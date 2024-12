Graficul zilei - Aur (23.12.2024)

Aurul se menține stabil în jurul valorii de 2.630 USD, în timp ce traderii analizează perspectivele politicii Fed și tensiunile geopolitice, în timp ce previziunile instituționale indică un potențial semnificativ de creștere în 2025. Metalul prețios își menține câștigurile impresionante din 2024, în ciuda volatilității recente, susținut de achizițiile băncilor centrale și de cererea de acoperire împotriva inflației. Principalele statistici de piață: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Prețul actual: 2.632 USD

Maximul istoric 2024: 2.748,23 USD (octombrie)

Variație săptămânală: -1,0%

Performanță YTD: +27%

Mișcare după decizia Fed: +1,1%

Achizițiile lunare ale băncilor centrale: Nivel record în octombrie Impactul politicii Fed Recentele date PCE care arată o inflație moderată au consolidat așteptările privind reducerea ratelor în 2025, deși poziția prudentă a Fed cu privire la ritmul de relaxare a introdus o anumită volatilitate pe termen scurt. Faptul că aurul nu are randament îl face deosebit de sensibil la așteptările privind rata dobânzii, prețurile fiind susținute de relaxarea monetară anticipată. Cererea băncilor centrale Achizițiile globale ale băncilor centrale rămân un factor cheie, FMI raportând că luna octombrie a marcat cea mai mare acumulare lunară a anului. UBS și-a revizuit în creștere previziunile privind achizițiile pentru 2024 la 982 de tone metrice, semnificativ peste media de 500 de tone metrice de după 2011, reflectând strategiile continue de diversificare instituțională. Perspective instituționale Goldman Sachs a poziționat aurul în topul tranzacțiilor cu mărfuri pentru 2025, estimând că prețurile vor ajunge la 3.000 de dolari pe uncie până la sfârșitul anului. UBS menține o poziție la fel de optimistă, cu un obiectiv de 2.900 de dolari, recomandând o alocare de 5% în portofoliu. Ambele instituții citează achizițiile băncilor centrale, așteptările de reducere a ratelor și incertitudinile geopolitice drept catalizatori cheie. Factori politici și geopolitici Piața monitorizează îndeaproape potențialele schimbări de politică sub președinția lui Trump, în special în ceea ce privește politicile fiscale și comerciale. Tensiunile actuale din Europa și Orientul Mijlociu continuă să susțină cererea de valori refugiate, în timp ce îngrijorările legate de sustenabilitatea fiscală a SUA ar putea determina fluxuri instituționale suplimentare către aur ca acoperire. Perspectivele pentru 2025 În timp ce evoluția prețurilor pe termen scurt poate rămâne sensibilă la semnalele de politică ale Fed și la puterea dolarului, cererea structurală din partea băncilor centrale și incertitudinile geopolitice în creștere sugerează un potențial de creștere susținut. Interacțiunea dintre politica monetară, fluxurile instituționale și cererea de valori de refugiu plasează aurul pe o poziție de avânt continuu până în 2025. Aurul (Interval D1) Aurul se apropie de nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%, care a servit anterior drept suport puternic și coincide în prezent cu SMA de 30 de zile.

Pentru ca taurii să recapete controlul, ținta cheie va fi nivelul de retragere Fibonacci de 50%, care se aliniază cu SMA de 50 de zile. RSI prezintă semne de divergență crescătoare, sugerând un potențial impuls ascendent. În plus, MACD se îngustează, indicând un posibil crossover bullish care ar putea confirma o schimbare a sentimentului. Sursa: xStation Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

