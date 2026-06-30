Graficul zilei: Aurul revine peste 4.000 de dolari – Goldman Sachs și-a reconfirmat prognoza 🔼

Deși aurul a scăzut cu aproape 30% de la sfârșitul lunii ianuarie și cu aproximativ 24% de la izbucnirea conflictului cu Iranul, Goldman Sachs consideră că tendința ascendentă pe termen lung rămâne intactă. Potrivit analiștilor băncii, corecția actuală este determinată în principal de așteptările privind o politică monetară mai restrictivă a Rezervei Federale, în timp ce factorii fundamentali care susțin creșterea prețurilor aurului rămân ferm în vigoare. Puncte cheie Goldman Sachs și-a reafirmat prognoza conform căreia aurul va ajunge la 4.900 de dolari pe uncie până la sfârșitul anului 2026 , invocând atât factori structurali, cât și ciclici care continuă să susțină piața.

Banca consideră că achizițiile băncilor centrale , în special din piețele emergente, reprezintă principalul factor determinant pe termen lung. Diversificarea rezervelor a accelerat după înghețarea rezervelor valutare ale Rusiei în 2022 și continuă să constituie o sursă puternică de cerere.

Goldman Sachs a menționat, de asemenea, cel mai recent sondaj al World Gold Council , care a relevat că 45% dintre băncile centrale intenționează să-și majoreze deținerile de aur în următoarele 12 luni — cel mai ridicat nivel de la începutul sondajului.

Pe termen scurt, însă, aurul continuă să se confrunte cu dificultăți din cauza poziției restrictive a Rezervei Federale. Piețele au început din nou să ia în calcul posibilitatea unor majorări ale ratei dobânzii în SUA, ceea ce afectează cererea pentru ETF-urile garantate cu aur.

Randamentele mai ridicate ale obligațiunilor și așteptările de inflație care se mențin la un nivel ridicat au sporit atractivitatea relativă a activelor generatoare de randament, determinând o parte din capital să se retragă din metalele prețioase.

Goldman Sachs nu împărtășește așteptările pieței privind o înăsprire monetară suplimentară. Economiștii săi se așteaptă ca Fed să mențină ratele dobânzilor neschimbate în acest an și să amâne începutul ciclului de relaxare până în a doua jumătate a anului viitor.

Un astfel de scenariu ar susține probabil o redresare treptată a poziționării ETF-urilor, care s-a consolidat istoric atunci când investitorii se așteaptă la rate reale ale dobânzii mai scăzute.

Pe termen mediu și lung, Goldman Sachs consideră că balanța riscurilor rămâne înclinată spre creștere. Pe lângă achizițiile băncilor centrale, banca subliniază îngrijorările crescânde privind sustenabilitatea fiscală în economiile dezvoltate, ceea ce ar putea încuraja o cerere mai mare de aur din partea sectorului privat.

Goldman Sachs susține că slăbiciunea actuală a aurului este în primul rând rezultatul unor dificultăți macroeconomice temporare. Dacă Fed se va dovedi mai puțin agresivă decât se așteaptă în prezent piețele, iar băncile centrale își mențin ritmul susținut de cumpărare, aurul ar putea relua tendința ascendentă pe termen lung.

Ca urmare, prețurile petrolului și datele viitoare privind inflația s-ar putea dovedi a fi catalizatorii cheie pentru următoarea mișcare majoră a aurului. Graficul AURULUI (Interval D1) Din perspectivă tehnică, prima rezistență majoră se află în apropierea nivelului de 4.400 de dolari pe uncie , unde este poziționată în prezent media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200, linia roșie) .

EMA50 și EMA200 se apropie de o formațiune bearish de tip „Death cross” . Dacă se confirmă, ar fi prima astfel de intersecție din 2023. Cu toate acestea, acest model nu prezice în mod fiabil direcția viitoare a prețului și apare adesea după o vânzare masivă, ceea ce îl face mai degrabă un semn al unei piețe supravândute decât un semnal de scădere de sine stătător.

Următorul nivel important de suport pentru aur se află în jurul valorii de 3.800 de dolari pe uncie , corespunzând unei zone majore de reacție a prețului stabilită în 2025. Sursă: xStation 5

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