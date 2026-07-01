Graficul zilei: Aurul sub pragul psihologic de 4.000 de dolari, pe fondul intensificării temerilor legate de majorarea ratelor dobânzilor 🟡 📉 (01.07.2026)

Aurul a scăzut din nou sub pragul psihologic de 4.000 de dolari pe uncie, rămânând blocat la minimele ultimelor 8 luni. Metalul prețios se află sub o presiune intensă din cauza așteptărilor tot mai mari privind majorări agresive ale ratelor dobânzilor în SUA. Volumele de tranzacționare rămân reduse din cauza unui calendar încărcat de date macroeconomice cruciale programate pentru această săptămână, iar tendința tehnică descendentă nu dă în prezent semne de inversare. Presiunea descendentă a tras prețurile contractelor de aur sub media mobilă exponențială pe 300 de zile (EMA300, negru) pentru prima dată din octombrie 2023. Medii mobile cheie confirmă o configurație puternic descendentă, mediile pe termen scurt situându-se sub cele pe termen lung, iar prețul tranzacționându-se în mod constant sub EMA10 (galben). Contractul continuă să reflecte traiectoria inversă a Indicelui Dolarului American (USDIDX, albastru deschis, inversat). În prezent, acesta testează nivelurile de suport din octombrie 2025, ștergând complet 100% din câștigurile dinamice înregistrate la trecerea dintre 2025 și 2026. Sursă: xStation5 Ce influențează prețul aurului astăzi? Dolarul își reia raliul: Indicele dolarului american a revenit astăzi la câștiguri clare (USDIDX: +0,2%), punând rapid capăt unei scurte corecții de trei zile. Moneda americană se situează în prezent aproape de maximele ultimelor 14 luni, susținută de așteptările tot mai mari privind măsurile de politică monetară restrictive ale Rezervei Federale în 2026. Piața swap-urilor preconizează acum o probabilitate de aproape 70% pentru o majorare a ratei dobânzii în septembrie, ceea ce afectează puternic activele fără randament precum metalele prețioase.

Randamentele obligațiunilor în creștere atrag capital: Randamentele obligațiunilor de stat americane pe 10 ani au înregistrat un salt de 10 puncte de bază în ultimele 24 de ore (urcând de la 4,36% la începutul sesiunii de ieri la 4,46% în prezent), situându-se cu aproximativ 30 de puncte de bază mai sus decât în ianuarie. Acest lucru indică faptul că piața datoriilor a preconizat efectiv o majorare a ratei dobânzii în SUA, chiar dacă ratele oficiale au rămas neschimbate la 3,5%–3,75% încă din decembrie 2025.

Un calendar macroeconomic încărcat diminuează interesul de cumpărare: Raliul temporar de ușurare observat la începutul săptămânii — alimentat de o prognoză optimistă din partea Goldman Sachs — s-a stins sub greutatea datelor care urmează să fie publicate. Mai târziu astăzi, Kevin Warsh urmează să ia cuvântul la Forumul Băncilor Centrale al BCE de la Sintra. Piața va fi extrem de atentă la modul în care noul șef al Fed va aborda comentariile deschis „hawkish” făcute de alți membri ai FOMC și recenta revenire a inflației peste 4%. Având în vedere că se apropie și date cheie privind piața muncii din SUA, se așteaptă ca cererea speculativă să rămână puternic reprimată până la apariția unor noi semnale de direcție.

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