Graficul zilei - Aur (18.10.2024)

Contractele futures pe aur au depășit pentru prima dată pragul de 2.700 de dolari pe uncie, stabilind un nou maxim istoric, metalul prețios sfidând dinamica convențională a pieței. Contractul pe decembrie a atins 2.725,40 dolari, în creștere cu 0,66%, în timp ce aurul spot a urcat cu 0,71%, la 2.711,94 dolari. Performanța impresionantă a lingourilor vine pe fondul unei întăriri a dolarului american, care a câștigat aproximativ 4% în ultimele trei săptămâni. Această sfidare a corelației inverse subliniază factorii unici care determină raliul actual al aurului. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Tensiunile geopolitice rămân în prim-plan, conflictul actual din Orientul Mijlociu, în special războiul dintre Israel și Hamas, alimentând sentimentul de risc. Evoluțiile recente, inclusiv eliminarea unui lider cheie al Hamas, au intensificat și mai mult preocupările pieței, determinând fluxuri de capital către active de refugiu, în ciuda forței dolarului. Apropierea alegerilor prezidențiale din Statele Unite adaugă un alt nivel de incertitudine. Având în vedere că sondajele arată rezultate divergente, investitorii se poziționează din ce în ce mai mult pentru o potențială volatilitate. Această strategie de „acoperire împotriva alegerilor” s-a manifestat prin creșterea pozițiilor long pe aur, pe măsură ce participanții la piață încearcă să își diversifice portofoliile înainte de posibilele turbulențe politice. Așteptările privind politica băncilor centrale continuă să influențeze prețul aurului. În timp ce tonul moderat adoptat recent de Rezerva Federală a sprijinit întărirea dolarului, investitorii încă iau în calcul posibile reduceri ale ratelor pe termen mediu. Acest sentiment anticipativ poate contribui la atractivitatea aurului, chiar și în contextul unui dolar mai puternic. Fundamentele cererii rămân solide, băncile centrale continuând să cumpere lingouri. Investitorii instituționali occidentali manifestă un interes reînnoit față de ETF-urile care au la bază aurul, titlurile fiind pe cale să înregistreze a cincea lună consecutivă de intrări, cea mai lungă serie din 2020. Sentimentul pieței în sectorul aurifer rămâne în mod clar optimist. La recenta conferință LBMA, experții din sector au estimat că prețul aurului va ajunge la 2.917 USD pe uncie până la sfârșitul lunii octombrie 2025, subliniind perspectivele pozitive pe termen lung pentru metalul prețios. Pe scurt, creșterea record a aurului are loc în pofida recentei creșteri a dolarului, determinată de o combinație între prima de risc geopolitic, hedgingul preelectoral, cererea puternică pentru aur fizic din partea ETF-urilor și așteptările privind politica monetară pe termen lung. Pe măsură ce incertitudinile globale persistă, aurul continuă să atragă un interes semnificativ din partea investitorilor, depășind niveluri tehnice cheie și afirmându-și rolul de activ de refugiu preferat. Capacitatea metalului prețios de a crește în fața unui dolar mai puternic evidențiază interacțiunea complexă a factorilor care influențează în prezent piața aurului. Aurul (interval D1) Aurul se tranzacționează în prezent cu 0,7% mai sus astăzi. Acesta a stabilit un nou maxim istoric. Primul suport va fi maximul anterior de 2.685 USD pe uncie. Mai jos este un SMA de 15 zile, care acționează ca un suport în actuala secvență ascendentă. RSI intră în zona de supravânzare, ceea ce poate oferi taurilor un alt argument pentru creșterea prețurilor dacă indicatorul rămâne ridicat. MACD oferă din nou un semnal de cumpărare pe graficul zilnic. Pentru ca vânzătorii să recapete controlul, suportul stabilit la maximul anterior și apoi la SMA de 15 zile trebuie să fie depășit.

Sursa: xStation

