Graficul zilei - Bitcoin (24.06.2024)

Bitcoin a înregistrat o revenire puternică, urcând din nou peste nivelul de 105.000 USD, după ce vânzările masive din weekend au depășit pragul psihologic de 100.000 USD. Traderii au atribuit această inversare acordului de pace încheiat târziu în noapte între Israel și Iran, care a calmat piețele și a revigorat apetitul pentru risc. Astăzi, indicii bursieri americani sunt, de asemenea, în creștere, spre maxime istorice. Sentimentul de risc a fost stimulat și mai mult de comentariile a doi membri ai FOMC, oficialii Fed, Michelle Bowman și Christopher Waller, care și-au exprimat sprijinul pentru o reducere a ratei dobânzii încă din iulie. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Pe frontul reglementării, Agenția Federală pentru Finanțarea Locuințelor (FHFA) a confirmat că explorează posibilitatea includerii Bitcoin și a altor active digitale în evaluările de bonitate în cadrul procesului de aprobare a ipotecilor. Acest lucru ar putea marca primul pas către o utilizare mai largă a criptomonedelor pe piața de credit din SUA. În ciuda panicii recente de pe piață, ETF-urile spot Bitcoin au înregistrat luni încă 350 de milioane de dolari în intrări nete — a zecea zi consecutivă de câștiguri — contribuind la compensarea vânzărilor masive de duminică. Între timp, Metaplanet Inc. a aprobat o nouă rundă de finanțare pentru achiziționarea de BTC în valoare de aproximativ 5 miliarde de dolari în numele filialei sale, Metaplanet Treasury Corp., cu sediul în Florida. Texasul este pe cale să devină primul stat american care include Bitcoin în bilanțul său, după ce guvernatorul Greg Abbott a semnat SB21, instituind o rezervă strategică finanțată din fonduri publice — o măsură care, potrivit analiștilor, ar putea inspira acțiuni similare în întreaga țară. Toate aceste evoluții contribuie la adoptarea din ce în ce mai agresivă a Bitcoin de către instituții, susținând prețul său, care rămâne peste pragul de 100.000 de dolari.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."