Graficul zilei - AUR (19.03.2025)

Aurul a crescut cu încă 0,20% astăzi, atingând un nivel record de 3.040 USD pe uncie, continuându-și impresionantul trend ascendent. De la începutul anului, randamentul a ajuns deja la aproape 16%, cu un câștig de 6,30% de la începutul lunii martie. Dintre mărfuri, doar argintul și cafeaua au depășit aurul în acest an. În această săptămână, creșterea aurului este determinată de tensiunile din Orientul Mijlociu și de incertitudinile comerciale. Îngrijorările privind încetinirea economică și riscurile de recesiune, alimentate de politicile tarifare ale președintelui american Donald Trump, stimulează cererea de aur atât în rândul instituțiilor, cât și al investitorilor de retail. Decizia de astăzi a Rezervei Federale privind rata dobânzii joacă, de asemenea, un rol crucial. Dacă Fed adoptă o atitudine “dovish” în ceea ce privește impactul tarifelor asupra creșterii economice, aceasta ar putea susține noi creșteri ale prețurilor. Piețele așteaptă, de asemenea, discursul președintelui Fed, Jerome Powell, care ar putea oferi informații suplimentare privind politica monetară. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Cererea de aur din partea băncilor centrale a scăzut cu 60% de la an la an în ianuarie, dar previziunile indică încă o acumulare continuă în lunile următoare. În ciuda acestei încetiniri temporare a achizițiilor de la băncile centrale, interesul crescut al investitorilor și speculațiile cu privire la noi creșteri ale prețurilor ar putea susține tendința ascendentă. Un factor-cheie care susține creșterea prețurilor este activitatea ETF-urilor, fondurile continuând să cumpere aur doar cu pauze minore. ANZ preconizează că aurul va ajunge la 3.100 de dolari în trei luni și la 3.200 de dolari în șase luni. Macquarie Group vede posibilitatea ca prețul metalului prețios să ajungă la 3.500 de dolari în al doilea trimestru. Goldman Sachs prognozează o cotație de 3.100 de dolari până la sfârșitul anului. Sursa: xStation 5

