Graficul zilei - AUR (03.01.2025)

Aurul începe anul 2025 cu un impuls puternic după ce a înregistrat cea mai bună performanță anuală din 2010, analiștii preconizând câștiguri suplimentare pe fondul reducerilor așteptate ale ratelor, tensiunilor geopolitice și achizițiilor susținute de la băncile centrale. Dinamica pieței Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil După o creștere de 27% în 2024, prețurile aurului au început anul 2025 cu o forță reînnoită, atingând cel mai ridicat nivel de la jumătatea lunii decembrie. Raliul are loc în ciuda faptului că traderii de fonduri au redus pozițiile long nete la minimele ultimelor șase luni, ceea ce sugerează un potențial de creștere suplimentară pe măsură ce se reface poziționarea. Principalele bănci de investiții, inclusiv JPMorgan, Goldman Sachs și Citigroup, împărtășesc o țintă de preț ascendentă de 3 000 de dolari pentru 2025, citând mai mulți factori de susținere. Motoare fundamentale Analiștii evidențiază mai mulți catalizatori care susțin creșterea prețului aurului: Reducerile așteptate ale ratelor Fed care reduc costul de oportunitate al deținerii de active fără randament

Creșterea tensiunilor geopolitice, inclusiv conflictele din Orientul Mijlociu și politicile comerciale ale lui Trump

Continuarea achizițiilor de la băncile centrale, în special de pe piețele emergente

Realocarea potențială din fondurile de pe piața monetară, în valoare de 6.700 de miliarde de dolari, pe măsură ce randamentele scad Cererea asiatică Cumpărătorii chinezi au apărut ca o sursă cheie de sprijin, căutând active de refugiu pe fondul slăbiciunii pieței imobiliare interne și al deprecierii yuanului. Această cerere a ajutat aurul să se mențină puternic, în ciuda condițiilor istorice dificile de întărire a dolarului și a randamentelor ridicate. Aur (Interval zilnic) Prețul a depășit ieri media mobilă de 100 de zile, care a coincis cu nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%, și se tranzacționează în prezent în apropierea mediei mobile de 50 de zile. Pentru cumpărători, nivelul cheie este nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%, care a declanșat anterior două ieșiri false urmate de corecții. De data aceasta, însă, impulsul pare să favorizeze cumpărătorii. RSI prezintă semnale de divergență crescătoare, aliniindu-se cu o intersecție ascendentă recentă pe MACD, care poate indica o creștere a impulsului ascendent. Aceste semnale tehnice sugerează potențialul unei spargeri ascendente dacă rezistența cheie este depășită. Sursa: xStation5

