miliarde de dolari. Wall Street va aștepta o creștere a veniturilor ca urmare a acestor investiții mai mari.

Analiză tehnică

Figura 1: US100 [D1] (19.01.2026 - 22.07.2026)

Sursă: xStation, 22.07.2026

În prezent, piața se află într-o fază de corecție după o creștere foarte dinamică care a durat de la sfârșitul lunii martie până la începutul lunii iunie. Indicele oscilează în jurul valorii de 29.100 de puncte, testând niveluri cheie de suport sub forma mediei mobile pe 50 de zile (EMA 50) și a unei retrageri Fibonacci de 23,6%.

Indicatorul RSI (14) sugerează un ușor avantaj pentru partea vânzătoare, situându-se în prezent ușor sub nivelul neutru de 50 (la 45,7). MACD se află, de asemenea, în zona bearish, deși merită menționat aici că barele încep să se aplatizeze încet.

Menținerea nivelurilor actuale în jurul mediei mobile pe 50 de zile va fi esențială pentru o revenire rapidă la tendința ascendentă. Dacă vânzătorii vor împinge prețul în mod permanent în jos, următorul nivel natural de suport va fi media mobilă pe 100 de perioade (în jur de 28.300 de puncte).