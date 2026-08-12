Morgan Stanley publică o prognoză „de epocă spațială” pentru SpaceX 📈 Norges Bank își anunță poziția

Acțiunile SpaceX înregistrează o creștere de puțin sub 1% înainte de deschiderea pieței din SUA, după ce Norges Bank a dezvăluit că deține o poziție de 7,3 milioane de acțiuni în companie. Compania emblematică a lui Elon Musk devine din ce în ce mai greu de analizat doar prin prisma rachetelor și a rețelei Starlink. De la debutul său pe bursă, o parte din ce în ce mai mare a dezbaterii privind evaluarea companiei s-a orientat către inteligența artificială, potențialele centre de date orbitale și achiziția Cursor. Morgan Stanley menține un rating „Overweight” și un obiectiv de preț de bază de 300 de dolari, în timp ce scenariul optimist prevede că acțiunile vor ajunge la 600 de dolari. La acest nivel, SpaceX ar fi evaluată la aproximativ 8 trilioane de dolari, ceea ce ar putea-o transforma în cea mai mare companie cotată la bursă din lume. Punctul cheie, însă, este că drumul către o astfel de evaluare depinde în mare măsură de afaceri care încă nu au atins amploarea prevăzută în cele mai optimiste prognoze.
600 de dolari reprezintă un scenariu de transformare, nu un scenariu convențional de creștere
Scenariul optimist al Morgan Stanley presupune mult mai mult decât o creștere a lansărilor de rachete sau o creștere continuă a numărului de abonați Starlink. În practică, se prevede că SpaceX va evolua de la o companie din domeniul spațial și al telecomunicațiilor la un operator global de infrastructură care combină transportul orbital, conectivitatea prin satelit și capacitatea de calcul bazată pe inteligență artificială.
Starship rămâne elementul cel mai important al acestei ecuații. Morgan Stanley presupune că sistemul complet reutilizabil va zbura, în cele din urmă, suficient de frecvent și la un cost suficient de redus pentru a reduce în mod semnificativ costul desfășurării infrastructurii de calcul pe orbită. În scenariul optimist, costul construirii capacității de calcul orbital ar putea scădea la aproximativ jumătate din nivelul actual.
Această distincție contează din perspectiva evaluării. Un Starship de succes creează valoare în sine, dar apare o opționalitate substanțial mai mare dacă accesul mai ieftin la orbită permite apariția unor piețe cu totul noi. Prin urmare, Morgan Stanley presupune nu doar succesul unui produs, ci și apariția unui ecosistem economic care abia există astăzi.
Starlink ar putea, în cele din urmă, să conecteze mai mult decât doar oameni
Al doilea pilon al scenariului de 600 de dolari este o extindere majoră a pieței adresabile a Starlink. Pe termen lung, rețeaua ar putea oferi conectivitate nu doar gospodăriilor, companiilor și dispozitivelor mobile, ci și mașinilor autonome bazate pe inteligență artificială. Scenariul Morgan Stanley presupune că, până în 2040, sute de milioane — potențial chiar miliarde — de roboți ar putea fi conectați prin Starlink, generând venituri medii lunare pe utilizator de aproximativ 35 de dolari.
Dacă o astfel de piață se dezvoltă, economia Starlink ar putea arăta fundamental diferit față de cum arată astăzi. Rețeaua de sateliți nu ar mai fi doar o modalitate alternativă de acces la internet; ar putea deveni un strat global de comunicații pentru dispozitive autonome.
În același timp, aceasta este una dintre cele mai îndepărtate ipoteze incluse în evaluare. Investitorii care atribuie astăzi valoare acestei oportunități trebuie să țină cont nu numai de riscul de execuție tehnologică al SpaceX, ci și de incertitudinea legată de ritmul automatizării globale și de concurența viitoare în domeniul conectivității între mașini.
Cursor devine o parte importantă a povestii de evaluare a SpaceX
Achiziția Cursor, în valoare de aproximativ 60 de miliarde de dolari, extinde semnificativ expunerea SpaceX la domeniul AI. Se preconizează că tranzacția, realizată integral prin schimb de acțiuni, se va finaliza înainte de sfârșitul lunii august. Cursor dezvoltă o platformă de AI care ajută programatorii să scrie, să editeze, să depaneze și să analizeze codul, iar serviciul este utilizat, potrivit rapoartelor, de peste 50.000 de companii și de peste 64% dintre firmele din clasamentul Fortune 500.
Valoarea strategică a tranzacției se extinde, așadar, dincolo de produsul în sine. SpaceX câștigă un canal de distribuție consacrat către clienții corporativi, o bază substanțială de utilizatori și acces la datele generate prin interacțiunile dintre dezvoltatori și modelele de AI. Cele două companii colaborează deja din aprilie, inclusiv la antrenarea modelului Grok 4.5 folosind datele Cursor și la integrarea modelului în platformă. Din punct de vedere strategic, achiziția ar putea scurta drumul dintre dezvoltarea modelelor de IA și implementarea comercială.
Morgan Stanley se așteaptă la o creștere extrem de rapidă din partea Cursor
Previziunile pentru afacerea achiziționată sunt ambițioase. Morgan Stanley estimează că, Cursor ar putea genera venituri de aproximativ 2,5 miliarde de dolari în 2026 și 13 miliarde de dolari în 2027, reprezentând aproximativ 10% și, respectiv, 19% din veniturile prognozate ale SpaceX din domeniul AI. Se preconizează că veniturile recurente anuale (ARR) vor ajunge la aproximativ 8 miliarde de dolari până la sfârșitul acestui an și la circa 33 de miliarde de dolari până în 2030.
În baza acestor ipoteze, prețul de achiziție de 60 de miliarde de dolari începe să pară cu totul altfel. Dacă Cursor se apropie efectiv de 33 de miliarde de dolari în ARR, valoarea actuală a tranzacției ar reprezenta mai puțin de două ori acea bază viitoare de venituri recurente.
Riscul principal se află pe partea costurilor. Creșterea rapidă a veniturilor din inteligență artificială poate necesita cheltuieli la fel de agresive pentru centrele de date, energie și acceleratoare de calcul. Pentru evaluarea pe termen lung a SpaceX, capacitatea Cursor de a transforma creșterea în flux de numerar durabil poate fi, prin urmare, la fel de importantă ca și cifrele de venituri prezentate. Morgan Stanley estimează în prezent că afacerea cucu cu AI reprezintă aproximativ 12 dolari pe acțiune SpaceX, ceea ce implică o reducere față de unele afaceri concurente din domeniul „neocloud”.
Morgan Stanley a susținut, de asemenea, anterior că un preț al acțiunii de aproximativ 100 de dolari ar însemna, de fapt, că piața nu atribuie nicio valoare operațiunilor de AI ale SpaceX. Acest lucru ajută la explicarea motivului pentru care scenariile de evaluare ale companiei prezintă o variație atât de neobișnuit de mare.
Rachetele și Starlink sunt deja afaceri funcționale, susținute de infrastructură reală, clienți și bariere substanțiale la intrare. AI, centrele de date orbitale și conectivitatea viitoare pentru mașinile autonome reprezintă opționalitate. Prin urmare, o mare parte din potențialul de creștere nu provine din simpla extindere a operațiunilor existente, ci din crearea cu succes de către SpaceX a mai multor surse noi de venit.
Wall Street este optimistă, dar intervalul de evaluare este enorm
Dintre cei 32 de analiști care acoperă SpaceX, ținta medie de preț se situează la aproximativ 227 de dolari. Dispersia, însă, este probabil mai revelatoare decât consensul în sine. Raymond James estimează 800 de dolari, Morgan Stanley 300 de dolari, J.P. Morgan 240 de dolari, Deutsche Bank 235 de dolari, Goldman Sachs 220 de dolari, Wells Fargo 215 de dolari, UBS 210 de dolari și Citi 200 de dolari. Arete și-a majorat recent ținta de la 401 la 450 de dolari, menținând în același timp recomandarea „Cumpărare”.
La celălalt capăt al spectrului, Piper Sandler are o țintă de 140 de dolari și o recomandare de „păstrare”, CFRA estimează 115 dolari cu o recomandare de „vânzare”, în timp ce Phillip Securities evaluează acțiunile la 75 de dolari. Un interval de 75–800 dolari este extrem de larg chiar și pentru o companie tehnologică cu creștere rapidă. Acest lucru sugerează că cea mai mare divergență de opinii dintre analiști nu se referă neapărat la valoarea afacerilor existente ale SpaceX, ci la câtă valoare ar trebui atribuită astăzi afacerilor care ar putea apărea în următorul deceniu sau mai târziu.
Morningstar adoptă o abordare considerabil mai conservatoare. Estimările sale situează activitățile principale Starlink și de lansare la aproximativ 40 de dolari pe acțiune. Valoarea suplimentară provine din proiecte mai speculative, în timp ce scenariul său „Moonshot” ajunge la aproximativ 154 de dolari pe acțiune și i se atribuie o probabilitate de doar 7%.
Scenariul pesimist de 75 de dolari al Morgan Stanley este la fel de revelator. În cadrul unui singur cadru analitic, valoarea potențială a SpaceX variază de opt ori între scenariul pesimist și cel mai optimist. O astfel de dispersie este tipică pentru companiile în care o mare parte din valoarea finală depinde de tehnologii și piețe care nu au atins încă comercializarea deplină.
SpaceX reprezintă din ce în ce mai mult un portofoliu de afaceri interconectate
O modalitate utilă de a analiza SpaceX este aceea de a o împărți în patru componente. Prima este activitatea de lansare — cea mai matură din punct de vedere tehnologic și susținută de un avantaj operațional pe care concurenții nu îl pot reproduce cu ușurință. A doua este Starlink, o platformă de infrastructură de telecomunicații scalabilă la nivel global. A treia este Starship, care este atât un produs de sine stătător, cât și, potențial, un instrument pentru reducerea costurilor de bază ale celorlalte afaceri ale SpaceX. A patra este AI, care cuprinde Cursor, infrastructura de calcul și, potențial, calculul orbital.
Cea mai interesantă parte a scenariului optimist rezidă în interacțiunea dintre aceste afaceri. Dacă Starship reduce costul implementării infrastructurii, Starlink asigură conectivitate globală, iar Cursor furnizează clienți și distribuție pentru AI, activele individuale ar putea, în cele din urmă, să valoreze mai mult împreună decât separat. În acest scenariu, SpaceX nu ar fi pur și simplu un conglomerat de tehnologii fără legătură între ele, ci o platformă de infrastructură integrată vertical.
Acesta este și motivul pentru care valoarea de 600 de dolari nu ar trebui interpretată ca un obiectiv de preț simplu, derivat din fundamentele actuale. Ea reprezintă un scenariu în care mai multe proiecte extrem de ambițioase se bucură de succes comercial aproximativ în același timp. Starship trebuie să reducă radical costurile de lansare, Starlink trebuie să depășească limitele conectivității convenționale la internet, Cursor trebuie să susțină o creștere excepțională, iar operațiunile din domeniul AI trebuie să atingă o amploare suficientă pentru a justifica zeci sau, potențial, sute de miliarde de dolari în valoare adăugată.
Pentru acționari, cele mai importante semnale nu vor fi, așadar, creșterile țintelor de preț de pe Wall Street în sine. Mai importante vor fi dovezile care confirmă sau contrazic ipotezele care stau la baza acestora: ritmul de dezvoltare al Starship, aspectele economice ale Starlink, creșterea și marjele Cursor, precum și volumul de capital necesar pentru construirea infrastructurii de AI a SpaceX.
SpaceX este, în cele din urmă, un caz neobișnuit în care piața evaluează atât avantajele competitive existente, cât și opționalitatea substanțială pe termen lung. Cu cât o parte mai mare din această opționalitate se transformă în venituri și flux de numerar, cu atât devine mai ușor să se justifice fundamental evaluările mai ridicate. Dar dacă proiectele cele mai ambițioase ale companiei se confruntă cu întârzieri sau cu o rentabilitate mai slabă decât cea preconizată, același mecanism funcționează în sens invers, deoarece afacerile viitoare reprezintă o mare parte din diferența dintre evaluările conservatoare și scenariul optimist de 600 de dolari.
SpaceX (interval H1)
Sursa: xStation5
SpaceX – indicatorii fundamentali reflectă amploarea investițiilor în perspectiva generării de venituri
SpaceX se află în continuare într-o fază de expansiune extrem de intensă, ceea ce înseamnă că indicatorii fundamentali actuali reflectă mai mult amploarea investițiilor decât potențialul său final de profit. Veniturile au crescut cu o rată compusă anuală de aproximativ 15,4% în ultimele opt trimestre, dar o marjă EBIT de -41,4% și un ROE de -41,1% arată că această creștere se realizează încă în detrimentul profitabilității pe termen scurt. Bilanțul contabil este deosebit de important: datoriile curente se ridică la aproximativ 24,4 miliarde de dolari, în timp ce datoria netă este de aproximativ 6,6 miliarde de dolari, ceea ce evidențiază caracterul intensiv din punct de vedere al capitalului al fazei actuale de dezvoltare a companiei. În același timp, un raport datorie/capital propriu de 0,7x nu indică încă o pârghie financiară extremă, deși pierderile operaționale persistente fac din capacitatea companiei de a finanța investițiile viitoare o variabilă importantă. Testul fundamental cheie va fi, așadar, dacă SpaceX poate transforma amploarea crescândă a programului Starlink, a serviciilor de lansare și a noilor sale inițiative într-o creștere susținută a marjelor și în fluxuri de numerar mai puternice. Profilul financiar actual contribuie, de asemenea, la explicarea dispersiei enorme a evaluărilor analiștilor: piața nu evaluează SpaceX în primul rând pe baza profiturilor actuale, ci pe baza proporției din cheltuielile de investiții de astăzi care pot genera, în cele din urmă, venituri scalabile și cu marjă ridicată.
Sursa: xStation5
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